Alfa Romeo staví pro rok 2020 zcela nové auto i simulátor

Většina týmů se před letošním ročníkem rozhodla k mírnějším úpravám svých loňských vozů, zatímco velké úsilí věnují zejména příští sezóně 2021, kdy dojde na rozsáhlé změny v technických pravidlech.

Alfa Romeo, která loni mezi konstruktéry skončila s 57 body až na 8. místě, se rozhodla postavit úplně nové auto. Ztrácela zejména v závěru, kdy bodovala jen v jednom z posledních pěti závodů. Hůře na tom byli jen Haas a Williams.

"Vytváříme zcela nové auto. Uvidíme, jak to půjde, ale myslím si, že pro nadcházející sezónu máme dobrý základ," popisuje Vasseur, jenž před 2 roky nahradil u kormidla švýcarského týmu Monišu Kaltenbornovou.

Švýcarská stáj své jezdce nemění | foto: Alfa Romeo Racing

"Potřebujeme vylepšit základy toho, co jsme poznali minulý rok. Přesně poznat to, co nás v určitých chvílích poslalo dozadu," pokračuje šéf Alfy Romeo, která loni po třech závodech okupovala čtvrtou příčku za Mercedesem, Ferrari a Red Bullem.

V Hinwilu sice přišli o konstruktéra Simoneho Restu, jenž se vrátil k Ferrari, pro vylepšení své situace však investovali do nového pokročilého simulátoru - doposud využívali ten v Maranellu. Využívat ho začnou v polovině roku, což by jim mělo pomoci k dalším pokrokům. Za tým budou i letos nastupovat Antonio Giovinazzi a zkušený Kimi Räikkönen.