"To už není volant, ale ovladač videoher," usmívá se Vettel nad DAS Mercedesu. Jak hodnotí nové Ferrari?

Ovladač videoher - divný pocit

Sebastian Vettel na tiskové konferenci o DAS uvedl: "Viděl jsem volant Mercedesu. Myslím si, že je legální, jelikož ho používají. Pro jezdce zřejmě jeho používání není tak jednoduché, jak to vypadá. Uvidíme. Rozhodně jde pro všechny o novou věc. Jeho okopírování nebude tak jednoduché."

"Zdá se mi to velmi divné, takto využívat volant s pocitem, že se uvolňuje. Myslím, že pro jezdce to má větší smysl na něm pevně držet ruce. Představte si, že jste zvyklí na běžecké body, a teď by vám dali sandály," přirovnává pilot Ferrari.

"Je to přitažené za uši, ale určitě to chvíli trvá si na něj zvyknout, i kdyby to stojí za to. V případě Lewise to nicméně vypadalo jednoduše, tahat za volant. Pokud je pravda všechno co jsem slyšel, tak místo volantu teď mají ovladač videoher," usmívá se pilot Ferrari.

"Když si vybíráme mezi rychlostí a bezpečností, pak přirozeně tíhneme k výkonnosti. Před 10 lety jsme jezdili s jednou rukou, abychom mohli ovládat F-kanál. Je to na FIA, aby na všechno tohle dohlížela," komentuje poslední vychytávky v padoku.

Jak rychlé je nové Ferrari?

A jak hodnotí výkonnost nového monopostu SF1000, s nímž včera zajel šestý nejrychlejší čas se sekundovou ztrátou na lídra Räikkönena? "Neměnil jsem dnes moc nastavení motoru. Nemáme zájem o to, abychom všem ukazovali maximální výkonnost."

"Soustředíme se sami na sebe. Chceme nejprve zajistit spolehlivost. Loni jsme měli pár problémů. Musíme auto poznat, než se začneme starat o časy na kolo. Musíme kvůli tomu vyzkoušet různé konfigurace.

U motoru je tolik různých nastavení. Během testů konkurenci nechcete ukazovat, co máte. Výkon zvýšíte až v Melbourne na počátku sezóny. Momentálně nevyhledáváme časy na kolo, stále se sžíváte s vozem, co se zlepšilo a co ne. V zatáčkách jsme udělali pokrok. Obecně se auto chová dobře," pokračuje Vettel.

Přítlak je podle něj vyšší než u loňského předchůdce SF90, určité věci jsou ale podobné: "V některých oblastech jsme se zlepšili. Pár rysů je podobných s loňským vozem. Stále jde však o počátek, máme čas. Pořád máme v nastavení určitý prostor pro vylepšení vlastností."