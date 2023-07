Šéfové Mercedesu a Red Bullu se do sebe opět pustili, tentokrát kvůli eletrifikaci motorů F1

Horner společně se svým jezdcem Maxem Verstappenem vyjádřili v Rakousku obavy z nárůstu elektrické výkonnosti nových motorů, na něž má Formule 1 přejít za tři roky.

V plánu je zbavit se motorgenerátoru pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H), přičemž má dojít téměř k trojnásobnému nárůstu výkonu motorgenerátoru pro rekuperaci kinetické energie (MGU-K) ze současných 120 kW na 350 kW.

S vyšší mírou elektrifikace má dojít také ke snížení spotřeby paliva - to má být mimochodem zcela udržitelné, plně syntetické. Počítá se s tím, že vozy budou moci pro závod využít maximálně 70 kg místo současných 100 kg benzínu, výkon kolem 1000 koní má být nicméně zachován.

Wolffovi se však snaha zástupců Red Bullu změnit již delší dobu načrtnutý koncept pravidel vůbec nezamlouvá, podle mě mají "nulovou šanci" na tak velký obrat. Navíc tím sledují pouze vlastní zájmy udržet si svou dominanci v F1.

Toto Wolff si s Christianem Hornerem přes média opět ostře vyměnili své názory | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Předpokládám, že mu [Hornerovi] dělá starosti to, že jeho program vývojem motorů nefunguje a možná chce kvůli tomu zabít pravidla. Vždy se musíte podivovat na důvody takových prohlášení," uvedl šéf Mercedesu.

To Hornerovi pochopitelně hnulo žlučí: "Tohle je žel pro Tota typické, soustředí se jen na vlastní výkonnost. Mým zájmem je opravdu zlepšení sportu spíše než to vlastní. Stále je příliš brzy na to hovořit o tom, kdo bude mít v roce 2026 konkurenceschopný motor a kdo ne!"

"Pro mě je tou nejdůležitější věcí kolektivní zodpovědnost - od sportovního hlediska po práci s FIA a s držitelem komerčních práv, abychom zajistili, že budeme mít ten nejlepší produkt!" dušuje se šéf Red Bullu, který i přes loňskou penalizaci dominuje současnému šampionátu F1.

"Pokud v tom selžeme, bude to selhání nás všech. Protože když začnete pracovat na těchto pravidlech, tak zjistíte, kde se nacházejí limity. A jsou i další týmy, které náš pohled sdílejí," zdůrazňuje Horner toužící po obratu v nastíněném kurzu pro vývoj motorů. Elektrickou část jejich pohonné jednotky má mít na starosti nový strategický partner - americký Ford.