Šéfka Williamsu bije na poplach. „Můžeme se ocitnout v katastrofální situaci"

Současná krize bude mít nepochybně dopad na celou společnost. Výjimku netvoří ani svět Formule 1. Šéf McLarenu Andreas Seidl se před nedávnem nechal slyšet, že královna motorsportu může v důsledku nynější situace přijít i o několik týmů. V podobném duchu mluví také nejvýše postavený činovník Williamsu Claire Williams.

Ta tvrdí, že pokud by letoší sezona neodstartovala, ocitnul by se její tým ve velkých problémech. „Je to velmi těžká situace. Celý svět se s ní potýká. Je důležité vědět, kdy budeme znovu závodit. Uvědomme si, že my jsme patrně jeden z posledních nezávislých týmů, který ve startovním poli zůstal," říká Williamsová.

Šéfka Williamsu očekává letos spíše méně závodů. Prioritou podle ní je, aby byly všechny maximálně bezpečné. Claire zároveň požaduje další snížení rozpočtového stropu, současný model je z jejího pohledu do budoucna nevyhovující.

Williams FW43 - Mercedes | foto: Williams F1 Team

„Všichni chceme přežít. Je důležité učinit kroky, které v případě stejné situace jako je ta nynější zajistí, abychom se s jejími dopady nemuseli potýkat tolik co teď," líčí.

Stáj z Grove na tom byla z pohledu financí bídné ještě před současnými společenskými nepříjemnostmi. Její rozpočet totiž rozhodně nepatřil k těm nejvyšším. To se potvrdilo i během loňských testů, tehdy Williams nestihl svůj vůz zkompletovat včas. To mělo za následek ztrátu několika přípravných dní.

Aktuální potíže by tak mohly být začátkem definitivního konce dalšího slavného týmu, který se nesmazatelným písmem zapsal do historie Formule 1.