Nové vozy? Není to velká změna, hlásí Bottas

Mnozí piloti přitom tvrdí, že jejich pocity jsou z nových vozů rozpačité. Nejčastěji zaznívají slova o horší ovladatelnosti a ne úplně dobrých jízdních vlastnostech. Je však třeba zmínit, že tato slova jsou vyřčena na základě simulátorových jízd, nikoliv těch reálných. K těm dojde přirozeně až při testování před startem samotné sezony.

Valtteri Bottas jde každopádně tak trochu proti proudu. Finský pilot, který vyměnil Mercedes za Alfu Romeo tvrdí, že jeho dojmy z nového vozu nejsou radikálně jiné ve srovnání s vozy, jež závodily ještě letos.

„Jsou to samozřejmě jen jízdy na simulátoru, takže spoustu věcí nasimulovat nemůžete. Uvidí se až na trati, ale zatím nemám pocit, že by byla nová auta drasticky jiná než ta předešlá. Pocitově máme méně přítlaku, nicméně co se týká samotné ovladatelnosti, nemám pocit, že by šlo o velkou změnu. Uvidíme, jak to bude vypadat při následování ostatních vozů," řekl Bottas.

Právě o to Formuli 1 přitom jde. Jízda v těsném závěsu má být díky menšímu přítlaku snazší, což má v konečném důsledku přinést lepší závodění. „Bylo fajn, když jsme měli hodně přítlaku. Obzvláště loni šlo o parádní zážitek. Ale pokud nám dají nové vozy možnost snáze pronásledovat soupeře, bude to ku prospěchu věci. Půjde o lepší zábavu," dodává novopečený pilot Alfy Romeo.