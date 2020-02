Ve čtvrtek po mokrém začátku nejrychlejší Ferrari, Hamilton měl problém s motorem

- Čtvrteční jízdy začaly na mokré trati.

- Nejrychlejší čas předvedlo Ferrari.

- Giovinazzi s Alfou Romeo ráno havaroval, o další přerušení se postarali Verstappen, Vettel i Hamilton - tomu odpoledne selhal motor (tlak oleje).

- Obhájce titulu ujel s Mercedesem pouze 14 kol, naproti tomu Latifi s Williamsem 160.





Konečné pořadí 5. dne:

Počet ujetých kilometrů | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Průběh dne:

18:00 A je tu šachovnicová vlajka. Pátý den testů je u konce.

17:54 Vettel ještě v posledních minutách vyráží na trať. Ale příliš dlouho nezůstává a čas nezlepšuje.

17:44 Gasly se i nadále snaží. Čas 1:17,066 min (na sadě C5) mu vysloužil druhé místo.

17:35 Zbývá posledních 25 minut a na trati krouží Vettel, který právě zajíždí do boxů, Gasly a Magnussen. Gasly se zlepšuje a jeh čas 1:17,217 min jej řadí na třetí místo

Testing didn’t quite go to plan today but we’ll come back better and stronger tomorrow 💪🏾

Thank you #TeamLH for all your support, I see all of your messages and love that you send me. ❤️ pic.twitter.com/y7A0BORYYH — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 27, 2020

17:22 Mercedes potvrzuje, že za zastavení Hamiltona může problém s tlakem oleje, který preventivně zastavil motor.

17:20 Ricciardo na trati. Australan zatím ujel 39 kol. Svůj nejrychlejší čas právě zajíždí Gasly. A posouvá se na čtvrté místo.

17:10 Nejvíce kol má aktuálně na svém konce Latifi před Vettelem. Mezi týmy vede Ferrari před Williamsem.

17:06: Zákulisní informace tvrdí, že Hamiltona zastavila porucha motoru.

16:51 Gasly se posouvá na pátou pozici.

16:37 Závodní simulace si zkoušejí také Norris a Latifi.

16:23 Vettel v delším výjezdu.

🚩 RED FLAG 🚩



Lewis Hamilton's Mercedes grinds to a halt during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/fX5o6jU5ma — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

15:55 Pokračujeme

15:38 červené vlajky Hamilton stojí v zatáčce číslo 7.

Lando Norris v rámci prvního dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Pirelli

15:20 Hamilton s C3 1:22.435

15:09 Ricciardo za 1:19.363

15:01 Stroll byl málem na výletě mimo trať. Nakonec ale situaci ustál.

14:48 Po obědové pauze krouží už také Albon.

14:32 Na trati je Ricciardo

14:28 Vettel i Stroll jen obhlídli trať, nyní na dráze dělá Gaslymu společnost Norris.

14:20 AlphaTauri usilovně krouží, Gaslyho časy se pohybují kolem 1:24,5 min, jede simulaci závodu.

14:15 Vettel je na trati na středně-tvrdých pneumatikách.

14:13 Alfa Romeo dnes ujela jen 16 kol, po Giovinazziho havárii stále stojí. Drahá chyba, mechanici vůz usilovně opravují.

14:10 Latifi a Stroll jdou do akce. Williams má prototypy pneumatik pro Zadnvoort.

Back to it 💪@NicholasLatifi heads out for his final four hours in the FW43 before we go to Melbourne 🇦🇺#F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/9ky8CGhzpF — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 27, 2020

14:08 Poznatky bývalého pilota F1 Karuna Chandhoka: "Mercedes vypadá neuvěřitelně předvídatelně při řízení, velmi snadno se s ním jezdí a Bottas projížděl vrcholy zatáček tak rychle. To z mého pohledu vyčnívalo. Uprostřed pole vyčnívá Racing Point. Nezdají se být moc daleko za Ferrari a Red Bullem, pokud tyto týmy moc nemlží. McLaren tak dobrý není, řekl bych, že by možná mohli být pátí."

14:05 O přestávce došlo k výměně jezdců jen u Mercedesu, Renaultu a Red Bullu.

14:00 Odpolední část začíná, Gasly se vydává na trať.







Počet ujetých kilometrů za dopoledne | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Výsledky dopoledne | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

13:00 Auta míří do garáží, začíná hodinová přestávka na oběd.

12:59 Ocon, Verstappen a Vettel uzavírají dopolední program.

12:55 Max. rychlosti (v km/h): 1. Stroll 318; 2. Bottas 314; 3. Ocon 313; 4. Latifi 312; 5. Verstappen 312; 6. Magnussen 312.

12:46 Vettel zvyšuje laťku na 1:16,841, nejměkčí směs.

Přední křídlo Ferrari SF1000 | zdroj: Formula1.com

12:45 Latifi se posouvá na třetí místo na C4 pneumatikách: 1:17,313 min.

