Vrátí se do Red Bullu? Ricciardo možnost svého comebacku nevylučuje

Daniel Ricciardo je bezesporu jedním z lídrů současné jezdecké generace. Třicetiletý rodák z Perthu si udělal jméno zejména díky působení u Red Bullu. V overalu rudých býků strávil sezony 2014 až 2018. Získal zde několik vítězství, celou řadu pódiových umístění a v neposlední řadě dost významný kredit, který z něj udělal jednoho z nejlépe vnímaných pilotů současné doby.

S příchodem Maxe Verstappena ale Ricciardova pozice u rudých býků oslabila. Rakouská stáj se začala postupně stále více a více soustředit na mladého Holanďana. Když k tomu připočteme několik vzájemných incidentů, přičemž ten nejvážnější se pravděpodobně odehrál před dvěma lety v Baku, není se co divit, že Australan změnil před sezonou 2019 svého zaměstnavatele.

Namířil si to k Renaultu. Ve francouzském továrním týmu podepsal lukrativní smlouvu, která mu zajistila pohádkový příjem v řádu několika desítek milionů dolarů ročně.

Daniel Ricciardo po kvalifikaci v Monaku | foto: Red Bull Content Pool

Kromě toho zde byla a možná stále ještě je solidní perspektiva při výhledu do budoucna. Právě Ricciardo totiž měl být klíčovou personou, okolo které postaví Renault svůj návrat zpět na vrchol. Podobná role stěžejního architekta byla kdysi v Enstone přidělena také Fernandu Alonsovi.

Pro Španěla z toho tehdy rezultovaly dva mistrovské tituly. Jenže tato meta je nyní Danielu Ricciardovi na hony vzdálena. Renault se trápí a zdá se, že pohár Australanovi trpělivosti není bezedný. Nyní se nechal slyšet, že by si dokázal představit svůj návrat zpět k Red Bullu.

Daniel Ricciardo v rámci prvního dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Renault Sport F1

„Návrat do Red Bullu nevylučuji. Ve svém životě jsem se naučil, že byste nikdy neměli říkat nikdy. Vše je možné. Proto opravdu nic nevylučuji. Za normálních okolností by už teď běžela sezona. Jednalo by se o různých smlouvách, lidé by nás hodnotili podle naší formy... Teď ale nikdo neví, co se stane, takže uvidíme," praví Ricciardo.

Vrátí se zpátky tam, kde mu pšenka kvetla ze všeho nejvíc?