Když to v radiové komunikaci bouří. Každý má svou pravdu

Historie F1 není pouze o profláknutém příkazu: "Fernando is faster than you." I přes určité období, kdy byla týmová režie zakázána vstupovala, vstupuje a bude vstupovat do závodů a jejím důsledkem budou debaty, dohady a pocit hořkosti na jedné, ukřivdění a dotčení na druhé straně. Grand Prix Brazílie nabídla těch případů několik. Pojďme si je probrat.

Mercedes

Nejvíc se čekalo na rozhodnutí u Mercedesu, protože tam byly hned dva důležité aspekty. George Russell, jenž měl na dosah premiérové vítězství v Grand Prix Sakhiru v roce 2020, když zaskakoval právě za Lewise Hamiltona, o něj přišel kvůli pochybení mechaniků. Navíc na premiérový triumf stále čekal, zatímco Lewis už si jich užil sto a tři k tomu. Jenže ctižádostivý Brit zase nechce porušit naprosto unikátní sérii - doposud v každé sezóně, do níž nastoupil, vyhrál alespoň jeden závod.

U třícípé hvězdy nakonec zvolili nejrozumnější řešení a dali pilotům volné pole: samozřejmě aniž by byl ohrožen týmový výsledek. Hamilton, jenž vysílačku zaměstnává opravdu bohatě a nemalou část jeho zpráv tvoří nářky všeho možného druhu (byť to někdy vypadá, že si stěžuje jen proto, aby jeho výkon dostal ještě bonusový rozměr), samozřejmě chtěl hájit své zájmy, ale tým ve chvíli, kdy mu skutečně jde o stříbrnou příčku v Poháru konstruktérů, nehodlal nějakými krkolomnostmi ohrozit bodový zisk. I přes veškerou snahu se občas něco nepovede...

George Russell měl nejméně problémů co se týmu týče (ilustrační foto) | foto: Mercedes AMG F1 Team

Ferrari

V případě rudých ořů maranellských šlo nejen o Pohár konstruktérů, ale o Leclercův titul vicemistra. Monačan se minimálně třikrát obrátil na vedení týmu s jasnou výzvou: "Měli bychom vzít v úvahu body pro pořadí v šampionátu," a později vysloveně žádal, aby mohl navýšit své bodové konto. Samozřejmě zajel smolný závod a po kolizi v 7. kole to vypadalo, že může být vděčný za setrvání v závodě. Problém tu byl v tom, že těsně za ním, na hranici oné jedné vteřiny rozhodující o možnosti použít DRS, se pohyboval Fernando Alonso, jemuž se Leclerc nedokázal utrhnout.

Z toho plyne, že nějaká výměna pozic v takové konstelaci mohla znamenat značný problém, jehož by lišák ještě v barvách Alpine mohl využít. Navíc se mílovými kroky blížil Max Verstappen. Ferrari si rozhodně nemohlo dovolit jakoukoli ztrátu, vždyť po první třetině závodu to vypadalo, že ztráta na Mercedes naroste do mnohem větších rozměrů. Proto dostal Charles vysvětlení, že by se jednalo o hodně riskantní záležitost a pořadí zůstalo neměnné. Leclerc nakonec na otázku, jak vnímá fakt, že mu tým nevyhověl, smířlivě prohlásil: "Musím se soustředit jen na to, co dělám. Příště se ujistím, že jsem v lepší pozici. Chci jet rovnou do Abú Zabí a dokončit rok."

Ostatně - kdyby Sainz jr. svou pozici Leclercovi přepustil, měl by Charles proti Pérezovi v rozhodujícím závodě výhodu tří bodů. Pravda, není to moc, ale zase nic, co by nešlo bez potíží smazat. Zvláště na vyšších pozicích...

