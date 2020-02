"Výkonné módy motoru používáme v kolech, která nikdo nesleduje," usmívá se Vettel. Ferrari na Mercedes nestačí

Výkonné módy motoru - ano či ne?

Mercedes se už minulý týden ve svém tiskovém prohlášení ptal, proč Ferrari na rozdíl od svých zákazníků nevyužívá výkonné módy motoru. "Zdá se, že si Mercedes hodně všímá toho, co děláme, tohle však není pravda," reagoval ve středu během tiskové konference Binotto.

Včera to popřel i Vettel: "Také tu a tam zvyšujeme výkon. Jen to děláme v kolech, která nikdo nesleduje." Podle Mercedesu rozdíl díky různým módům motoru může dělat v Barceloně až 1 sekundu na kolo, zatím je pozorovali pouze u Haasu a Alfy, nikoliv u italského výrobce.

Forma Ferrari? Nic moc, do Melbourne se situace nezlepší

S vozem SF1000 je spokojený, včera s ním zajel nejrychlejší čas: "Kvůli větru to ale moc příjemné nebylo. Auto se zlepšilo, zejména v třetím sektoru, ale z třetího sektoru do 1. zatáčky mi to tak dobré jako loni nepřipadá."



"V zatáčkách cítíte rozdíl, tam jsme se zlepšili, jenže to vypadá, že ostatní jsou ještě o trochu rychlejší. Museli jsme se do určité míry vzdát maximální rychlosti. Máme před sebou práci, jsme však skvělý tým a sezóna ještě nezačala. Před odletem do Melbourne několik dní zbývá, takže si vezmu pár dní volna a budu pracovat na simulátoru."

#F1Testing 5 of 6 days done - Best times & Number of laps :📊 pic.twitter.com/V5zjfjKrtu — Petr Hlawiczka (@hlawiczka) February 27, 2020

"Zkoušeli jsme mnoho různých konfigurací. V testech nikdo neukáže všechny své karty. Proto nejsou tak důvěryhodné, když se snažíte pochopit, kdo je na tom lépe. O své práci máme představu, svou pozici poznáme po dvou či třech závodech. Čas prozradí, jak na tom jsme," vysvětluje Vettel.

"Tvrdě pracujeme na to, abychom eliminovali problém s odporem, ale taková je zkrátka naše výchozí pozice. Momentálně první příznaky pro nás moc dobře nevypadají. I kdyby tomu tak ale bylo, tak to je na nás, abychom to otočili. Auto představuje pokrok, daří se nám generovat větší přítlak. Má to ale vedlejší vliv: více odporu na rovinkách. Uvidíme, jak na tom budeme v závislosti na jednotlivých okruzích," mírní pilot Ferrari očekávání fanoušků.

Ferrari dle svých slov na špičku ztrácí. Zvládne své manko smazat do prvního závodu v Austrálii? "Upřímně, nemyslím si to. Víme, co děláme. Víme, jestli máme něco v rezervě či nikoliv. Když se podíváte na rychlost během závodních simulací, tak ta Hamiltonova byla docela působivá," odpovídá Binotto.

Pohled pod kapotu nového Mercedesu W11 | zdroj: Formula1.com

Problémy s pohonnými jednotkami mají téměř všichni

Mercedes zatím jezdí rychle, jeho pohonná jednotka je však velmi nespolehlivá. Při jejím vývoj na to během zimy v Brixworthu agresivně tlačili. Už první týden zastavil kvůli motorgenerátoru pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H) Valtteri Bottas, se spalovacím motorem Nicholas Latifi.

Pilot Williamsu měl problém také ve středu, kdy nedostatek tlaku oleje zničil motor, stáj z Grove tak musela přejít už na třetí kus. A včera ztratil tlak oleje Lewis Hamilton, software proto motor vypnul. Brit zvládl jen 14 kol, po závadě se na dráze už neukázal.

Výrobci motorů ve snaze neustále zvyšovat výkon narážejí na technické potíže. První týden mělo problém s mazáním také Ferrari, poruchy řešila i Honda kvůli vadným vstřikovacím tryskám - japonský výrobce odezírá výrobní vadu. Proto své pohonné jednotky musel vymontovat a opravit. Bez problémů zůstává pouze Renault.