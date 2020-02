Třetí den testů v Barceloně - Mercedes nejrychlejší, Ferrari zaostává

- Nejrychlejší čas zajel Bottas, překonal loňský rekord z testů.

- Nejvíce kilometrů má na kontě Alfa Romeo

- Ferrari, Renault i Williams zastavili kvůli motoru.

- Magnussen havárii, Haas kvůli rozbitému autu skončil předčasně.

Three days down, only three to go..



Catch up with highlights of the final day of the first pre-season test in Barcelona#F1 #F1Testing pic.twitter.com/mgwQvagKNT — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

Konečné výsledky 3. dne testů v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Přehled denní doby (od 9 do 18 h), kdy piloti zajížděli své stinty a nejrychlejší kola | zdroj: Formula1.com

Nejlepších časů, použité směsi pneumatik a počet kol během prvního testování v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Počet ujetých kilometrů během prvního testování v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Průběh dne:

18:00 A je to oficiální, objevuje se šachovnicová vlajka. První předsezónní testy letošního ročníku F1 jsou u konce. Jak se bude situace vyvíjet dál? A porazí někdo Mercedes s jeho technickou novinkou?

17:55 První testy jsou téměř za námi. Týmy už se balí, jezdci najíždějí poslední kilometry a časy už se zřejmě měnit nebudou. Příští týden se opět sejdou a testování bude pokračovat.

17:50 Hamilton zkouší start, na trať ještě vyráží Giovinazzi, Latifi, Albon, Vettel a Ricciardo.

17:45 Viděli během testů velkou spolehlivost nových vozů, dnes však čtyři červené vlajky trošku práci týmů zpomalily. Jen Stroll a Givinazzi najeli více než 100 kol.

17:40 Své časy zatím nikdo nezlepšil. Na trati aktuálně jen Hamilton a Vettel.

17:31 Alfa rozhodně vyčnívá, mají vůz pokrytý barvou pro aerodynamické testování. Ricciardo měl rozjeté dobré kolo, ale dostal hodiny.

We are happy with what we’ve achieved so far during testing. All smooth and positive 💪 Let’s build on that next week #KeepPushing #F1Testing pic.twitter.com/EIysf3HHSE — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 21, 2020

17:30 Zbývá poslední půl hodina prvních testů. Na trati to ožívá - vyrazil Vettel, Ricciardo, Giovinazzi, Albon, Hamilton, Norris i Latifi.

17:25 Mechanici Williamsu vyměnili pohonnou jednotku. Latifi má ve svém voze nový motor a ještě vyráží získat pro tým nějaká data. Na trati je s ním ještě Stroll a Albon.

17:18 Renault prý Ricciarda zastavil jen z opatrnosti a Australan se ještě chystá znovu na okruh.

17:12 Jak hodnotí první letošní testování u McLarenu? Sainz uvedl, že to byly náročné podmínky, ale přes 1100 km na tachometru je dost a dokončili svůj program. Nyní mají co analyzovat před dalším testováním.

17:08 Giovinazzi stále vede v počtu najetých kilometrů. A právě zajel i svůj nejlepší dnešní čas, řadí se na šesté místo před Verstappena.

17:00 Na trať hned vyráží Hamilton, Stroll, Albon a Norris. Po chvíli je doplňuje i Vettel.

16:59 Pokračujeme

16:44 Červené vlajky. Vypadá to na Ricciarda. Australan podle všeho zastavil kvůli problému s motorem. To už je dnes čtvrtá červená vlajka. Celkově v testech pátá.

16.17 Hamilton s C4. Vypadá to na delší stint.

15:59 Šéf Ferrari Mattia Binotto není spokojený. Podle něj stáj z Maranella momentálně rychlostně ztrácí.

15:46 Ricciardo se se svým Renaultem vydal na dlouhou jízdu.

15:30 Hamilton na střední pneumatice 1:17,091

🚩RED FLAG 🚩



Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵#F1Testing pic.twitter.com/E5E4HAvbKo — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

15:07 McLaren na trati.

14:54 Hamilton 1:18.198

14:49 Pokračujeme

14:47 Dána podle všeho postihl defekt jedné z pneumatik.

14:34 Červené vlajky. Magnussen havaroval.

14:30 Němec má nazuty pneumatiky C2, což jsou ty bíle označené.

14:25 Vettel po dopoledních problémech na trati.

14:14 na trati krouží Alfa Romeo.

14:00 Zelená svítí, na trať se zatím ale nikdo nehrne.

13:00 Dopolední část končí, dráha se na hodinu uzavírá, týmy jdou na oběd.

12:57 Vytrvávají už jen vozy poháněné Hondou a McLaren.

