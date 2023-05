Všechno v pořádku? Ani zdání, v Baku se vynořily další maléry

Že nešlo o závod, při němž by si fanoušek zoufale hryzal nehty a oddaloval návštěvu sociálního zařízení, aby mu něco neuteklo, na tom se shodla většina těch, kteří ho viděli celý nebo jenom část. Ostatně, velice záhy se rozdaly karty a pak bylo vidět, jak strašlivě předvídatelné je letošní startovní pole. Navíc v ulicích Baku, jakkoli může někdo vychvalovat úžasnou scenérii a atmosféru (nejspíš to má v popisu práce), se rychle ukázalo, že Red Bull je na hody vzdálen ostatním a ti, jakkoli mají k dispozici DRS a tak dále, obvykle musí čekat na výrazné chyby (jako v případě Strolla) nebo mimořádné okolnosti.

To ale neznamená, že nám opět nebyl nabídnut zajímavý konvolut událostí, nad nimiž stojí za to se zamyslet. Jako první si vezměme na paškál Nycka de Vriese. Tedy nikoli jeho konkrétně, ale jeho zaváhání v 11. kole závodu. Zásadně nebylo nic až tak špatně, jenom si kladu otázku, proč nebylo možné hned vyhlásit režim Safety caru. Námitky, že se pořadatelé mohli pokusit uklidit auto vlastními silami považuji za poněkud optimistické. V Baku se nejezdí prvním, druhým ani třetím rokem a místní stewardi určitě vědí, jak složité či jednoduché je vůz v nějakém postavení odklidit. Kromě toho, že na rozhodnutí v pořadí VSC a SC někteří jezdci doplatili, což je ovšem běžná závodní ruleta, lze podotknout, že i v tomto směru by měla být rozhodnutí naprosto důrazná. Osobně se domnívám, že pokud vůz trčí zádí z trati v zatáčce, do které není zrovna nejlépe vidět, by si SC zasloužil hned. Aneb, máme tu první zajímavý bod do diskuse.

Jdeme dál - poté, co se na trati objevil Safety car, vrhla se celá kavalkáda pilotů do boxů, aby "zdarma" vyměnili pneu. A nastal neuralgický bod #2: mechanici Red Bullu vypustili Péreze do cesty Charlesu Leclercovi. Že nešlo o banální záležitost dokazuje fakt, že Monačan musel razantně brzdit (obláčky kouře od pneumatik si nikdo nevymyslí) a tak když krátce poté komisaři oznámili, že incident prošetřují, mohlo to pro Mexičana vypadat krajně nepříjemně. Těch případu nepopulárního "Unsafe release" známe dost, jenže aniž bych chtěl nějak zpochybňovat rozhodnutí odpovědných, trest nepadl. A jsme zase u oné konzistentnosti - co je tedy ještě ono nebezpečné vypuštění pilota před jiný vůz a co ne? Jak ho lze posuzovat? Jistě, není to ten případ jako v GP Holandska v minulém roce, kdy mechanici Ferrari vyslali Sainze jr. do cesty Alonsovi a mezi oběma vozy došlo ke kontaktu, ale situací podobajících se té v Baku bylo také dost a tresty opravdu padaly. Nebylo by tedy načase udělat i v téhle oblasti jasný pořádek?

Sergio Pérez za prohřešek mechaniků nepykal | foto: Red Bull Content Pool

To nebyl ale jediný "boxový" případ. Dvojice Russell a Stroll si to namířila do boxů hezky bok po boku. I tady narážíme na nejednoznačná pravidla, v nichž se sice hovoří, že v boxech se předjíždět nesmí - což bylo v tomto případě na hraně, ale logiku postrádá fakt, že to platí až od boxové čáry, čímž si F1 koleduje o pořádný malér, nehledě na to že když se budou bok po bok cpát dva vozy v příjezdové komunikaci, mohou na to šeredně doplatit mechanici jiných týmů, čekajících na své vozy. Ani se nechce domýšlet, co by se asi stalo, kdyby se kola Russellova a Strollova monopostu zahákovala. Nejsem stoupencem fyzicky, ale o silách mi v lebce cosi zůstalo a když si vybavím, co zvládl Christian Fittipaldi po kontaktu s Pierluigim Martinim v Monze 1993, není mi zrovna lehko po těle. Opět tu budou námitky - porovnej rychlost, samotný kontakt a tak dále, jenže zkuste si modelovou situaci a pak si povídejme o tom, že vlastně o nic nešlo. Nejspíš opravdu ne, protože i tady oba bohatýři neměli své konto zatížené žádným trestem.

