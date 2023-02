McLaren představuje svou novou zbraň: MCL60

Tým z Wokingu doufá se svojí novou "zbraní" pro rok 2023 o boje o pódiová umístění. Nový šéf týmu Andreas Stella spolu s výkonným ředitelem Zakem Brownem dnes byli u slavnostního představení MCL60 v sídle týmu, které mohli fanoušci slevovat na jejich Youtube kanále a kde kromě ukázání nového vozu zabrousili i do slavné minulosti týmu, který letos slaví šedesáté výročí.

Letošní vůz je zabarven oranžovo-černo-modře a za jeho volant se posadí Lando Norris a nováček Oscar Piastri. Oba se prý nejvíce těší na své domácí závody (Británie a Austrálie) a také trať v Las Vegas. Nejprve však s novým autem budou na konci února testovat v Bahrajnu.

