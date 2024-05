GP USA: Verstappen si pohrál s konkurencí, chybující Leclerc zcela vyhořel

Horké počasí, sem tam nějaký mráček a poryvy větru, tak se prezentoval páteční trénink v Miami, kde mají piloti opět nabitý program. Obecně měl trénink přinést důležité získávání dat, protože nás čekají už jen kvalifikace nebo závody.

Trojice Magnussen, Ocon a Norris na nic nečekala a vyrazila na trať, byl to také Dán, kdo zajel první měřený čas - 1:31,491. Většina pilotů nasadila na úvod nejtvrdší směs, ale dlouho na ni nekroužila. Po sedmi minutách nevyšel Leclercovi nájezd do zatáčky 16, otočil se do protisměru a i když se dvakrát pokoušel vůz z nedobrovolné pasti dostat, nakonec pořadatelé vyvěsili červenou vlajku a Monačan musel z vozu ven - trénink tak pro něj skončil.

Na restart se čekalo přibližně dalších sedm minut, pak se už piloti pozvolna chopili středně tvrdé směsi, ale časy nebyly nijak výrazné. Nakonec překvapivě dominoval téměř dvě třetiny tréninku startovnímu poli Sainz jr. na druhém Ferrari, jehož dlouho nejlepší čas 1:29,331 byl dosažen na bílé směsi. Verstappen se neobvykle trápil - zajel sice solidní výkon 1:31,071, ale to stačilo jen pro úvodní pasáž. Pak mu dvakrát nevyšel brzdný manévr do zatáčky 17, takže se postupně propadl až na předposlední příčku.

Pastí pro hned několik pilotů byla zatáčka 15, přesněji její obrubník. Hamilton si na něm obrousil podlahu, Piastri si tu poskočil tak, že mu v následující "šestnáctce" chyběly ke zdi pouhé tři centimetry. Každopádně ale jak masivně inovované McLareny (Piastri 1:29,692, Norris 1:29,798) a Mercedesy (Russell 1:29,768, Hamilton 1:29,759) předváděly velmi slušné výkony, jimž se mohl rovnat ještě tak Pérez (1:29,632).

Necelou čtvrt hodinu před koncem se dostalo na kvalifikační simulace, první nasadil červenou sadu Zhou, ale vůbec se mu nevedlo. Ani Verstappen nebyl spokojen - stěžoval si na vysokou teplotu, malou přilnavost a jako by jel po omeletě! Nakonec mu ale stačilo jediné pořádné kolo dvě minuty před koncem a opět odkázal konkurenci do příslušných mezí. Sainz jr. svůj poslední pokus zhatil maličkým zaváháním v závěrečné pasáži zatáček, Norris chyboval v "sedmnáctce", a proto svůj poslední pokus vypustil.

Kvalifikace na sprint se jede za několik desítek minut a zcela určitě bude velmi obtížnou pro Leclerca, jenž po třiapadesát minut mohl zpytovat svědomí.

GP Miami (Miami International Autodrome) Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:28,595 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:28,700 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:29,711 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,784 5. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:28,817 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,868 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,012 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:29,056 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:29,163 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:29,175 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:29,178 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:29,189 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:29,314 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:29,393 15. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:29,445 16. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,495 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:29,636 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:29,891 19. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,023 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:32,099

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