A blíží se nám konec závodu. Esteban Ocon po 50. kolech konečně míří do boxů, aby si odbyl svou povinnou zastávku. Zdaleka to není ani první, ani poslední pilot, který absolvoval pit-stop v samém závěru. V jeho případě se mu ale do cesty staví lidská hráz. Otázkou zůstává, nakolik jsou tihle lidé informovaní, co se děje na trati, druhý dotaz pak směřuje ke spolehlivosti komisařů, že je do daného prostoru vůbec vpustili. Ono nejde jenom o Ocona, v živé paměti máme ještě dramatický závěr ročníku 2021, kdy Verstappen přišel o jisté vítězství po nečekaném defektu pneu. Ptám se, je taková utopie, že by se něco podobného mohlo stát na druhé straně a neovladatelný vůz by zamířil právě tímto směrem? Jednou by mělo platit nikoli pravidlo, že závod končí odmávnutím vítěze, ale jednoznačně až tehdy, kdy všechny vozy absolvují dojezdové kolo. Že se tím dost pořadatelů neřídí, to je druhá stránka věci. Dovolím si ještě dodat, že Ocon jel na jedněch pneumatikách prakticky celý závod, šlo o konec předposledního kola, takže nad ním a přítomnými lidmi stála celá kohorta svatých, protože stačilo, aby se vůz při zpomalení z 300 na 80 km/h smýkl či ustřelil stranou - co by následovalo, nechce jistě nikdo domýšlet.

Montezemollo a Lauda po závodě v Silverstone čelili nepříjemným dotazům | foto: Scuderia Ferrari

Ocon měl tu výhodu, že svůj vůz ovládal a nedošlo ke katastrofě. Mnoho webových stránek se této okolnosti věnuje a FIA hodlá učinit opatření, aby k něčemu podobnému nedošlo. Nejspíš jí už dávno vypadl z paměti téměř navlas stejný incident z roku 1974. V Grand Prix Velké Británie v Silverstone vedl Niki Lauda od startu tři čtvrtiny závodu, když jeho zadní pneumatiku postihl velmi nepříjemný "plíživý platfuß", neboli pozvolné unikání vzduchu. Rakušan se rozhodl vydržet na trati a odmítal zajet do boxů, i když ho v 69. kole předjel J. Scheckter, o dvě kola později E. Fittipaldi a v 73. okruhu také Ickx. Teprve pak Niki zamířil do boxů - na začátku posledního kola, jenže v uličce už stáli lidé - zčásti pořadatelé, většinou diváci, kteří stewardi prostě nedokázali - nebo ani nechtěli - udržet za bariérami. Niki na rozdíl od Ocona musel auto odstavit a k mechanikům se vůbec nedostal. Vedení ho klasifikovalo se ztrátou dvou kol na 10. místě jako pilota, jenž neprojel cílem, ale byl hodnocen na základě absolvované vzdálenosti. Stáj Ferrari podala protest a Lauda byl nakonec administrativně posunut na 5. příčku - jednoduše mu byla zaznamenána ztráta pouze jednoho kola. I tak si to od italského tisku slízl a byl soustavně dotazován, proč nezajel do boxů hned, když začal potíže registrovat. Jedinou obhajobou muže, jemuž se záhy začalo říkat computer, byl předpoklad, že pneumatika nějak až do cíle vydrží...

Kdokoliv nepovolaný se pohybuje po trati, a je jedno zda to je na rovinkách, v zatáčkách, boxech či únikových zónách, si koleduje o malér. Na jednu stranu FIA a F1 horují za bezpečnost a vymýšlejí spoustu až přehnaných věcí, na druhou - a o vině bych v případě Baku polemizoval - dovolí úlet, jenž mohl skončit solidním masakrem. Proto je třeba se zamyslet nad celou záležitostí se vší důkladností. Pokud někdo takhle jedná v době, kdy závod ještě probíhá, pak mu ani milion pravidel FIA v podobném postupu nezabrání. A to se v předchozím závodě v Austrálii řešil incident diváků proniknuvších na trať.

Také máte dojem, že se od minulého zamyšlení a hlavně jeho titulku vlastně nic moc nezměnilo, či spíše se okolnosti spějí ještě níž a níž?