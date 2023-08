"Jsme o míle před ostatními," pochvaluje si Marko vývoj motoru. Jedna věc se mu na vozech pro rok 2026 ale nelíbí

Honda opustila F1 v roce 2021, od té doby poskytuje Red Bullu podporu pro jejich pohonné jednotky. Od roku 2026 však rakouský tým již nebude moci používat její duševní vlastnictví, proto vyvíjí svůj vlastní motor.

Kvůli tomu se mu podařilo ulovit pár mozků soupeřů a podle Marka mají ve vývoji náskok: "Nemyslím si, že jsme technicky pozadu. Přivedli jsme lidi z Ferrari, Mercedesu, Renaultu a Cosworthu," potvrzuje příliv posil pro novou motorovou továrnu v Milton Keynes.

"Máme Ford jako svého partnera v tomto sektoru. Máme absolutně špičkové lidi v oblasti spalovacího motoru. A dvě velmi bystré mozky v oblasti elektrifikace," vypočítává spokojeně 80letý Rakušan.

"V srpnu už běží kompletní spalovací motor s MGU-K a bateriemi. V tomto jsme na míle vzdálení před Audi, na míle vzdálení Ferrari a Mercedes je na tom podobně," odhaluje Marko o soupeřích Red Bullu.

Helmutovi Markovi se nelíbí, jak neustále narůstá váha monopostů | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Co podle něj bude největší výzvou? "Hmotnost je bezpečnostním rizikem. Nehoda, kterou zažil Max [Verstappen] v Silverstone 2021 by byla úplně jiné s tak těžkými bateriemi," odpovídá odborný poradce Red Bullu, který by byl kvůli vysoké hmotnosti navíc raději pro snížení elektrického výkonu (od roku 2026 má stoupnout ze 120 na 350 kW).

"Už teď máme auta, která se blíží úrovní sportovních vozů, pokud jde o váhu a rozměry. Závodní okruhy ale zůstávají stejné. Museli bychom je všichni stavět o metr širší, abychom drželi krok s vývojem vozů," pokračuje Marko.

"Tady bychom měli začít. Auta musí být opět lehčí a menší. Když pak potřebujete 30 litrů paliva, jen abyste nabíjeli baterie, pak je na tom přístupu něco špatně," nelíbí se Markovi směr, kterým se vývoj závodních monopostů F1 ubírá.