Ve středu byl v Barceloně nejrychlejší Kubica s Alfou. Jezdci se dopustili řady chyb

- Dopoledne byl nejrychlejší Kubica na nejměkčích pneumatikách před

Gaslym.

- Týmy testují speciální pneumatiky pro Zandvoort (bez označení).

- Testování bylo dvakrát přerušeno - postarali se o to Vettel a Latifi.

- Odpoledne všechny týmy kromě Haasu vystřídaly své jezdce.



Průběžné pořadí:



Průběh dne:

18:01 Dnešní testy končí. Nejrychlejší čas si připsal Robert Kubica

17:59 Verstappen se zřejmě ocitl v hodinách.

17:57 Běží poslední tři minuty dnešních testů.

17:50 Verstappen se dostal na druhé místo. Zrychlil také Kvyat, který je aktuálně čtvrtý.

17:27 Norris měl menší krizový okamžik ve druhé zatáčce. Musel proto využít únikovou zónu. Nic z voz si však nepoškodil, byť na konci kola zamířil do boxů.

Verstappen goes for a quick spin in sector three 🔃



He's back up to speed, and currently sixth-fastest#F1 #F1Testing pic.twitter.com/55evyOIOCb — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

17:13 Marcin Budkowski z Renaultu připustil, ž cesta, kterou se při návrhu svého vozu vydal Racing Point může být budoucí cestou pro celou F1. Hovoříme i spolupráci mezi týmy.

17:00 Podle pozorovatelů na okruhu vypadá Toro Rosso dobře vyvážené. Alfa Romeo by zase měla disponovat solidním přítlakem. Williams se zdá být opět nejpomalejší ze všech, a to s odstupem.

16:43 Ferrari a Mercedes už odjezdili hodně přes 100 kol.

16:29 Grosjean a Russell vyráží na trať.

16:13 Šéf Ferrari Mattia Binotto prozradil na odpolední tiskové konferenci několik zajímavých informací: Dnes jezdíme s motorem, který jsme používali minulý týden. Problém s mazáním byla drobnost. Už se jednou na testovací stolici objevil. Přijali jsme opatření, aby se už neopakoval." Podle něj pracují na vylepšení svého balíku a svou rychlost více odhalí na konci týdne, v Austrálii ale "budeme pozadu." Ferrari v minulosti uvažovalo o systému řízení DAS, kvůli pochybám o dopadu na výkonnost a jeho legálnost se mu však nevěnovali. Vettel si pochvaloval, že je nové auto rychlejší v zatáčkách, nicméně ztrácí na rovinkách.

16:03 Renault konečně na trati. Ocon si dopřává první odpolední výjezd.

15:52 Fernando Alonso si nemyslí, že revoluční systém DAS poskytne Mercedesu klíčovou výhodu. Jedním dechem však dodává, že na zisk mistrovských titulů favorizuje Stříbrné šípy a Lewise Hamiltona.

15:45 Leclerc s C3. Vypadá to, že má hodně paliva. Jeho kolo je o dvě sekundy pomalejší.

15:36 Pérez jede stint na pneumatikách C2. Racing Point zatím vypadá velmi dobře. Mnozí ho označují za černého koně letošního šampionátu.

15:30 Russell s Leclercem testují speciální pneumatiky pro Zandvoort.

15:23 Krouží také Russell s Leclercem.

15:17 Po tratí krouží Grosjean s Haasem. Nazuty má žluté pneumatiky.

15:04 Red Bull dopoledne stál kvůli problémům se zavěšením, Verstappen teď dohání zmeškaný čas - 1:18,054 min na C2 pneumatikách, předčí Bottase.

15:00 Šéf Mercedesu Toto Wolff říká, že nový vůz W11 stále poznávají a že nic neberou jako zaručené: "Auto se zdá být stabilní a chová se dobře i ve větrných podmínkách. Vypadá to, že máme solidní základ pro začátek sezóny. Možná není nejrychlejší, máme však základ, který můžeme dále vyvíjet a dále navyšovat naši výkonnost. V mysli máme to, že nejsme dostatečně dobří. A tak to má být."

Od Ferrari toho očekává mnohem více: "Vidíte, co dokáže pohonná jednotka Ferrari za zády Alfy nebo Haasu. A v maximálních rychlostech se Ferrari drží hodně zpátky. Díky motoru můžou získat možná sekundu. A to nevíte, jak jsou na tom s množstvím paliva. Opravdu jen hádáte, jak na tom všichni jsou. Nemyslím si, že byste toho z časů mohli moc vyčíst," dodává Wolff.

