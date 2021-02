Haas nemůže nastartovat nový motor Ferrari, vývojové žetony nevyužil

První nastartování je během zimy vždy slavnostním okamžikem, něco jako první křik novorozence, který přichází na svět. Jenže americká stáj svou letošní přípravu na úvodní závod v Bahrajnu 27. března tímto krokem stále nemůže začít.

Motory pro svou továrnu ve Velké Británii již dostala, s tím by problém nebyl, jenže kvůli přísnějším koronavirovým předpisům do země nebyli vpuštěni potřební inženýři Scuderie. "Tak, jak se momentálně věci mají, bude motor uveden nejdříve k životu až při testu v Bahrajnu," prozrazuje německý AMuS.

Haas obvykle své monoposty sestavuje v továrně Dallary, která se nachází nedaleko od italského Maranella. Letos se však stáj poprvé rozhodla dát své vozy dohromady v britském Banbury.

"Letos je to z pohledu logistiky snazší než posílat naše díly ke kompletaci do Itálie," uvedl šéf týmu Günther Steiner. Jenže všichni cestovatelé z Apeninského poloostrova nyní musí v Británii automaticky zamířit na 14 dní do karantény, bez ohledu na výsledek testů na Covid-19.

Haas po obměně jezdecké sestavy řeší nečekané logistické potíže | foto: Haas F1 Team

To znamená nejen problém pro inženýry Ferrari, ale také pro samotného šéfa Steinera: "Kdybych chtěl odletět do Anglie, tak bych musel strávit 2 týdny v karanténě. Výjimky existují pouze pro atlety."

Haas sice před letošním ročníkem F1 provedl určité aerodynamické změny, nicméně se rozhodl nečerpat žádný z vývojových žetonů. "Mohli jsme postavit nový nos, ale přišli jsme s tím příliš pozdě. Program aerodynamického tunelu byl pro nás pozastaven na příliš dlouho, abychom stihli nos připravit před konečným termínem na konci září," vysvětluje Steiner.

Americký tým letos kompletně obměnil svou jezdeckou sestavu: Romaina Grosjeana s Kevinem Magnussenem nahradilo mládí - Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Haas by si chtěl polepšit proti loňsku, kdy obsadil se třemi body předposlední příčku. S novými nezkušenými piloty a malým množstvím úprav na voze se mu v tvrdé konkurenci ale moc velké šance nedávají.