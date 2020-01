Renault chce znovu vyhrávat: "V přípravách na revoluční sezonu 2021 není nikdo tak daleko jako my"

Působení Renaultu ve Formuli 1 mělo hned několik kapitol. Francouzská automobilka byla účastníkem Velkých cen například v sedmdesátých či osmdesátých letech minulého století. Úspěchy slavila stáj ze země galského kohouta také těsně po začátku nového milénia. Byl to právě Renault, kdo dokázal svého času s Fernandem Alonsem ukončit nadvládu Ferrari a Michala Schumachera.

Pak se tradiční automobilka ze světa Grand prix stáhla a svůj opětovný návrat uskutečnila před ročníkem 2016. Tehdy už byla v plném proudu hybridní éra královny motorsportu a Renault odkoupil tým od Lotusu. Tedy ten samý tým, který zmíněné skupině dříve odprodal. Všem bylo jasné, že návrat na absolutní špičku bude nějakou dobu trvat. Ani v Enstone totiž nemají kouzelný proutek. Kterým by si mohli splnit všechna přání.

Přesto byl progres týmu, jenž momentálně vede Cyril Abiteboul poměrně konstantní. Renault se neustále zlepšoval, přesně podle názvu oblíbeného televizního seriálu „step by step“. Do kokpitu žlutých vozů se před rokem 2017 posadil uznávaný, leč na první pódium stále čekající Nico Hulkenberg. I to měl být důležitý aspekt na cestě vzhůru a zpočátku to tak opravdu vypadalo.

Daniel Ricciardo v kvalifikaci v Abú Zabí | foto: Renault Sport F1

Renault se dokázal postupně prokousat z devátého až na čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Nad jeho síly tak byly už jen nejlepší tři týmy, které mají před celým zbytkem startovního pole markantní náskok.

Začátek rozhodujícího ataku, jenž měl nakonec smazat i tuto ztrátu byl naplánován na tento ročník, jenže nic z toho se nakonec neuskutečnilo. Renaultu nepomohl ani nově příchozí Daniel Ricciardo. Z plánované zteče na elitní trio nebylo nic, přičemž se Francouzi museli v Poháru konstruktérů sklonit i před McLarenem.

Zákonitě se proto začaly ozývat hlasy volající po odejití ředitele stáje Cyrila Abiteboula. Ten podle mnohých nezvládl svou úlohu, a tak by měl být nahrazen. Zkušený manažer však odstoupit nehodlá.

„Postup z devátého místa, které jsme obsadili v roce 2016 až na čtvrté, jenž nám patřilo loni, nás vlastně uchlácholil. Zakrylo to některé naše slabiny. Ty se nám povedlo odhalit až letos s pilotem Danielova formátu a s tlakem, který vždy přichází, když máte v týmu pilota jeho kvalit. Ty nedostatky se nám podařilo napravit až s koncem sezony,“ vysvětluje Abiteboul.

Pohled pod Renaultu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Boss Renaultu však vysvětluje, že vzdát se rozhodně nehodlá. Není to prý v jeho povaze. „Odstoupím až vyhrajeme. Rok od roku jsme silnější, každou sezonou se přibližujeme k našemu cíli, který je opět se zařadit ke špičce tohoto sportu. Sezonu po sezoně jsme silnější, dokonce i po ročníku jaký jsme měli letos,“ hlásí.

V Enstone už se soustřední zejména na přelomovou sezonu 2021, která přinese revoluční změnu technických pravidel. Šéf Renaultu je optimista, věří, že žádná jiná stáj není v přípravách tak daleko, jako ta jeho.

„Je to výrazná příležitost. Nechceme udělat chybu. Nemyslím si, že je tady další„ tým, který by se v přípravách na sezonu 2021 dostal tak daleko, jako jsme se dostali my. Chceme znovu vyhrávat, proto jsme v přípravách na tento rok vymezili velké množství zdrojů,“ uzavírá Abiteboul.