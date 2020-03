Steiner má co dělat, aby udržel Haas při životě. Jak zachránit menší týmy?

Čtyřiapadesátiletý Ital se momentálně nachází v Severní Karolíně ve Spojených státech amerických, kde sídlí také stáj vlastněné Genem Haasem. Stát je podle něj částečně uzavřený, ale jeho obyvatelé zachovávají chladnější hlavu než v jiných částech země.

"Lidé mají před budoucností respekt, ale ještě se nebojí. Pulty v supermarketech jsou momentálně plné," přibližuje Steiner život v Americe. Panika panuje spíše ve větších městech, jako je New York s 60 tisíci nemocnými.

"Život stále musí nějak pokračovat. Osobní svoboda je ve Spojených státech ta nejcennější hodnota," říká šéf Haasu, který se toto náročné období snaží nějak přežít.

"Momentálně potřebujeme každodenní krizový management. Nikdy ale nesmíte zapomínat ani na zítřek. Byť momentálně nikdo neví, kdy ten okamžik nastane. Společnost teď nesmí zkrachovat. Až se znovu rozsvítí zelená světla, musíme být připraveni na to, abychom fanouškům něco nabídli. Doufám, že začneme znovu v červenci," přeje si Steiner.

Všichni by si přáli znovu závodit | foto: Haas F1 Team

Formule 1 zatím odložila prvních osm závodů s tím, že letos by chtěla po zklidnění situace odjet aspoň 15 velkých cen, jež by se natáhly možná až do ledna, prvních pár podniků možná bez diváků. Pesimisté nicméně pochybují, že se letos začne závodit - boj s Covid-19 se protáhne a hranice států podle nich zůstanou ještě dlouho uzavřené.

I když mají šéfové více času na rodinu, tak je spoustu sil stojí snaha o zachování týmů: "Musím udržet společnost v chodu, obzvlášť finančně. Rozhodně tým teď nelze vést řádně. Protože nikdo netuší, co se ještě přihodí."

"Můžeme být pouze připraveni na to, abychom dali dohromady co nejlepší produkt, jakmile dostaneme virus pod kontrolu, abychom pak mohli do konce roku odjet co nejvíce závodů. A také musíme zajistit, že to zvládneme finančně," upozorňuje Steiner.

"Letos dostaneme méně peněz, protože nezávodíme, proto musíme zajistit, abychom měly všechny týmy i příští rok. Pokud budeme spolupracovat, udržíme týmy pospolu, pak z té situace můžeme vyjít ještě lépe. Pro sport a všechny naše zaměstnance," domnívá se šéf Haasu.

Majitel Gene Haas se svými piloty | foto: Haas F1 Team

Jednou z možností je snížení rozpočtového stropu, který byl pro rok 2021 původně stanoven na 175 mil. dolarů. "Přesně. Jsme v situaci, kterou nemůžeme změnit, proto se s ní musíme vypořádat realisticky. Myslím, že prvořadým cílem všech je to, aby příští rok v Melbourne startovalo 10 týmů. Pokud nebude žádný šampionát, pak to pro mnohé stáje bude náročné přežít," varuje.

V zákulisí se jedná rovněž o změně víkendového formátu s tím, že by s jezdilo pouze v sobotu a v neděli: "Na tom všem se pracuje. Existuje řada otevřených otázek. Pokud uděláme něco, co nebude fungovat, alespoň se tomu v budoucnu vyhneme. Teď musíme provést určité věci, abychom přežili."

Majitel týmu Gene Haas ale naznačil, že by ročník 2020 mohl být na nějakou dobu tím posledním, kdy by působili ve Formuli 1. Je to on, kdo zatím platí veškeré účty a platy zaměstnanců.

"Musíme projít tímto obdobím, kdy jsou naší lidé doma, aby všichni dostali výplatu. To zajišťuje Gene, abychom v krátkodobém horizontu nezanikli. Pak uvidíme, jak to půjde a co bude chtít udělat. Není to lehké, když nemáme žádné závody," připouští Steiner.