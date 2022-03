SHRNUTÍ testů v Bahrajnu: Nejrychlejší Verstappen nejezdil naplno, Ferrari před nejistým Mercedesem

RED BULL poslední den testů představil velký balík vylepšení, který čítal nové bočnice a vylepšenou podlahu. Max Verstappen na měkkých C5 pneumatikách s ním pohodlně zajel nejrychlejší čas týdne - 1:31,720 min. Stále však na to netlačil na maximum: "Nikdo stále nejezdí naplno ve specifikaci pro kvalifikaci," bagatelizoval Holanďan svůj výkon.

Šéf Red Bullu Christian Horner je s testování spokojený, auto neustále vylepšovali: "Jde o konstantní evoluci. Samozřejmě jsme dnes ráno obdrželi nové díly a vyhodnocujeme je. Sergio se zdá být spokojený s vlastnostmi auta. Ale zatím těžko vyvozovat nějaké reálné závěry - můžete se akorát soustředit na vlastní program. Vypadá to, že se auto chová tak, jak jsme doufali."

Mezi své hlavní soupeře řadí Ferrari: "Jednou z konzistentních věcí je to, že Ferrari se zdá být vždy, když vyjede na trať, konkurenceschopné. Pokud McLaren jezdí, vypadá také konkurenceschopně. Mercedes podle mě neukázal svou skutečnou formu... ale skutečná forma se těžko odhaduje."

Přizvukuje mu odborný poradce Helmut Marko, jehož potěšil fungující balík vylepšení: Teď jsme dostali přinejmenším na úroveň Ferrari."

Srovnání staršího a novějšího Red Bull RB18 s dnes představenými bočnicemi | zdroj: Red Bull

Nejblíže mu byl Mick Schumacher s HAASem, který po skončení večer kroužil po Sáchíru osamocen (a dnes navíc mohl začít o hodinu dříve). Americký tým se ve čtvrtek zdržel, na vině bylo pokažené nákladní letadlo, které dorazilo později, proto od FIA dostal povolení si dnes jízdy protáhnout. Co by za takovou kompenzaci dal kdysi McLaren, jenž na začátku spolupráce s Hondou často nemohl jezdit kvůli motoru.

Tým se kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu musel narychlo rozloučit se svým hlavním sponzorem Uralkali i s Nikitou Mazepinem, místo něj bude závodit zkušený Kevin Magnussen, který rok odpočíval. I přes dnešní dobrý čas jej mezi favority jej neřadíme, spíše někam na chvost pole. Je zřejmé, že svůj čas dosáhl s velmi lehkým vozem, aby nalákal nějaké sponzory.

Výsledky třídenního testování v Bahrajnu | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

FERRARI patří třetí nejrychlejší čas, celkově jej řadím na druhou příčku za Red Bull. Pokaždé, co byl Sainz či Leclerc na dráze, byli velmi konkurenceschopní - s lehkým i těžším vozem. Ze záběru kamer se zdálo, že je auto navíc velmi stabilní.

Okopírováním okrajů podlahy McLarenu se jim také podařilo vyřešit problém s poskakováním vozu na rovinkách (tzv. porpoising), pokroky v tomto směru hlásily také ostatní. Hodně jim pomohlo nové nařízení FIA umožňující využití karbonových vzpěr pro zpevnění rohů podlahy, částečně i díky nim došlo ke shodě na navýšení minimální hmotnosti i 3 kg na celkových 798 kg (včetně 80 kg na jezdce se sedačkou, bez paliva).

Šéf Scuderie Mattia Binotto se přesto snaží držet při zemi: za favority i přes působivé výkony v předsezónních testech stále považuje Red Bull a Mercedes. Nicméně připouští, že by jim letos mohli být velmi blízko.

Charles Leclerc první den testů v Bahrajnu | foto: Pirelli

Je pravda, že MERCEDES na úvod v Bahrajnu všechny zaskočil svým řešením vozu, který je skoro bez bočnic. S notně vylepšeným vozem W13B má ale hodně práce a během testování se trápil s nastavením. Na favorita na vítězství příští týden nevypadá - závody nevyhrává vzhled auta, ale jeho rychlost.

Hamilton si neustále stěžoval na nestabilitu při brzdění a velkou nedotáčivost, dnes zajel až 16. nejrychlejší čas - 1,8 sekundy za Ferrari, 2,4 s za Red Bullem. "Momentálně si nemyslím, že budeme bojovat o vítězství. Nejsme teď nejrychlejší. Musíme najít ohromný kus rychlosti... Věřím ale mužům a ženám v továrně, že se jim podaří naše problémy vyřešit," komentuje loňský vicemistr.

George Russell s Mercedesem W13 v Bahrajnu | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

Stříbrné šípy s tím měly problémy i před faceliftem. Dnes ujel nejvíce kol za všechny tři dny, Lewisovi se povedla dopoledne simulace závodu, Russell se odpoledne zaměřoval na kratší jízdy na měkčích pneumatikách a s nižším množstvím paliva. Tým experimentoval s celou řadou konfigurací v nastavení, aby lépe pochopil efekt poskakování a nasbíral co nejvíce data k odemčení skutečné výkonnosti W13.