12:42 Manažeři týmů by se dnes večer měli sejít kvůli pandemii koronaviru. "My na to můžeme jen reagovat. Vše závisí na vstupních cestovních požadavcích, ty nemůžeme ovlivnit. Pokud Austrálie a Bahrajn uzavřou své země pro občany Itálie, pak máme problém." Začne sezóna bez Ferrari? Nebo až v Holandsku? V padoku se kvůli zbytečné panice probírá řada otázek.

12:40 Red Bull na základě dat z prvních testů vyčíslil svou ztrátu na Mercedes na 0,2 sekundy (po úpravě množství paliva, vlivu pneumatik a módů motorů). Chystají vylepšení, které by jim mělo přinést 0,3 s. Mercedes však také plánuje pár menších novinek.

12:30 Další piloti se půl hodiny před obědem dostávají pod hranici 78 sekund: Verstappen 1:17,750; Latifi 1:17,775; Bottas 1:17,985 min.

12:25 Zelená opět pouští piloty na dráhu, využívá toho Verstappen.

12:18 Na dráze je spousta štěrku, proto jsou vyvěšeny červené vlajky - dnes potřetí.

12:16 Pilot Scuderie následně dostává smyk v zatáčce č. 5, dokáže se ale vrátit na trať a pokračovat.

Another spin at Turn 5 🚨



Vettel is the latest driver to go off after testing the limits #F1 #F1Testing pic.twitter.com/z5j5LFVCNm — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

12:12 Stáj z Maranella se vyhoupla konečně na první místo - Vettel na měkké C4 směsi 1:17,093 min.

12:10 Ferrari včera ke své budoucnosti uvedlo, že je Vettel jejich volbou číslo jedna k Leclercovi pro rok 2021. Pokud by odešel jinam, by by byl zřejmým kandidátem na jeho místo Ricciardo. Ten se tím však odmítá zabývat - jeho prioritou je zůstat u Renaultu, pokud se dostatečně zlepší.

"Nejvíce bych si přál, aby fungovalo tohle. Nechci, aby to působilo tak, že jsem přišel k Renaultu, utekl z Red Bull a pak dále za tou nejlepší věcí. Opravdu bych chtěl, aby tohle fungovalo a snad z toho letos dostaneme co nejvíce, aby cesta pokračovala nad hranici mé dvouleté smlouvy. Hovořit o tom, co by kdyby, na to je příliš brzy. Nemůžu na to teď myslet," komentuje Ricciardo.

12:03 Ožívá Ferrari - čas 1:17,651 min na C3 směsi dostává Vettela na 2. místo.

12:00 Norris 1:18,141 min na tvrdých pneumatikách, Bottas 1:18,379 na středně-tvrdých.

11:58 Stroll zrychluje na 1:17,249 na C3 směsi.

11:53 Pokračujeme, Norris se vydává na okruh. Následuje jej Latifi.

11:42 Pilot Red Bullu se dopustil podobné chyby jako Giovinazzi před chvíli - dotkl se při brzdění bílé čáry a dostal smyk. Jeho auto ale není rozbité.

11:35 Verstappen stojí v páté zatáčce, zahrabaný ve štěrku. Znovu červené vlajky. Předtím zajel druhé nejrychlejší kolo dne - 1:18,016 min na C2 směsi.

🚩 RED FLAG 🚩



Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WKZch0oDpS — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

11:34 Bottas 1:18,535 na středně-tvrdých.

11:33 Stroll si bere první místo zpět - 1:17,540 min na C2 pneu, o sekundu překonává McLaren.

11:28 Norris vylepšuje svůj dnešní rekord na 1:18,562 min.

11:23 Na čele se to míchá, McLaren se posouvá před Haas - 1:18,740, středně-tvrdé C3 pneumatiky.

11:20 Magnussen novým lídrem - 1:19,106 na středně-tvrdých pneu.

11:17 Vyjíždějí Norris, Latifi, Magnussen, Ocon i Vettel.

11:16 Zelená opět svítí.

11:11 Traťoví komisaři uklízejí úlomky z dráhy.

11:08 Giovinazzi bourá v zatáčce č. 3. Červené vlajky.

Giovinazzi těsně před nárazem | zdroj: Formula1.com

11:07 Stroll překonává Ferrari - 1:19,244 min.

11:04 Mladý Ital se na ní ale dlouho neohřál - Vettel 1:19,373 na C3 pneumatikách.

11:00 Giovinazzi stoupá na první příčku na C5 směsi: 1:19,670 min.

10:53 Podmínky se zlepšují, piloti zrychlují - Bottas 1:20,454, Norris 1:22,223 min.

10:44 Verstappne při ostrém pokusu dostává smyk v poslední šikaně.

Stick to speed, Max 😉



Verstappen faces the wrong after his tame approach in the last sector 🔄#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7P7ucEoYYX — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

10:30 Marcin Budkowski z Renaultu potvrzuje, že letošní vůz RS20 těží z loňského monokoku.