Piloti Ferrari by výměnou míst čelili velkým potížím | foto: Scuderia Ferrari

Intermezzo - Aston Martin

Zcela zapadl moment ze 64. kola. Sebastian Vettel se na žluté sadě vysloveně trápil, takže piloty před sebou marně stíhal. Proto pět kol před cílem dostal pokyn, aby pustil dopředu Strolla s tím, že se Lance pokusí dostihnout Bottase. Tady šlo o přímý souboj dvou týmů o šestou příčku v Poháru konstruktérů - Aston Martin ztrácel na Alfu Romeo čtyři body a každý "puntík" mohl mít cenu zlata.

Kanaďan se však ani v posledním kole nedokázal přiblížit k Bottasovi natolik, aby ho mohl s využitím DRS ohrozit. Alfa tedy získala důležitý bod navíc a dle mého osobního názoru už nikdo neřešil fakt, jestli onen bod za 10. místo bude prospěšnější pro Vettela nebo Strolla. Snad jen některé hlasy v diskusních kroužcích naznačovaly, že by Lance mohl učinit vstřícné gesto, i za tu lumpárnu, co ve sprintu svému kolegovi předvedl.

Lance Stroll v Brazílii s Vettelem notně zametal | foto: Aston Martin

Red Bull

Nyní přichází největší nálož. Ambice Maxe Verstappena zbrzdila kolize s Hamiltonem, okořeněná pětivteřinovým trestem za její způsobení. V tomto směru Max ani moc nenadával, ovšem zastávka, při níž si povinný časový údaj odpykával, se kvůli potížím s pravým zadním kolem protáhla celkem na 10 vteřin. Přesto se Max dokázal probít zpět do bodované desítky a poslední safety car jeho ambice ještě posílil.

Předtím oba piloti Red Bullu zajeli do boxů: Mexičan už neměl jinou volbu než ve 48. kole nazout středně tvrdé, Max o kolo později dostal měkkou směs. Začala naháněná, při níž Verstappen v 63. kole naráz v 'S' do Senna zdolal Ocona s Bottasem, krátce poté, co Sainz jr. pokořil Péreze. O kolo později už před Mexičanem byl i Leclerc a v dalším okruhu i Alonso. Protože Max se blížil mílovými kroky, dostal Checo pokyn pustit kolegu dopředu, což v nájezdu do 67. kola udělal. Holanďan Alonsa skutečně dotáhl a poslední kolo byl v jeho těsném závěsu, ale předjetí se mu nepodařilo. Jeho inženýr Gianpiero Lambiase ho v posledním kole několikrát vyzval, aby Sergia nechal předjet, stejně jako Checův inženýr Hugh Bird ujistil Péreze, že jestli Max Alonsa nepředjede, vrátí Sergiovi jeho pozici. To se však nestalo a dokonce ve vysílačce zazněla omluva ze strany Christiana Hornera k Pérezovi, že skončil sedmý.

V radosti nad titulem Max Verstappen v Abú Dhabí svého týmového kolegu velebil | foto: Red Bull Content Pool

Pro lepší názornost uvádíme kompletní přepis radiové komunikace Red Bullu z posledního kola:

Lambiase: Poslední kolo, Maxi, nech Checa předjet, prosím.

Lambiase: Maxi, pusť ho před sebe!

Lambiase: Maxi, co se děje?

Verstappen: Už minule jsem vám to říkal, abyste mi s tím dali pokoj. OK? Je to jasné? Sdělil jsem vám své důvody a za nimi si stojím!

Pérez: Děkuji vám kluci, fakt děkuji

Horner: Checo, je mi to líto.

Bird: Všechno si pak vysvětlíme.