Podle hlavního inženýra Andrewa Shovlina se jim dnes podařilo vůz vylepšit: "Dosáhli jsme pokroku v poskakování, což zlepšilo chování vozu na limitu, také s nastavením jsme dneska udělali krok správným směrem. Stále můžeme hodně zrychlit, pokud se nám podaří dále omezit poskakování a vůz více uklidnit.

Z pohledu spolehlivosti jezdilo šasi i pohonná jednotka bez potíží, což je povzbuzující. Zdá se, že potřebujeme najít trochu více rychlosti, pokud chceme bojovat o vítězství v prvním závodě, ale rychle se učíme a vyvíjíme, takže se jen zaměříme na ta hlediska a uvidíme, jak na tom za 7 dní budeme."

Ujetá vzdálenost za uplynulé 3 dny | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

MCLAREN minulý týden vypadal, že by mohl být špičce blízko, tento týden se ale trápil s chlazením předních brzd a problém nepomohly vyřešit ani nové díly, které dnes dorazily, podle technického ředitele Jamese Keye chyběl ještě jeden krůček - kvůli tomu nemohli zajet simulaci závodu. Do toho onemocněl Daniel Ricciardo, takže veškerá práce byla na Landovi Norrisovi, jenž ujel ze všech pilotů nejvíce kol - celkově je na tom ale oranžová stáj nejhůře. Z pohledu rychlosti by podle nás ale podle mě mohla být čtvrtou nejrychlejší.

"Poslední den byl lepší. Naštěstí jsme to zakončili díky větší ujeté vzdálenosti pozitivněji. Tým dosáhl pokroků s problémy, které jsme měli. Stále toho musíme hodně vylepšit, abychom příští týden mohl závodit. Autu rozumíme lépe a pokusíme se to příští týden vše uplatnit a vylepšit před prvním závodem sezóny. Nebyly to také tři dny, jaké jsme si přáli, ale bylo to dostatečně dobré. Hodně jsme se toho naučili a vytěžili z toho maximum, což je to nejdůležitější," říká Norris.

Nejlépe na tom z pohledu ujeté vzdálenosti tento týden byl zmíněný Mercedes (2084 km) následovaný AlphouTauri (2008 km), Ferrari (1889 km) a Alfou Romeo (1856 km). Nejhůře na tom naopak jsou Williams s 1396 km, Haas (1369 km) a McLaren (1082 km).

Počet ujetých km v Bahrajnu dle výrobců motorů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Z pohledu výrobců motorů ujel nejvíce kilometrů Mercedes (6397 km) pohánějící také Aston Martin, McLaren a Williams, druhé je Ferrari (5117 km), které krom svého týmu zásobuje také Alfu Romeo a Haas, třetí Honda (3740 km) podporující Red Bull a AlphuTauri a nejméně Renault (1618 km), jenž je bez zákazníka. Po přepočtu na tým vychází jako nejspolehlivější Honda (1870 km) následovaná Ferrari (1705 km), Renaultem (1618 km) a Mercedesem (1599 km).

Francouzská stáj ALPINE představila včera a dnes růžové zbarvení, s nímž nastoupí v prvních dvou velkých cenách, moc přesvědčivé výkony vzhledem k ambicím bojovat o vítězství ale nepodávala. Fernando Alonso nicméně vypadal spokojeněji než v Barceloně.

"Pro nás šlo o dobrý testovací den. Hodně jsme se toho o voze naučili a ujeli jsme mnoho kol, jsem proto velmi spokojený. Všichni se pořád o nových autech a nastaveních učíme. Zkoušeli jsme několik věcí s určitými jasnými výsledky, a to je to, co od testů chcete. Bylo to velmi produktivní. Budeme se soustředit na sebe, naším plánem je dorazit příští týden s maximálním úsilím," slibuje Španěl.

Esteban Ocon během 2. dne testů v Bahrajnu | foto: Alpine F1 Team

ASTON MARTIN nechtěl ani dnes odhalit své karty. "Letos jsme se vydali úplně jiným směrem než obvykle. Šlo hlavně o porozumění vozu. A myslím si, že to se nám podařilo dobře," prohlásil manažer tým Andy Stevenson. Sebastian Vettel byl se svým desátým nejrychlejším časem dnes hodně spokojený.

Jaké po testech v Bahrajnu odhadujeme pořadí týmů? Vzhledem k tomu, že neznáme jejich přesné programy, množství paliva v nádrži, módy motorů ani další proměnné, můžeme jen zhruba tipovat. Za Red Bullem, Ferrari, Mercedesem a McLarenem by se podle nás mohli seřadit Aston Martin, Alpine, AlphaTauri, pole by pak uzavíraly Alfa Romeo, Haas a Williams.

Jistotu budeme mít přesně za týden, kdy se v Sáchiru pojede kvalifikace za stejných podmínek: všechny týmy natankují co nejméně paliva, nasadí ty nejměkčí pneumatiky, které Pirelli přiveze, a zvolí ty nejagresivnější módy svých pohonných jednotek.



Fotografie z testů v Bahrajnu: zde.