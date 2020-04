Zákaznické vozy? "Záminka, jak manipulovat výkonností menších týmů," zlobí se šéf Haasu

Aby menší týmy ušetřily část svých nákladů věnovaných na vývoj a nemusely v současné obtížné době dojít až ke krachu, navrhl minulý týden šéf Red Bullu Christian Horner možnost nákupu celých starších vozů, nikoliv jen několika vybraných dílů.

Podle Steinera jde o špatný nápad, jehož zavedení má menším stájím zabránit v možnosti soupeřit se svými bohatšími soupeři, jakmile do hry od příštího roku vstoupí rozpočtové stropy.

"Myslím, že tento nápad momentálně nemá žádný význam, protože menší týmy přišly na to, jak fungovat. Abych byl upřímný, nechceme více peněz. Přeji si jen to, aby velké týmy fungovaly s menším rozpočtem, abychom tak mohli být ve srovnání s nimi konkurenceschopní," uvádí šéf Haasu.

Odhaluje, co tím soupeří s podstatně většími rozpočty ve skutečnosti sledují: "Říkají: 'Teď bychom měli mít zákaznické vozy,' aby velké týmy mohli manipulovat naší výkonností."

Loňské Ferrari je podle Steinera pomalejší než letošní Haas, zákaznické vozy podle něj nemají smysl | foto: Scuderia Ferrari

Menší stáje, jako je Haas, by neměly žádnou šanci, jak ohrozit špičkové týmy, od nichž by si kupovaly starší auta: "Jde o rok staré vozy. dosáhli by tím toho, že by zůstali před námi. Snaží se teď jen přijít s nějakým opatřením, které by nám zabránilo se jim přiblížit," domnívá se Steiner.

Jeho tým v současnosti odebírá pohonnou jednotku, převodovku a zavěšení od Ferrari, pokud by však měli koupit celý loňský monopost z Maranella, tak by na tom podle něj byli výkonnostně hůře: "Rok staré Ferrari by podle mě nebude rychlejší než naše letošní auto, mám-li být upřímný."

V F1 se kvůli pandemii koronaviru stále nezávodí, přitom se mělo začít už minulý měsíc v Austrálii. Podle Steinera ale dosahují "slušného pokroku" v plánek na letošní pozdější začátek: "Existuje dobrá šance na to, že bychom mohli odjet závodit do Rakouska na počátku července," dodává optimisticky.