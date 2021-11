"Neuvěřitelně působivé," hodnotí Horner nový motor Mercedesu s vyšším výkonem. Hodně se zlepšilo i Ferrari

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera byl Stříbrný šíp W12 na rovinkách až o 20 km/h rychlejší než jejich monopost RB16B poháněný Hondou, na což nedokázali zareagovat.

"S rychlostí na rovinkách teď dosáhli významného pokroku. Zatímco dříve jsme se jim dokázali s menšími křídly vyrovnat, nyní to nedokážeme," kroutí hlavou Horner po vítězství Valtteriho Bottase ve Velké ceně Turecka.

Náskok Mercedesu byl podle šéfa Red Bullu jasně patrný, když Lewis Hamilton dokázal zaútočit na Sergia Péreze i bez systému pro redukci odporu (DRS), jehož využívání bylo kvůli mokrým podmínkám na dráze zakázáno.

"Obzvlášť Lewis měl na rovinkách významnou výhodu, i když měl na voze větší křídlo. Musíme co nejlépe maximalizovat náš balík. A jak říkám, je to překvapivé, že se svou pohonnou jednotkou udělali takový pokrok," pokračuje Horner.

Mercedes nasadil během uplynulého víkendu Hamiltonovi nový spalovací motor a výfukový systém, Valtteriho Bottase o dva týdny dříve v Rusku vybavil kromě toho také novým turbem a oběma motorgenerátory (MGU-H i MGU-K).

Během roku nesmí výrobci motoru nasazovat kromě jedné nové specifikace již žádná vylepšení svých komponent. Red Bull si zatím není jistý tím, zda vyšší výkonnost není svázána pouze s tím, že jde o čerstvý motor, jehož výkon s ujetou vzdáleností mírně degraduje.

"U všech jejich týmů můžete vidět, že očividně mají se spolehlivostí určité potíže, které se snaží zvládnout, což je v případě Mercedesu neobvyklé. Ale i přesto je ta výkonnost stále neuvěřitelně působivá. Nevím, jestli to jde na vrub jednoho či druhého," říká Horner.

"Myslím si ale, že to dnes bylo naprosto zřejmé, když se podíváte na rozdíly v rychlostech na zadní rovince: v některých chvílích dosahovaly 15 - 20 km/h, což je dokonce více než s DRS," poukazuje šéf Red Bullu na poslední pokrok Stříbrných šípů.

Nenápadný skok Ferrari

Italská stáj na počátku sezóny nasadila pouze nový spalovací motor, nový hybridní systém přivezla až minulý víkend do Turecka. A tam byly rudé vozy ve fázi akcelerace podstatně silnější a do rekuperačních módů se dostávaly později na rovinkách. Díky tomu patřili Carlos Sainz s Charlesem Leclercem na rovinkách k těm nejrychlejším.

Ferrari však příliš sdílné nebylo, pokud jde o detaily jejich nového hybridního systému a jeho přínosu. "Naším nejdůležitějším cílem v jeho nasazení letos je získání zkušeností pro příští rok. Přináší ale také výhody, které nemůžeme kvantifikovat v čase na kolo," odpovídal stroze šéf Mattia Binotto.

"Pomáhá nám v bitvách. S naším starým hybridním systémem bychom zřejmě skončili o dvě místa více vzadu," dodal Binotto po úspěšném závodu z pohledu Scuderie. Leclerc v ní dojel čtvrtý a Sainz po startu z konce roštu osmý. Stáj získala 16 mistrovských bodů, o 10 bodů tím stáhla náskok třetího McLarenu v šampionátu konstruktérů před sebou.

#F1 Let's look at the #TurkishGP data: sector max. speeds & speed trap📊:

- #Ferrari fastest on back straight: #Leclerc 311.3kph

- then P2 - P5 #Mercedes-powered cars (#Latifi received new engine in Russia), #Hamilton 0.6kph off

- #RedBull slowest in the straight-line (MV -14.2) pic.twitter.com/JLXwjvKweC