Pérez: Ukazuje se, kým skutečně je (myšlen Verstappen)

Rozhořčené reakce jsou zčásti uvedeny v prohlášení, ale zazněly i další věci, které stojí za povšimnutí. Ještě určitě máme v dobré paměti, jak Verstappen po loňské kontroverzní GP v Abú Dhabí velebil Péreze a rozplýval se vděčností. Rok se s rokem sešel a najednou jsou tu dva kohouti, kteří budou složitě hledat společnou řeč. Záhadně totiž působí Verstappenovo vysvětlení, týkající se minulosti. Konkrétně ale odmítl cokoli vysvětlit. Později dodal, nejspíš aby se mediální obraz stal přijatelnějším: "Právě jsme o tom diskutovali. Promluvili jsme si o tom, v podstatě si vyjasnili, oč šlo, co všechno tam bylo a proč jsem neuposlechl pokynu, snad jsme se posunuli dál." S tím, že když Sergio bude v Abú Dhabí potřebovat pomoc, tak může s Maxem počítat.

Frustrovaný Pérez pochopitelně vyléval svou hořkost prakticky komukoliv, kdo ho chtěl poslouchat. Těžko říci, nakolik se zasloužil o Maxovy tituly, jistá pomoc už byla zmíněna loni v Abú Dhabí, i když ten rozhodující faktor přišel odjinud. Pochopitelně byl Mexičan dotazován, o jakých důvodech Max mluvil a zdálo se, že ho to překvapilo. "Nemám tušení, o jakých důvodech mluvil. Asi byste se na to měli zeptat jeho. Ale vlastně není co dodat. Abych byl upřímný, po tom všem, co jsem pro něj udělal, je to zklamání. Jsem opravdu hodně překvapený." I Horner se nechal nejspíš unést, když prohlásil: "Max není víc než tým."

Bude to takhle fungovat i nadále, minimálně celou příští sezónu? | foto: Red Bull Content Pool

Co dodat? Celá věc určitě nebude milá dvojici Horner-Marko, tolik usilující o mediální obraz týmu, zvláště záhy po skonu jeho zakladatele Dietera Mateschitze. Nesmí nás mást uhlazené oficiální prohlášení po závodě na webových stránkách týmu, kde to vypadá, jako by se hodnotil docela jiný závod. V tomto směru působí komicky Maxovo prohlášení před začátkem závodního víkendu v Brazílii na týmových webových stránkách: "Chceme jako tým obsadit v šampionátu první a druhé místo, takže je důležité dosáhnout toho, aby Checo zůstal před Charlesem." Upřímně tomu Max příliš nepomohl.

Navíc tato záležitost půjde ututlat jen těžko. Na jednu stranu je fakt, že Pérez v závěru závodu opravdu neměl na jakýkoli zvrat a Max by musel na cílové čáře doslova zastavit - na Alonsa ztrácel pořád méně než půl vteřiny. Během brazilského závodu bylo vidět, že se předjíždí doslova všude a je dobře znám i závěr závodu z Grand Prix Brazílie 2020, kdy duel o druhé místo mezi Gaslym a Hamiltonem trval opravdu až na cílovou čáru (není důležité, že Lewis byl posléze penalizován). Jenže to je dokazování ex post. Umírnění fanoušci by mohli říci, že vlastně o nic nejde, protože do Grand Prix Abú Dhabí vyrážejí Pérez a Leclerc se stejným bodovým ziskem - pravda, Charles v případě rovnosti bodů i po závodě má o vítězství navíc. Jak ale také někteří diskutující uvádějí, vicemistr už není až tak zajímavý a není tajemstvím, že se Verstappen velice nerad komukoli podřizuje. Pérez každopádně může být jedním z těch, kdo si velmi dobře uvědomí pravý význam přísloví Za dobrotu na žebrotu.

Bude za týden zakopána válečná sekera? Může se stát, že Pérez přesvědčivě porazí Leclerca a najednou se zase nad Red Bullem rozklene duha míru. Jenže události z Brazílie jsou zaznamenané, slova byla vyřčena a nemáme k dispozici stroj času, abychom je nechali rozpustit v šedé sféře. Red Bull určitě nějakou dobu - minuty, hodiny, dny či týden - nebude představovat oázu klidu a soudržnosti. A i když se časem vše nějak vysvětlí, opíše či dá do jiného kontextu, fanoušci si to budou pamatovat. Pro staronového mistra to určitě příliš lichotivé nebude.