12:49 Verstappen překonává Ocona v počtu ujetých kilometrů.

12:45 Renault hlásí, že má za dopoledne předčasně splněno - Ocon zvládl slušných 76 kol.

12:40 Ricciardo smeká před nápadem Mercedesu: "V této turboéře jsou dominantní, přesto stále na všechny tlačí, smekám. Měli bychom to být my a všichni ostatní, kdo na ně tlačí, a oni by měli být spokojeni sami se sebou. Proto jsou podle mě tak dominantní. Právě teď předvádějí toho příklad a jako soupeř to rozhodně respektuji. Je to pro všechny dobré vidět, jak daleko jsou ochotni zajít."

You thought the Dual Axis Steering was innovative...



Just wait until you see Shov’s hands free system! 😂#F1Testing pic.twitter.com/GIgWoDb8vZ — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 21, 2020

Podobný systém podle Ricciarda zatím nikdo jiný nemá: "Brzy uvidíme. Myslím, že nikdo o takovém systému až doposud neslyšel, proto si nemyslím, že by o tom někdo přemýšlel. Nechci hovořit za všechny, ale možná o tom moc lidí nemluvilo. Nevím tedy, jestli to bylo námětem rozhovorů, nicméně jsem si jistý tím, že teď tomu tak je."

12:30 Poslední půlhodinku před přestávkou krouží Alfa Romeo, Mercedes, McLaren a Red Bull - ten právě překonal vzdálenost závodu (66 kol).

12:15 Dnešní maximální rychlosti: 1. Vettel 329,1 km/h; 2. Stroll 320,3 km/h; 3. Giovinazzi 317,1 km/h; 4. Ocon 316,6 km/h; 5. Kvjat 316,4 km/h; 6. Grosjean 315,7 km/h; 7. Bottas 314,5 km/h; 8. Latifi 313,0 km/h; 9. Sainz 312,1 km/h a 10. Verstappen 311,8 km/h.

12:10 Podle Williamsu jejich jezdec přišel o pohon. Vůz byl rychle odklizen, do boxů to neměl daleko. Zelená opět svítí.

🚩#NL6 loses drive and comes to a halt at the end of the pit straight. We'll get the FW43 back to the garage shortly and investigate 🏠#F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/06C3mx4Ick — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 21, 2020

12:05 Stojíme, Latifi odstavil své auto na konci hlavní rovinky. Bottas těsně předtím stihl velké zlepšení na 1:15,732 min na C5 pneumatikách. Připomenu loňský rekord předsezónních testů: 1:16,221 v podání Vettela. A z kvalifikace na GP Španělska: 1:15,406 v podání Fina s Mercedesem.

12:00 Ocon druhý s časem 1:17,102 na C4 pneumatikách, Stroll za ním (1:17,338 min; C4).

11:55 Výsledkovou listinu uzavírá Latifi, na Mercedes ztrácí 2,6 vteřiny. Williams se proti loňsku evidentně zlepšil, bude to ale stačit na posun do středu pole nebo bude i letos končit poslední?

Podlaha Williamsu FW43 | zdroj: Formula1.com

11:51 Bottas ubírá další dvě desetiny: 1:16,417 min.

11:45 Sainz po kratší pauze přidává jedno kolo za druhým - má jich na kontě druhý nejvyšší počet. A drobné zlepšení na 1:18,274 ho posouvá před Vettela odpočívajícího v garáži.

11:32 Zaznamenáváme zlepšení Strolla (1:17,442; C3) i Kvjata - ten vyskakuje na 2. příčku (1:17,427; C4).

11:28 Racing Point se posouvá před Red Bull - 1:17,442 na C3 směsi, totéž se daří Oconovi - 1:17,536 min.

11:25 Ferrari se podle tiskové mluvčí Sylvie Hofferové pokazil motor, mechanici jej mění. Závadu budou vyšetřovat v Maranellu, Vettel se na trať dostane až po obědové přestávce.

11:20 Red Bullu se systém DAS Mercedesu nelíbí. Podle Adriana Neweyho není legální: "Nezdá se mi, že by tím kontrolovali pouze teplotu pneumatik. Musí mít aerodynamické důvody. Je těžké pro mě pochopit, jak může být legální. Pilot nezatáčí auto, když k sobě potahuje volant nebo jej zatlačuje od sebe."

11:14 Bottas dále ukrajuje ze svého rekordu tento týden: 1:16,674 min.

11:00 A Mercedes jde znovu na 1. místo: 1:16,657 na C3 směsi.

10:55 Provoz obnoven. Sainz se hned řítí na dráhu.

