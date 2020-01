"Máme druhý nejlepší motor," zní z Renaultu. V čem udělali Francouzi největší pokrok?

Nová hybridní éra Formule 1, která přinesla do popředí revoluční šestiválcové pohonné jednotky započala psát svůj příběh v roce 2014. Přepracovaný agregát tehdy představili tři motoráři, protože japonská Honda se do této společnosti přidala až o rok později.

Ze zmíněného tria Ferrari, Mercedes a Renault na tom byli nejhůře právě Francouzi. Asi není třeba připomínat, jak nelibě nesl jejich (ne)formu Red Bull. Celá situace nakonec dopěla až do bodu, kdy se úspěšné partnerství, které Formuli 1 mezi lety 2010 až 2013 dominovalo rozpadlo.

Renault hledal pověstnou půdu pod nohama dlouho. V určitých momentech se dokonce zdálo, že už jej v relativní výkonnosti překonala i Honda, což vzhledem k tomu, kde se Japonci nacházeli ještě před dvěma lety, rozhodně nepředstavovalo dobrou vizitku

Pohled pod Renaultu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Během roku 2019 však měl nastat kýžený průlom. Tvrdí to alespoň šéf motorového oddělení Renaultu Rémi Taffin. Podle něj se právě tehdy zaskvěl jeho tým výrazným výkonnostním skokem. Ten měl být patrný zejména co se týče efektivity spalovacího motoru.

„Na závod máte omezené množství paliva. Čím efektivnější v jeho využívání jste, tím lepší výkonnost vám to poskytuje,“ říká Taffin. Efektivitu spalování měl Renault podle jeho slov zvýšit od začátku hybridní éry až o deset procent . V řeči čísel by se mělo jednat o pokrok ze čtyřiceti na padesát procent.

A proč si motoráři z Francie myslí, že největší pokrok učinili před ročníkem 2019? „Nejde o nějakou konkrétní věc. S tímto motorem se učíme šest let. Mezi lety 2018 a 2019 jsme dali všechny naše poznatky dohromady, díky čemuž se nám podařilo dosáhnout skoku, který by vám normálně zabral tři roky,“ hlásí šéf vývoje pohonných jednotek.

Taffin je přesvědčen, že nejlepším motorem disponuje momentálně Ferrari, Renault s Mercedesem jsou kousek pozadu, přičemž Honda prý ztrácí o něco více. „Vidíme velký souboj mezi Mercedesem a Ferrari. Myslím, že Ferrari má trošku náskok, pak následujeme my a kousek za námi je Mercedes. Honda ztrácí o krok více, nicméně se už nejedná o žádné velké rozestupy,“ líčí Taffin.

S rostoucím počtem závodů se zároveň zvyšují také nároky na spolehlivost jednotlivých agregátů. Některé motory Renaultu, jenž byly nasazovány během pátečních jízd, měly mít údajně natočeno přes šest tisíc kilometrů.

„Ve vývoji budeme pokračovat rovněž letos. Zaměřujeme se na výkonnost a stejně tak na spolehlivost. Je to o tom, jak chytře zabudujeme motor do vozu, tak, abychom vytvořili co nejkomplexnější balík,“ uzavírá Taffin s tím, že pozornost Renaultu už se z velké míry upíná k sezoně 2021 a revoluční změně pravidel.