McLaren nemá na sezónu 2023 velké ambice. Proč větší pokrok očekává až v dalším roce?

Vše je dáno přestavbou týmu a novými zařízením v továrně, zejména simulátorem a aerodynamickým tunelem. McLaren zatím své vozy vyvíjí u Toyoty v Kolíně, s čímž souvisí určité logické potíže související se přepravou materiálu i osob mezi Německem a Velkou Británií, která již není v Evropské unii.

Pokročilý aerodynamický tunel ve vlastní továrně přinese očividné výhody, s ním přijde také vylepšený simulátor i nová výrobní infrastruktura. Loni tým skončil na pátém místě za Alpine, které ve 21 hod představí jako poslední ze všech monopost pro rok 2023. McLarenu v tomto souboji scházely body Daniela Ricciarda, jenž si nedokázal zvyknout na oranžový závodní vůz.

Jaké cíle má stáj z Wokingu pro letošní sezónu? "Rádi bychom se pevně usadili v nejlepší čtveřici. Vzhledem ke špičkovým třem týmům si uvědomujeme, že mít čtvrté nejlepší auto může představovat realistický potenciál pro sezónu," odpovídá Stella.

"Z velmi krátkodobého pohledu jsme realisté. Ve vývoji už máme slušné novinky, které se dostanou na trať velmi brzy v průběhu sezóny. To by nám mělo umožnit dosáhnout slušného pokroku, nejsme naivní. Víme, že v podstatě všechno zůstane s vyvíjenými věcmi stejné. Proto přidáme také vývojové díly vysoké úrovně," pokračuje.

Továrna McLarenu ve Wokingu se rozšiřuje | foto: McLaren

Větší pokroky očekává až po rozjetí nového aerodynamického tunelu, k čemu by mělo dojít někdy v polovině roku: "Mělo by to představovat skok z mnoha důvodů, nejen kvůli tomu, že to zlepší vaše metodologie. A také přijde nový simulátor. Máme nové výrobní zařízení. Mnoho investic tedy začne přinášet plody v polovině roky, což by nás mělo dále nakopnout v tomto závodě o pozici mezi čtyřmi nejlepšími v sezóně, a snad i více ve střednědobém horizontu."

"Užitek z té infrastruktury začne plynout později a bude se dlouho vyplácet. Pokud ji zprovozníme v polovině roku, realisticky bychom její plody měli začít pozorovat na voze pro rok 2024. Velmi těžko ovlivní rok 2023, protože v té době se už budeme v podstatě plně soustředit na rok 2024. Poloviční užitek z ní tedy budeme mít na počátku roku 2024 a plný při vývoji vozu pro příští ročník," vypočítává Stella.

Větší pokrok v relativní konkurenceschopnosti během závodů tedy McLaren očekává až příští rok, popř. v roce 2025. "Teď je na nás, abychom technické stránce poskytly to správné vybavení a se správným týmem dokázali bojovat na čele," uvědomuje si 51letý Ital, jenž dlouho pracoval na výkonnosti u Ferrari, než přešel v roce 2015 do Wokingu společně s Fernandem Alonsem.