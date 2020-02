Shrnutí testů: Mercedes nejlepší, v patách mu je Red Bull. Ferrari svou formu hodnotí upřímně

Nejrychlejší časy a špička

Nejrychlejší kolo jsme viděli již minulý týden u Valtteriho Bottase na nejměkčí C5 směsi pneumatik: 1:15,732 min, velmi působivé bylo také kolo jeho týmového kolegy Lewise Hamiltona hned z prvního dne na tvrdých pneumatikách C2: 1:16,976 min (viz níže časové rozdíly mezi směsmi).

Max Verstappen se dnes dokázal přiblížit na dostřel půl sekundy na C4 směsi, záměrně však před cílovou čárou vždy ubrat - evidentně nestál o nejrychlejší čas. Red Bull je na tom velmi dobře, podle nás těsně za Stříbrnými šípy a před Ferrari.

"Auto dělá to, co jsme očekávali a v co jsme doufali. Pokusíme se do sezóny vykročit velmi dobře a přiblížit se našemu cíli - učinit z Maxe nejmladšího mistra světa. Myslím, že v Austrálii budeme bojovat s Mercedesem o vítězství," konstatuje odborný poradce Red Bullu Helmut Marko.

To se dnes dokázalo zásluhou Charlese Leclerca dostat na nejměkčích pneumatikách na 4. příčku, moc ale nepřesvědčilo. Jeho šéf Mattia Binotto po testech uvedl: "Nehráli jsme žádné hry, jsme tak dobří, jak jsme očekávali. Ostatní během zimy dosáhli většího pokroku. Můžu potvrdit, že nemáme nejrychlejší auto, to je upřímné hodnocení. V rychlosti na jedno kolo ztrácíme více než v závodním tempu."

Přehled nejrychlejších časů (podbarvení = směs pneumatik) a počtu ujetých kol | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

V čem spočívá problém nového vozu SF1000? "V motoru, přítlaku, aerodynamice a v nastavení. Auto je stabilnější, zlepšili jsme se v zatáčkách, jsme ale pomalejší než soupeři na rovinkách. Navýšili jsme přítlak, žel na úkor odporu. Těžko říct, kolik z toho dělá odpor a kolik výkon motoru."

"Problém odporu můžeme vyřešit rychleji, u motoru to potrvá déle. Alespoň je spolehlivý. Nic z jeho výkonu jsme neskrývali - tohle je náš skutečný potenciál. Motor není tak dobrý, jako ten z minulého roku. Musíme přijít na to, kolik nám schází. To určí, zda se vzdáme něčeho z programu pro rok 2021 ve prospěch roku 2020, nebo toho necháme, bude-li ztráta tak vysoká, že by to nestálo za to," dodává šéf Ferrari.

Z předvedených časů vyplývá, že je Mercedes napřed před konkurencí. Jeho auto zaujalo propracovanými detaily, došlo k navýšení přítlaku i výkonu motoru a také na pár zajímavých inovací - např. v oblasti zadního zavěšení nebo u systému dvouosého řízení (tzv. DAS), který vysunutím volantu ovlivňuje sbíhavost - to může mít pozitivní dopad na aerodynamiku a dosahované maximální rychlosti i na zahřívání pneumatik.

Trik Mercedesu na rovinkách | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Nikdo ze soupeřů DAS nemá, jeho vývoj a nasazení zabere zhruba půl roku. Ferrari uvedlo, že se tímto systémem také zabývalo, ale nakonec jeho realizaci zavrhlo kvůli malému přínosu a rozpor s pravidly - nad jeho legálností se podivovali Mattia Binotto, Adrian Newey z Red Bullu i další konstruktéři.



Střed pole je velmi vyrovnaný

Špičce v podobě výše zmíněných tří týmů je nejblíže zřejmě Racing Point, jenž hned od počátku zaujal nejen svými výkony, ale i vzhledem - monopost RP20 totiž představuje věrnou kopií loňského Mercedesu W10, soupeři kvůli tomu zvažují protest.

