Berger Vettela neodepisuje. "Leclerca může porazit," říká

Interní týmový souboj mezi Sebastianem Vettelem a Charlesem Leclercem ve Ferrari byl letos velmi sledovaný. Mladší Monačan nakonec svého zkušenějšího týmového kolegu porazil, což vyvolalo otázky ohledně dalšího Vettelova působení ve Formuli 1. V Maranellu mu momentálně dobíhá smlouva a návrh nové zatím nedostal.

Ferrari se nechalo slyšet, že o Vettelově budoucnosti v rudém rozhodne prvních pár závodů sezony 2020. Mattia Binotto by chtěl mít osudu zkušeného Němce jasno po GP Španělska, což je nezvykle brzy, zvlášť když uvážíme, že Maranello rozhodovalo o svých pilotech většinou kolem domácího závodu na Monze.

To vše v době, kdy Charles Leclerc podepsal s italskou stájí nový víceletý kontrakt. Z tohoto pohledu je tedy Sebastian Vettel vystaven nepříjemné a snad i nevýhodné situaci. Ke zmíněnému tématu se během minulých dnů vyjádřil také Gerhard Berger, tedy jezdec, který hájil barvy Ferrari, McLarenu nebo Benettonu. Jeho nalaýzy proto mají svoji váhu.

Sebastian Vettel po kvalifikaci v Brazílii | foto: Scuderia Ferrari

„Je těžké říct, jestli to bude jeho (Vettelův) poslední rok. To si určuje jen on sám. Do toho my nevidíme Je však jasné, že v Leclercovi bude mít těžkého protivníka. Tak to nicméně je v top týmech vždy. Vždy se v nich střetávají dva favorité na celkový primát. Bylo by to tak v Red Bullu i Mercedesu. Chodilo to takto v minulosti a bude to tak i v budoucnosti, když jsem přišel do McLarenu, tak mě čekal Senna. Tomuhle se zkrátka nevyhnete,“ líčí Berger.

Rakušan nicméně Vettela ještě rozhodně neodepisuje, podle něj Seb v závěru loňské sezony ukázal, že Leclerca může porazit. Jeho devízou přitom jsou nesporné bohaté zkušenosti, z těch by mohl ostřílený závodník profitovat.

„Je to čtyřnásobný šampion. Má za sebou pět let ve Ferrari, poslední třetina loňské sezony ukázala, že Leclerca může porazit. Měl by přitom těžit ze svých zkušenosti, rozhodně bych ho neodepisoval,“ tvrdí Berger.