14:58 Räikkönen zvládl kolo na středně-tvrdé směsi za 1:23,172, míří do boxů.

14:55 Odpoledne poprvé vyjíždí zatím nejrychlejší Alfa Romeo, tentokrát je za volantem Kimi.

14:47 Mexičan s Racing Pointem jde na 8. místo (1:18,213), zatímco Bottas v boxové uličce cvičí starty.

14:42 Fin se na středně-tvrdých pneumatikách posouvá na 6. příčku i před Vettela - 1:18,100 min.

14:40 Bottas se tlačí na 10. místo před Leclerca - 1:18,448 min.

14:34 Leclerc je v první desítce: 1:18,508 min.

14:30 Na C2 pneumatikách se přidává Leclerc, jenž vystřídal Vettela.

14:28 Pérez 1:19,585, Verstappen 1:19,344 min.

And awayyy..... goes @SChecoPerez! 👉



The afternoon session is in full swing! Let’s collect that data! #F1Testing #F1 pic.twitter.com/ydf6q1TGV2 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 26, 2020

14:20 Pérezovo první kolo - 1:19,953 min na středně-tvrdých gumách.

14:13 McLaren opět první na dráze. MCL má zajímavě umístěné potrubí z obtokového ventilu - z vnější strany pilířů zadního křídla. Renault využívající stejný motor je vede vnitřkem.

Záď McLarenu MCL35 | zdroj: Formula1.com

14:10 Stále se nic neděje. Williams během pauzy potvrdil, že Latifiho dopoledne zradil motor.

14:03 Na okruh se ale zatím nikdo nehrne. U všech stájí s výjimkou Haasu došlo během přestávky k výměně sedaček a k prostřídání pilotů.

14:00 Zelená svítí, týmy mohou opět na trať.



13:45 Dopolední snímky z Barcelony najdete ve fotogalerii zde.

Počet ujetých kilometrů dopoledne | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

13:00 Končí dopolední část, nyní je na řadě hodinová přestávka na oběd.

12:59 Gasly vystřihl kolo za 1:17,540 min.

12:54 Hamilton dělá drobné chyby, teď mu ustřelila záď v pomalé technické pasáži v závěru okruhu, v zatáčce č. 13.

12:48 AlphaTauri se posouvá před Racing Point - 1:17,773 na C4 pneumatikách.

12:42 Albon vyskakuje na druhé místo před Hamiltona na C2 pneumatikách - 1:17,550 min.

12:35 Hamilton, Sainz, Stroll a Vettel krouží s větším množstvím paliva. McLaren je teď až o 5 sekund pomalejší.

12:20 Kubica sesazuje Hamiltona z trůnu: 1:16,942 na nejměkčí směsi. Jde o třetí nejrychlejší čas letošních testů, jeho Alfa Romeo C39 je vybavena novým předním křídlem.

Kubica on top! 🔥



He clocks a 1:16.942 to head to the top of the times#F1 #F1Testing pic.twitter.com/73S1JwU2mY — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

12:18 Kolem garáže Williamsu se objevují zástěny. Ty jsou letos zakázány, aby diváci mohli sledovat mechaniky a monoposty. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je třeba rozebrat vůz - což nastalo právě nyní po předchozím technickém problému.

12:10 Russell o DAS systému Mercedesu tvrdí, že jde "jen o špičku ledovce. Byl jsem dlouho součástí jejich týmu a před příchodem k Williamsu jsem viděl, na čem pracují. Ty věci, které dělají, jsou neuvěřitelné - a mají jich na voze spoustu - jen je pouhým okem nevidíte. Když jsem poprvé uviděl DAS, tak jsem si jen pomyslel: 'Wau, teď z nás všech udělali tak trochu hlupáky. Myslím, že letos budou na špici.'"

12:07 Sainz střídá Kubicu na pátém místě: 1:18,221 na C3 pneumatikách.

12:02 Ricciardo posouvá Renault na 4. příčku - 1:18,214 na středně-tvrdé směsi.

12:00 McLaren chrlí novinky ve velkém tempu, dnes jezdí s novým difuzorem. V rychlém vývoji chce pokračovat, bude to stačit na udržení 4. místa mezi konstruktéry? Konkurence bude letos tvrdá.