"Vyžaduje to mnohem víc, než se jen podívat na obrázky, abyste vytvořili díl. Kdyby to bylo tak jednoduché, pak by všechna auta vypadala stejně. A všechna by si byla mnohem blíže. Jenže to není jen o površích, ale o spoustě drobných detailů," popisuje technický ředitel McLarenu James Key.

Společně s dalšími inženýry je přesvědčen, že mezi Racing Pointem a Mercedesem došlo k nepovolené výměně informací a know-ho, obě obviňované strany to pochopitelně popírají. Menší týmy vyvíjejí tlak na FIA, aby zakročila a aby již nebylo možné provádět vývojovou práci pro A tým prostřednictvím tým B. Rozpočtové stropy by pak neměly valného smyslu.

Nejblíže růžovému "Mercedesu" je podle šéfa McLarenu Andrease Seidla právě jeho stáj: "Jsme hned za Racing Pointem a těsně před Renaultem." Francouzský tým přišel s hodně upraveným vozem s užším nosem i bočnicemi, Daniel Ricciardo dnes černý monopost dostal mezi Red Bull a Ferrari, což je dokladem zlepšení.

Celkové ujeté vzdálenosti v předsezónních testech | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Ujeté vzdálenosti

Největší vzdálenost během 6 dnů ujel Mercedes: 4 203 km. Ferrari v tomto ohledu skončilo druhé (3 929 km) před McLarenem (3 733 km) a Racing Pointem (3 640 km). Nejméně dat si z Katalánska odvážejí Williams (3 431 km), Alfa Romeo (3 421 km) a Haas (3 021 km), který minulý týden balil předčasně po havárii Kevina Magnussena - ten za ní ale nemohl, na vině byl prasklý ráfek.

Z pohledu výrobců motorů má na kontě nejvíce Mercedes (11 274 km) s Ferrari (10 371 km), za nimi se řadí Honda (7 211 km) a Renault (7 192 km) - poslední dva však zásobují jen dva týmy. Pokud bychom tyto vzdálenosti přepočetli na auto, se situace mění: 1. Mercedes 3 758 km, 2. Honda 3 605, 3. Renault 3 596 km a poslední Ferrari 3 457 km.



Motory a rozruch vyvolaný FIA



Mercedes ale moc spolehlivý nebyl - jeho pohonná jednotka dvakrát zradila Williams, minulý týden kvůli ní zastavil Bottas a včera už po 14 kolech Hamilton. Mistrovský tým přiznává, že má kvůli tomu vrásky na čele, po agresivním vývoji bude všechny agregáty muset pečlivě prošetřit. Drobné potíže s mazáním mělo první týden také Ferrari, Honda se vstřikovacími tryskami (výrobní vada).

Jestli se japonská automobilka už dotáhla na Ferrari a Mercedes, na to dnes šéf Toro Rosso Franz Tost ještě nedokázal odpovědět: "Ještě to nemůžeme tvrdit... Vyhodnotit to budeme moci až po prvních závodech." A Marko k tomu dodává: "Motor Hondy zvládl na testovací stolici 5 000 km. Loni to bylo jen 500 km. Udělali jsme velký pokrok v přítlaku, Honda dosáhla velkých pokroků při hledání výkonu."

Svou spolehlivostí v testech každopádně vynikal Renault bez jediné poruchy. Špatné zprávy ale přicházejí z Maranella, kde museli během zimy postavit zcela nový motor. To postihlo turbo i systém pro rekuperaci energie. Nová pohonná jednotka Ferrari je o hodně slabší než ta loňská, což je také důvodem nízkých maximálních rychlostí, jak naznačil výše Binotto.

FIA záměrně na závěr testů vydala hodně zajímavé prohlášení, v němž uvádí, že "dokončila analýzu fungování pohonné jednotky Ferrari a dospěla k dohodě s týmem. Obě strany se dohodly na tom, že nebudou zveřejňovat detaily této dohody. FIA a Ferrari také souhlasily na několika technických opatřeních, které zlepší monitorování všech pohonných jednotek v F1. Ferrari rovněž souhlasilo s podporou FIA v rámci regulačních opatření a výzkumem udržitelných paliv pro snížení emisí CO2."

