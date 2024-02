V Bahrajnu začínají předsezónní testy, drobná revoluce u Red Bullu

Williams už má data

Stáj z Grove měla včera Sáchír pro sebe, během soukromého filmování prověřila základní funkce systému svého nového vozu FW46. Záměrně tak neučinila tak v Silverstone, jako většina jejich soupeřů. Podle jejího šéfa Jamese Vowlese se toho na deštivém britském okruhu moc naučit nedá, raději čas věnovali simulacím.

Drobná revoluce u Red Bullu

Helmut Marko promluvil o zajímavých bočnicích Red Bullu RB20, které připomínají loňské řešení ultra-úzkých bočnic prvotního Mercedesu, který však svůj koncept nedokázal zprovoznit na trati, byť čísla z aerodynamického tunelu byla skvělá. U rakouské stáje jsou zatím v hodnocení opatrní.

"Mercedes přesvědčila data o jejich konceptu bez bočnic, ale ten v praxi vůbec nefungoval. Teď během testů uvidíme, jestli dokážeme úspěšně zavést toto, nebo řekněme podobné řešení. Adrian Newey vždy upřednostňoval auta bez chladičů. Ale lidé od motorů to samozřejmě nedokážou, to je logické.

My to nemáme tak extrémní, ale jde o podobný směr, pokud jde o myšlenku... auto je více než evolucí - jde o drobnou revoluci. Jde o základ toho, co budeme v roce 2024 používat. V simulacích a v aerodynamickém tunelu všechno funguje velmi dobře," popsal Marko.

Vstupní otvory do bočnic Red Bullu RB20 | zdroj: Albert Fabrega

Nefér testování

"Celou zimu jsem přemýšlel o tom, jak je to nefér, že máme k dispozici pouze 1,5 dne na to, abychom se připravili na světový šampionát," postěžoval si Fernando Alonso na nedostatek testování. Někteří jeho kolegové kvůli nabitému kalendáři (24 závodů) by nicméně další testování během sezóny odmítli. Španěl se po 33 min dostal čela s časem 1:33,822 min.

Všechny týmy na trati

Na okruhu se během úvodní desetiminutovky objevilo všech 10 vozů, které jsou vybaveny různými soustavami pro měření průtoku vzduchu. Nejrychlejší čas má zatím na kontě Bottas (1:35,351), měřené kolo zvládli také Russell, Leclerc, Cunoda a Verstappen (1:38,580). Časy toho ale moc neříkají, týmy nejezdí naplno, neznáme jejich programy ani množství paliva v nádržích.



Kde sledovat testy

Oficiální kanál Formule 1 přináší nejen textové zpravodajství, ale také časomíru a přímý televizní přenos z testů (F1TV), proto zde budeme stručnější než v předchozích letech.