11:57 Albon se dostává na 7. příčku časem 1:18,822 na C2 směsi.

Pre-season testing resumed!👌



We’re back on track after an issue with a loose pipe cost us time this morning.#AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/biitPkwsFP — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 26, 2020

11:53 Opět se rozsvěcuje zelená, garáže opouštějí Vettel a konečně také oba týmy Hondy: AlphaTauri i Red Bull, které toho zatím dnes moc nezvládly.

11:45 U Williamsu to vypadá na další problém s motorem Mercedes.

11:40 Další přerušení, stojí Latifi.

🚩 Red flag is out again! 🚩



It's Williams new blood Nicholas Latifi this time, as his FW43 conks out going up the hill to Turn 9#F1 #F1Testing pic.twitter.com/oJRtxuPBt3 — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

11:32 Po trati krouží McLaren.

11:24 Hamilton jde opět na první místo - 1:17,753 na C2 pneumatikách. Red Bull má údajně technické problémy.

11:05 Vettel v hodinách. Do boxů dojel, ale na čtvrt hodiny musely být vyvěšeny červené vlajky kvůli úpravě trati.

🚩 RED FLAG 🚩



Seb slides through the gravel at Turn 8 😨



He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

11:01 Na trati se objevují už i Gasly s Albonem.

10:44 Racing Point na první pozici - na středně-tvrdé C3 směsi 1:17,787 min.

10:35 Latifi je třetí. Williams jezdí s C4.

10:27 Hamilton v čele: 1:18.044 min.

10:15 Na třetí místo se posouvá Stroll s Racing Pointem.

10.03 Vettel je opět nejrychlejší. 1:18,283 min.

09:55 Latifi krouží na pneumatice C5. Williams po pár kolech zajíždí do boxů, načež mu mechanici mění přední křídlo.

9:50: Hamilton je v čele. 1:18.292.

9:47 Grosjean zajíždí po stintu trvajícím pár kol do boxů.

9:40 Vettel 1:18 775 min.

9:25 Týmy v následujících dnech budou častěji využívat nejměkčí C5 sadu pneumatik.

9:23 Williams nasazuje upravený nos, bude se snažit poznat, jak moc se přiblížil středu pole.

9:20 Na trati se zatím ukázalo 8 vozů, schází nám Racing Point a Haas, který musel minulý týden skončit předčasně po havárii Magnussena. Tu způsobil prasklý ráfek a následný defekt pneumatiky.

9:13 Na Ferrari se moc velkých novinek tento týden neobjeví. Jeho šéf Mattia Binotto řekl, že auto, s kterým začali testy minulý týden je v podstatě takové, s nímž začnou závodit v Melbourne. Určitě ale něco pro zrychlení přidají - a hlavně zvednou výkon motoru.

9:08 Mercedes na C4 pneumatikách 1:20,572, Vettel 1:21,859 min.

9:04 Hamilton do toho vlétl - 1:22,764 min.

9:02 Na dráze už je i Haas, první den opět pilotovaný rezervním jezdcem Kubicou:

Second round of #F1Testing is ON. 🔥👀 pic.twitter.com/dsbF7qeNGR — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 26, 2020

9:00 Zelená svítí, Sainz jako první míří na trať. Za ním Gasly s Hamiltonem, Vettelem a Latifim.

8:58 Racing Point minulý týden zaujal svými časy, zřejmě se mu ještě podařilo vylepšit kopii Mercedesu. Od příštího roku podle Otmara Szafnauera plánuje "skutečnou integraci" s Aston Martinem, ta má být "užitečná pro obě strany."

8:53 Fernando Alonso letos pojede Indy 500 s McLarenem, podle ředitele týmu Zaka Brawna nejde o dohodu na poslední chvíli, podle něj o této možnosti dlouho jednali.

8:50 V padoku se hodně diskutuje o koronaviru, který řádí nedaleko továrny Ferrari v Maranellu. Italská stáj proto přijímá opatření proti nákaze, zatím zavřelo svá muzea, omezila cesty svých zaměstnanců a bedlivě monitoruje situaci. Hovoří se o případném zrušení GP Bahrajnu a Vietnamu, do něhož už zakázali vstup občanům Itálie.

8:45 V Barceloně je po ránu chladno, ale slunečno - počasí dnes bude týmům opět přát.