10:45 FIA zřejmě umožní týmům využívat DAS systém pouze letos, pro rok 2021 ho ale zakáže. Do pravidel pro příští sezónu byl (zřejmě po dotazech Mercedesu tuto zimu) přidán článek 10.5, který je zakazuje.

Podle Rosse Brawna si taky vynucují právo kterýkoliv nápad rychle zakázat, aniž by potřebovali souhlas všech týmů či museli čekat na další rok: "Pokud jeden tým bude vyčnívat s řešením, na které do té doby nikdo nepomyslel, nikdo si ho nepředstavoval a zničí celý princip toho, co se snažíme udělat, pak jej vedení bude moci zakázat i bez dostatečné podpory ostatních týmů."

10:34 První dnešní červené vlajky, na dráze stojí Ferrari v zatáčce č. 12. Zdálo se, že přichází o výkon už od zatáčky č. 10.

That's one ill SF1000 🤒



A slight hiccup for Ferrari and Sebastian Vettel on Day Three of #F1Testing#F1 pic.twitter.com/RZTHVrtSiK — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

10:30 Zabírají Ocon (1:17,778; C3) i Kvjat (1:18,179; C3).

10:20 Pirelli analyzovalo dopad DAS systému Mercedesu na své pneumatiky. Podle sportovního šéfa Maria Isoly je zatížení pneumatik stejné, ze jejich pohledu se tedy nic moc nemění. Na rovinkách nicméně pomáhá ochladit pneumatiky o 5 °C.

10:14 Giovinazzi se posouvá na 6. místo před Vettela - 1:18,533, C3 pneu.

10:09 Bottas při jízdě využívá DAS, je to hezky patrné zejména v nájezdu do první zatáčky. Stroll s kopií jeho loňského vozu Fina přeskakuje - 1:17,991 min na C3 pneumatikách.

10:04 Verstappen na C2 směsi zajíždí kolo za 1:17,636 min.

10:00 Renault stoupá na třetí příčku - 1:18,353 min; C2 směs.

9:48 Týmům v noci dorazily nové díly, již se objevují na vozech. McLaren například krouží s novým předním křídlem. Jiný je hlavní profil, klapky i bočnice (bez výřezu). Včera už ale i Williams zkoušel nové deflektory pod nosem.

9:45 O slovo se hlásí Bottas, dostává se na 1. místo: 1:17,992 na C2 pneumatikách.

9:40 Konstruktér Adrian Newey již plně pracuje na voze pro příští sezónu, kdy dojde k obrovským změnám v pravidlech. "Hodně se už soustředí na RB17... Myslím, že se momentálně dost soustředíme na obě kampaně," potvrzuje šéf Red Bullu Christian Horner.

9:35 Red Bull zrychlil na 1:18,032; Ferrari na 1:18,970 min.

9:24 Rychle se mění pořadí na čele, nyní 1. Verstappen (1:18,309 min, C2 pneu), 2. Sainz (1:19,095; C3 ), 2. Ocon (1:19,287; C2), 3. Stroll (1:20,405; C3).

9:20 Renault kvůli měřicím přístrojům na voze volí odlišný výjezd z garáže - video:

Morning start with a difference! Esteban’s first run features aero rakes on the #RS20, requiring a different exit from the garage. #RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/OeSSyJLlru — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 21, 2020

9:17 Teplota vzduchu v Barceloně dosahuje po ránu 5 °C, asfalt 8 °C. Sucho a slunečno.

9:15 Kvjat jako druhý muž dnes zvládá měřené kolo: 1:38,396 na C3 směsi. Vettel se dostává na 1:26,216 min.

9:10 Bývalý pilot F1 Martin Brundle označuje DAS také za geniální a je zvědavý, jestli u FIA projde testem 'Já ho nemám a nemůžu ho jen tak bryz dostat na své auto.' Podle bývalého šéfmechanika McLarenu Marca Priestleyho by kvůli pravidlům Parc Fermé možná nemohl být využíván v kvalifikaci, v závodě ano. Pokud tedy nikdo nepodá protest a nebude nakonec označen za nebezpečný.

9:07 Vettel pokračuje na C2 pneumatikách: 1:29,587.

9:04 Všech 10 vozů venku, Vettel se zapisuje časem 1:32,450 min.

9:00 Začínáme. McLaren stejně jako včera první na dráze, následují jej Williams, Haas a Red Bull.

8:55 Včera způsobil Mercedes rozruch svým systémem dvojosého řízení, proč je podle FIA legální, to si můžete přečíst zde. A komentář Sebastiana Vettela včetně hodnocení nového Ferrari SF1000 najdete zde.