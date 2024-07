"Prožíváme vzrušující období." Aston Martin o novém aerodynamickém tunelu a příchodu Hondy

Tým nedávno dokončil stavbu nových budov v rámci svého technologického kampusu, do kterého se již přestěhovali inženýři, výzkum a vývoj, komerční i počítačové oddělení.

Další se ještě dokončují, což se týká nového aerodynamického tunelu a simulátoru, které již budou připraveny na nová technická pravidla vytyčená pro sezónu 2026.

"S novým kampusem jde momentálně o skutečně vzrušující období. Do budovy č. 1 jsme se přestěhovali před rokem, budova č. 2 a 3 se připravují. Celý aerodynamický tunel a simulátor se připravují na spuštění. Je tam zkrátka prostor, aby každý měl své vlastní prostředí. Jde o fantastické místo. Každý den, co tam vcházím, se usmívám," přibližuje McCullough.

V roce 2026 budou závodit s novým partnerem - s Hondou, která jim bude poskytovat pohonné jednotky. A už nyní se japonská automobilka podle něj stává součástí jejich týmu.

"Jak si dokážete představit, tak s Hondou probíhá spousta schůzek v rámci příprav na rok 2026 jak osobně, tak on-line. Jejich přítomnost je v našem týmu nyní velmi patrná. Probíhá spousta práce, hodně se toho mění," potvrzuje šéf výkonnosti Aston Martinu.

"Společnost, tým vyrostli. Moc se těšíme na rok 2026, Stále však máme tento a příští rok, na které se musíme také soustředit," dodává s odkazem na letošní sezónu, kdy se jim nedaří dle představ - v šampionátu jsou totiž až pátí s velkou ztrátou na čtvrtý Mercedes.

Drobné zlepšení přišlo během posledního závodu v Silverstone. "Mohli jsme bojovat o body, sedmé a osmé místo je podle mě víceméně to, kde jsme byli před Imolou, takže jsme se svým způsobem vrátili na svou přirozenou pozici, jsem tedy spokojený," hodnotil Fernando Alonso.

Back to it at Silverstone.



Our simulator driver, Nick Yelloly, gets behind the wheel of the AMR24 today as the team carry out a filming day.



🇬🇧 pic.twitter.com/MpKT6jKpm2