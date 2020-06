Magnussen lituje, že se Ferrari s Vettelem nerozloučilo o rok dřív. Na jeho místo by prý měl větší šanci

Kevin Magnussen by rád místo u Ferrari. Jenže k tomu ho loňské výkony neopravňovaly, přičemž hlavní vinu na tom nese mizerná forma Haasu. Dán proto lituje. že zmíněná příležitost nepřišla o rok dřív. To měl naopak on i Haas parádní formu.