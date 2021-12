Džidda bude sedět Mercedesu, shodují se oba týmy. Marko se ale raketového motoru Hamiltona už nebojí

Džidda je druhým novým okruhem v kalendáři Formule 1 za sebou. Jde o další počin architekta Hermana Tilkeho, který má nabídnou vzrušující podívanou. 6 174 metrů dlouhá trať je nejdelším a zároveň nejrychlejším městským okruhem - průměrná rychlost by na ní měla přesahovat 250 km/hod. A opět se bude závodit v noci.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera bude více vyhovovat Stříbrným šípům: "Další trať by měla sedět Mercedesu. U Abú Zabí s úpravami, kdo ví," popisuje před nedělní Velkou cenou Saúdské Arábie, před níž jeho jezdec Max Verstappen má na čele šampionátu náskok 8 bodů před Hamiltonem.

"Snížili jsme v šampionátu konstruktérů ztrátu na pět bodů. V obou je určitě o co hrát, a to je fantastické vzhledem k tomu, že se blížíme k vyvrcholení tohoto mistrovství světa," pochvaluje si Horner. Ví ale, že to nebudou mít lehké.

Schyluje se k dalšímu ostrému souboji obou kandidátů na titul | foto: Pirelli

Mercedes v Brazílii nasadil Hamiltonovi nový motor, s kterým doslova létal. V Kataru se vrátili ke starší pohonné jednotce č. 4, v Džiddě však bude sedminásobný šampion zpět s tím nejvýkonnějším, co v zásobě má.

Není tedy divu, že nerozporují slova Red Bullu o tom, že by papírově mohli mít navrch. "Když se podíváme na trať v Saúdské Arábii, tak si myslím, že by nám měla sedět. Pro Lewise máme výkonnější motor k nasazení do auta, což pro něj bude užitečnou posilou," uvádí šéf traťových inženýrů Stříbrných šípů Andrew Showlin.

Šéf Hondy Masaši Jamamoto k spekulacím o velkém nárůstu výkonu soupeře jen uvedl: "Mercedes může mít tajemství, ale pořád musejí dokončit zbylé dva závody. My máme stále bodově navrch, ale nemyslím si, že bychom měli výhodu. Situace je kritická a napětí stoupá."

Stav pohonných jednotek před GP Saúdské Arábie 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Odborný poradce Red Bullu Helmut Marko však z nejnovější specifikace motoru u Hamiltona příliš velké obavy nemá: "Mercedes v Saúdské Arábii opět použije raketový motor, protože už ale nemůžou snižovat [zadní] křídlo, nebudou mít 0,4sekundový náskok."

"Věříme Maxově síle na městských okruzích. Vyhrál v Monaku a v Baku jasně dominoval před defektem pneumatiky, což nebyly jeho vina. Myslím, že jezdec může v Saúdské Arábii způsobit rozdíl," dodává Marko před víkendovým podnikem, předposledním v letošní sezóně.