Je tato podpora jistou formou pokuty? V padoku to vyvolalo rozruch, proč s tím vůbec FIA dnes přišla? Soupeři se už do Melbourne nesejdou (pokud se kvůli koronaviru v Austrálii vůbec pojede, ale to už je jiné téma). Za rámeček si to to nedá, pod tlakem Mercedesu a Red Bullu ale musela přijít s nějakým prohlášením. Ti totiž věděli, že si loni vzala pohonnou jednotku Scuderie, aby ji prozkoumala. Nešlo to jen tak zamést pod koberec.

Už loni vycházela jedna restriktivní technická směrnice za druhou, v Abú Zabí se najednou přišlo na to, že nesedí množství paliva v nádrži Leclercova vozu. Komisaři teď zjevně přišli na něco, co nebylo úplně v pořádku, přísný trest pro italskou stáj v současném klimatu není žádoucí, stejně jako praní špinavého prádla na veřejnosti před sezónou 2021, kdy dojde na nové komerční dohody a k velkým změnám v pravidlech.

Ujetá vzdálenost dle výrobců motorů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Jaké je pořadí týmů?

Relativní pořadí týmů je neznámou, jelikož neznáme jejich přesný program, množství paliva, motorové módy, nastavení a další proměnné pro to, abychom mohli s jistotou tvrdit, jak jsou na tom. Do Melbourne navíc budou týmy usilovně pracovat a výkonnost aut se může změnit - viz loňský ročník, kdy to vypadalo, že bude na koni Ferrari, aby mu Stříbrné šípy hned první závodní víkend vypálily rybník.

Letos by ale v Austrálii mohla být Scuderia podle posledních výkonů až tou třetí silou za Red Bullem, který chystá velký balík vylepšení, jež by jim mělo přinést 3 desetiny sekundy. V Maranellu nechystají nic velkého pro 1. závod, v Brackley údajně spíše menší věci.

Pokud bychom si tedy s naší neznalostí měli zaspekulovat, pak by mohlo pořadí po testech vypadat takto: 1. Mercedes, 2. Red Bull, 3. Ferrari, 4. Racing Point, 5. McLaren, 6. Renault, 7. AlphaTauri, 8. Haas, 9. Alfa Romeo a 10. Williams. Berte to však s rezervou.

Seb topped the time charts on Thursday with this lap 👏#F1Testing pic.twitter.com/UZ2UeQCVtW — Formula 1 (@F1) February 27, 2020



Pneumatiky

Auta jsou letos jasně rychlejší než ta loňská. Včerejší déšť a vítr okruh zpomalily, proto časy z minulého týdne nebyly překonány. Pneumatiky se chovaly konzistentně, a i když se proti loňsku nezměnily, týmy se kvůli vyššímu přítlaku a možnému přehřívání mají stále co učit. Rozdíly mezi směsmi dosahovaly zhruba těchto hodnot: C5 - 0,45 s - C4 - 0.3 s - C3 - 0.45 s - C2.

Pirelli přivezlo také speciální C2 směs s upravenou, pevnější konstrukcí pro klopenou zatáčku v Zandvoortu. Týmy ji museli natlakovat o 2 PSI více než obvykle. "Z našeho pohledu šlo o hladké tři dny naprosto bez potíží. Druhý test byl opět velmi produktivní," hodnotil šéf výrobce Mario Isola.

Přípravy na Austrálii jsou nyní kompletní, po šesti dnech testování se všichni znovu těšíme na závodění. Dočkáme se menších rozdílů a kvalitnější podívané? Dokáže někdo po 6 letech dominance konečně porazit Mercedes?

Nejlepší časy týmů (bez korekcí) graficky | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Reportáže z jednotlivých dnů testování najdete níže: