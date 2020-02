ŽIVĚ: Poslední den testů - poodhalí týmy více ze své formy během simulací kvalifikace a závodu?

Aktuální pořadí:





Průběh dne:

9:32 Sainz na to šlape: 1:17,508 na tvrdých C2 pneumatikách.

9:25 S Red Bullem dnes dopoledne krouží Albon - na tvrdých pneumatikách se dostává na 3. místo: 1:18,906 min. Jeho týmový kolega Verstappen včera dostal dvakrát smyk, v testech jich má na kontě už šest. Má vůz RB16 problém se stabilitou? Podle jezdců nikoliv. "Jde jen o testování," popíral potíže s úsměvem Max.

9:18 Tlačí na to i Sainz na C4 pneu: 1:18,109 min.

9:16 Grosjean se vyhoupl do čela: 1:18,449 (C3 směs), Ricciardo na prototypech pro Zandvoort mu je těsně v patách: 1:18,964 min.

9:10 Räikkönen na středně-tvrdých 1:20,750 a 1:20,197 min.

9:08 Hamilton absolvuje měřený okruhy: 1:21,027 a 1:19,868 min na C3 směsi.

9:05 Z Pirelli jsme dostali nějaká čísla o pneumatikách: mezi nejměkčí C5 a o něco tvrdší C4 směsí je zhruba půl sekunda, C4 od středně-tvrdé C3 dělí 0,3 sekundy a C3 od C2 směsi 0,2 - 0,3 s. Budeme to moci využít při korekcích a udělat si lepší představu o výkonnosti týmů (i když ty ani dnes neodhalí vše).

9:03 Instalaci mají za sebou už také McLaren s AlphouTauri, dnes jsou všichni vzorní.

9:01 Alfa Romeo, Haas, Red Bull, Ferrari, Renault, Williams i Racing Point na dráze.

9:00 Zelená svítí, týmům začíná odpočet posledních 8 hodin testování.

8:55 Stále se v padoku řeší koronavirus, jenž narušuje plány týmů: "Neustále se to z logistické stránky mění. Musíme měnit lety, protože už nemůžeme letět přes Singapur či Hong Kong. Je před námi spousta práce," stěžuje si šéf AlphyTauri Franz Tost.

Hear her roar! Looks like No. 44 is almost ready to go! 🤜🤛 Great job, Team!



Starting 🔜: the last day of 2020 #F1Testing! pic.twitter.com/7ymGtPxLli