10:25 První kolo Racing Pointu.

10:20 Pirelli odhalilo směsi pro prvních 7 velkých cen sezóny 2020:

Směsi pneumatik pro prvních 7 závodů sezóny 2020 | zdroj: Pirelli

10:15 McLaren si vyzkoušel tu nejměkčí směs, po instalačním okruhu je zpět v boxech.

10:12 Red Bull poprvé na trati - a jako první na hladkých pneumatikách, Latifi 1:33,452 na přechodných.

10:08 Ferrari 0,785 s za Mercedesem po posledním pokusu Vettela (1:29,695 min).

10:05 "Je to frustrující. Můj poslední den v autě, měli jsme plány na spoustu, spoustu kol, včera jsme toho moc nezvládli," zoufá si Gasly nad současnými podmínkami.

10:00 Vettel střídá Giovinazziho na okruhu. Bottas 1:28,910 min, všichni stále na intermediálkách.

9:56 Alfa Romeo i Mercedes dosahují zlepšení: 1:32,928, resp. 1:29,255 min.

9:50 Po delší době se něco děje, teplo garáže opouští Giovinazzi.

9:42 Podmínky na trati stále nic moc, ticho. Týmy čekají na zlepšení. Vůbec jsme neviděli AlphuTauri, McLaren, Racing Point či Red Bull.

9:39 Podle Leclerca se chování vozu Ferrari SF1000 zlepšuje. "Řekl bych, že zatáčky jsou naší silnou stránkou." A co slabinou? "Vyvážení se mění mezi nájezdem a výjezdem ze zatáčky, na tom musíme zapracovat. Ale nemluvil bych o slabině. Jakou máme vlastně slabinu, to se dozvíme až během kvalifikace v Melbourne, kde všichni zvednou výkon. Pak budeme mít všechna data a budeme se moci se soupeři srovnávat."

9:33 Williams vyjíždí mimo v zatáčce č. 12, naštěstí se vyhnul bariéře a míří do boxů po svých.

9:25 Magnussen s Latifim na dráze.

9:22 Vettel míří na 2. místo 1:35,860 min, intermediálky.

9:19 Ferrari reaguje na dotazy Mercedesu, proč jezdí s tak nízkými úrovněmi výkonu motorů, zatímco jejich partneři na to šlapou? "Zdá se, že si Mercedes hodně všímá toho, co děláme, tohle však není správně," reaguje šéf týmu Mattia Binotto.

Třetí pružina na předním zavěšení Ferrari SF1000 | zdroj: PG Tech

Podle něj Ferrari momentálně zkrátka není tak rychlé jako soupeři, ztrácí hlavně na rovinkách. "Auto pro tuto sezóny je oproti tomu loňskému celkově rychlejší. Jsme rychlejší v zatáčkách, pomalejší na rovinkách. To bylo cílem při jeho konstrukci. Snažili jsme se na něj dostat co nejvíce přítlaku, abychom byli v zatáčkách co nejrychlejší. Teď na to doplácíme na rovinkách. Musíme se zlepšit v celkovém vyvážení, nastavení, v pomalých zatáčkách. To je součástí práce úkolu pro tento týden.

9:15 Bottas komfortně na čele: 1:31,928 min.

9:13 Ticho přerušuje Bottas, k průzkumu podmínek se odhodlává na přechodných pneumatikách.

9:10 Francouz s Renaultem osamocen: 1:41,576 a 1:40,059 min.

9:06 Ocon se zlepšuje o 3 sekundy: 1:42,580 min. Přidává se Giovinazzi, ostatní čekají na lepší podmínky, až slunce vysuší trať.

9:03 Druhý vůz na trati - Magnussen na stejných pneumatikách jako pilot Renaultu, jenž absolvuje okruh za 1:45,701 min.

9:00 Boxová ulička se otevírá, jako první toho využívá Ocon, obuty má intermediálky.

8:58 Pérez si po včerejšku nemohl vynachválit nový vůz Racing Pointu: "Jde o ten nejlepší balík, jaký jsem měl ve své kariéře na počátku sezóny. Doufám, že se v Melbourne potvrdí jeho kvality. Nikdy jsme nebyli tak dobře připraveni." Jejich auto se zdá být velmi rychlé, podle některých vévodí středu pole.

8:55 Včera byl nejrychlejší Robert Kubica, podle něj má Alfa Romeo stále něco v rukávu, na cestě je navíc několik nových dílů: "Proto jsem celkem optimistický. Vlastně se nám podařilo zlepšit pár oblastí, ve kterých jsme se minulý týden trápili... reakce byla velmi dobrá, velmi rychlá."

8:50 Přes noc se Katalánskem prohnala přeháňka, dráha je pořád trochu mokrá. Teplota vzduchu dosahuje 9 °C, asfalt 10 °C.