Hamilton chválí Mercedes za zlepšení vozu. Řekl, kde má ještě rezervy

Podobný scénář píše osud i letos. První závody měl Mercedes vpravdě mizerné, ale pak přišla květnová GP Monaka a nasazení velkého balíku novinek. Bez přehánění lze říci, že černé šípy nasadily v tento moment B specifikaci vozu, která má s tou původní pramálo společného. A výsledky se začaly pomalu dostavovat.

„V Monaku jsme udělali fakt velký pokrok. Auto se od té doby neuvěřitelně zlepšilo. Je to v podstatě jako den a noc. Jsem si jistý, že jdeme správnou cestou. Ostatně na všechny v týmu jsem opravdu hrdý," nechal se slyšel Lewis Hamilton. Sedminásobný šampion letos podává kvalitní výkony a svého mladého parťáka Russella zastiňuje. I Lewis však dobře ví, že na Red Bull Mercedesu ještě něco chybí.

„Zlepšili jsme konzistenci auta, ale pořád je před námi hodně práce. Red Bull má i dnes velký náskok. My se musíme soustředit hlavně na vyvážení vozu a taky na to, abychom získali větší množství přítlaku - ostatně to chcete ve Formuli 1 vždycky, Věřím lidem v továrně. Nepochybuju o tom, že svých cílů dosáhneme," dodává Hamilton.