ŽIVĚ: Testování v Barceloně začíná, Kubica ráno prohání Alfu Romeo + VIDEO

- Ráno své nové vozy oficiálně představili Haas a Alfa Romeo (fotky níže).

- V 9:00 se jako první na trati objevil Russell, nachlazeného Vettela

vystřídal Leclerc.

- Dopoledne je zatím nejrychlejší Bottas.

Průběžné výsledky 1. dne testů (aktualizováno v 12:10, Ctrl+F5) | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Průběh dne (aktualizujeme):

12:10 Všechny týmy zajíždějí rychlé časy a jsou spolehlivé. Red Bull už má za sebou 70 kol (325,86 km).

12:05 Drobné zlepšení Ocona na 18:004 (C3 pneu), zůstává pátý. Posledních 50 min před hodinovou obědovou přestávkou, po ní se bude pokračovat do 18 hod.

11:45 Bottas úřaduje na C3 pneumatikách: 1:17,313 min. Nachází se před Pérezem a Verstappenem.

11:40 Šéf Red Bullu Christian Horner o novém voze RB16 a zpětné vazby Maxe Verstappena: "Je celkem pozitivní. Je tady krásně, nicméně na závěry je stále brzy. Sžívá se s autem, poznává ho a zatím se zdá, že spolu vycházejí celkem dobře. Tento týden se hodně soustředíme na to, co děláme. Lidé si samozřejmě fotí cizí auta, která budou všechny týmy analyzovat. Náš program je hodně zaměřen na to, co se můžeme během těch 6 dnů naučit."

11:30 Giovinazzi v rozhovoru pro F1 TV uvedl, že během filmovacího dne neměli s vozem jediný problém. U Alfy Romeo zatím vše perfektně klape. Tatiana Calderonová u týmu zůstává jako testovací jezdec, přítomna byla dnes při prezentaci se závodními piloty a s Robertem Kubicou coby rezervním pilotem.

Alfa Romeo C39 na katalánském okruhu | zdroj: Alfa Romeo

11:15 Teplota mírně stoupá, počasí týmům přeje. Williams se dostává na své 31. kolo. Časy jsou již teď rychlejší než minulý rok 1. den testů (1:18,1).

10:50 Bottas se na chvíli podíval na první místo (1:17,833), Pérez jej vzápětí ale dobývá zpět: 1:17,375 na C3 směsi.

10:35 Magnussen je čtvrtý - 1:19,433 na C3 pneumatikách. Haas doufá, že se mu konečně podaří zbavit svých aerodynamických potíží z loňské sezóny. Ty nedokázal až do jejího konce vyřešit, původně podezříval pneumatiky. V kvalifikacích podával slušné výkony, v závodech se ale vždy propadával.

Představení nového Haasu VF-20 dnes ráno | foto: Haas F1 Team

10:30 Pérez jde před Sainze - 1:18,037 min.

10:20 Alfa Romeo o svém voze hovoří pouze jako o evoluci loňského C38, technický ředitel Jan Monchaux nicméně připouští, že se nezměnily snad jen ráfky a pneumatiky "a některé interní komponenty, jinak je sotva jediná viditelná část stejná. Jde o obvyklý proces neustálého vylepšování. Jde o zcela nové zvíře."

10:00 Na druhé místo se dostal Pérez (1:18,898), Kubica sedmý (1:21,280). Bottas se sice zlepšil, přesto zůstává osmý.

9:50 Ocon se dostává na C2 pneumatikách s 1:19,618 min na třetí místo, Magnussen je šestý.

9:45 Renault je celý v černém, barva se nám zamlouvá, jde nicméně jen o dočasné zbarvení pro testy. Oproti loňsku o poznání zeštíhlel v nose i v bočnicích. Poprvé se nám naskýtá pohled i na Racing Point RP20 (při představení to nebyl úplně on). Hodně připomíná loňský Mercedes, podobně jako třeba Haas Ferrari.

Here it is. Away she goes! 👉#F1Testing is... GO GO GO! 🎉 #F1 pic.twitter.com/3BJOMhhoOW — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 19, 2020

9:35 Sainz se zlepšuje na 1:18,479 a 1:18,423 min. McLaren je sice zatím nejrychlejší, ale z časů celkově tento týden nemá moc cenu vyvozovat hlubší závěry. Jde o prvotní seznamování se s novou technikou, výkonnostní jízdy můžeme očekávat až na konci příštího týdne.

9:32 Trocha toho rámusu od Hondy:

Getting testing up and running! @kvyatofficial heads out to join Max on track 👌#PoweredByHonda pic.twitter.com/dl0pjo159H — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) February 19, 2020

9:23 McLaren se posouvá do čela před Mercedes: 1:19,873 min.

9:20 Renault byl s prezentací trochu tajemný, ukázal jen počítačové rendery části vozu, dnes ho vidíme celý:

Esteban Ocon s novým Renaultem RS20 | foto: Renault Sport F1

Renault RS na dráze | zdroj: Renault Sport F1

9:15 Týmy již sice absolvovaly první testy na dráze (tzv. shake-downy), přesto je pro ně velmi důležité, aby co nejdříve vyjeli na trať. Předsezónní testování bylo zkráceno na celkových 6 dní z loňských osmi. Stále musí nasírat co nejvíce dat, aby byli dobře připraveni. Na vozech je spousta dodatečných měřicích zařízení a kamer pro monitorování proudění vzduchu a teplot.

9:10 Bottas si připisuje první měřená kola na C2 pneumatikách: 1:29,375; 1:23,714; 1:22,076 a 1:21,783. Druhý je zatím Leclerc s časem 1:33,080, stejná směs.

9:05 Teplota vzduchu 7 °C, asfalt 13 ­°C, v Katalánsku slunečno.

9:02 Venku už je také McLaren, Haas, Mercedes, Red Bull i Renault.

9:00 Svítí zelená, jako první vyráží Russell s Williamsem.

8:45 Vettel není zdravotně v pořádku, dnes proto místo něj bude s novým SF1000 kroužit Leclerc. Ferrari doufá, že se dá Seb do zítřka dohromady.

8:35 Piloti se shromažďují na startovní / cílové rovince ke společnému focení.

Společné foto jezdců | zdroj: Formula1.com



8:25 Jako druhá s v boxech odhaluje nová Alfa Romeo C39, která min. týden už kroužila po Fioranu. Dnes si ji jako první vyzkouší Robert Kubica, jenž přišel z Williamsu.

Představení Alfy Romeo v padoku | zdroj: Alfa Romeo



8:05 V boxech probíhá prezentace Haasu. Ten již v průběhu týdne zveřejnil snímky nového vozu, nejen počítačové rendery. Najdete je v naší fotogalerii zde.

Prezentace Haasu | zdroj: Haas F1 Team

Záď nového Haasu | zdroj: Albert Fabrega



8:00 Všechny týmy již ukázaly svá nová auta a většina z nich si je také poprvé vyzkoušela na trati v rámci filmovacích dnů, během nichž nesmí ujet více než 100 km na nezávodních pneumatikách Pirelli. Níže najdete videa z těchto akcí:

Jump onboard with @GeorgeRussell63 as the FW43 takes its first steps 👌#WeAreWilliams pic.twitter.com/j7Cpm43l28 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 18, 2020