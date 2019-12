Magnussen popisuje sezonu Haasu. Kdy si v týmu uvědomili, že je něco špatně?

Americký tým Haas zažil letos velmi těžkou sezonu. Stáj Guenthera Steinera sice měla za cíl být tou nejlepší ze zbytku pole, jenže to se nepovedlo. K této metě měl totiž zámořský tým hodně daleko. Doslova na míle, řeklo by se. Většinu času u Haasu nerozuměli svému vozu. Trápili se s vyvážením i správným fungováním pneumatik.

Jejich stroj sice dokázal být místy velmi rychlý – obzvláště v kvalifikacích, avšak do závodů se toto solidní tempo většinou přenést nepodařilo. To mělo za následek hned v prvních kolech po startu rychlý propad celým polem. Není proto divu, že Haas obsadil v konečném účtování Poháru konstruktérů jen předposlední pozici. Hůře na tom byl už pouze beznadějně poslední Williams.

Zásadní varovná indikace o tom, že má stáj problém se podle Kevina Magnussena objevila už v Bahrajnu, tedy v závodě, který byl na programu jako druhý v pořadí. „Už v Bahrajnu bylo jasné, že máme starosti. Bylo to ale zvláštní, protože v předsezonních testech bylo naše auto opravdu fajn, v prvním závodě stejně tak. Dokonce i v bahrajnské kvalifikaci jsme skončili vysoko, jenže závod byl pak noční můrou. Vše se nám rozsypalo. Od té doby jsme v týmu měli paniku, zvlášť když jsme neustále nemohli nalézt příčinu problému,“ popisuje Dán.

Kevin Magnussen v závodě v Brazílii | foto: Haas F1 Team

Vše nakonec dospělo až do fáze, kdy se Haas rozhodl na vůz nasazovat komponenty z předsezonních testů i v průběhu ročníku samotného. Tím pádem v podstatě zahodil vývoj trvající několik měsíců. Vše s jediným cílem – přijít na to, co je špatně. To se nicméně nepodařilo a celá stáj laborovala s nepochopeným vozem až do posledního závodu v Abú Zabí. Dokonce i tehdy nasadil Romain Grosjean podlahu, která byla vyvíjena pro předsezonní testování. V dnešní Formuli 1 je to věc, která už je prakticky nevídaná, ale dobře to ukazuje rozměr trápení Haasu.

„Hodně jsme se soustředili na pneumatiky. Já si však myslím, že celý problém byl spíše v aerodynamice. Náš balíček prostě nebyl dostatečně silný a stabilní, Bylo to hodně deprimující, když uvážím, že jsme měli kvalifikace, které byly opravdu silné, přičemž pak přišly závody, kde jsme nemohli ani bojovat,“ líčí Magnussen.

V souvislosti s Haasem se hodně spekulovalo také o jezdecké sestavě pro příští rok.Nahnuté to měl Romain Grosjean, na jehož místo měl podle mnohých zdrojů nastoupit Nico Hulkenberg. Nestalo se. Americký tým proto bude i příští sezonu závodit se stejnými piloty.