McLaren musí udělat stejně velký pokrok jako loni Ferrari, nabádá Norris

Scuderia vstoupila do loňského šampionátu velmi dobře a v první části se držela před Red Bullem. Ten poté zabral a po sérii vylepšení se dostal před ní, v některých závodech těžil také z chyb svého soupeře.

McLarenu se naproti tomu nepodařilo vyhrát ani jeden závod, Norris to dotáhl na pódium pouze jednou - v Imole. Během roku se poté propadl na pátou příčku za Alpine. Ve Wokingu stále čekají na dokončení nového simulátoru a aerodynamického tunelu, který by jim měl pomoci zlepšit konkurence- schopnost.

Letos by chtěli dosáhnout alespoň stejných zisků, jako loni Ferrari: "Je to splnitelné. Myslím, že to, co se jim povedlo, bylo extrémně dobré, když se odnikud v roce 2021, kdy jsme je téměř porazili, dostali k vítězstvím, bojům o pódiu každý víkend. To je to, na co musíme cílit, na tu úroveň mezisezónního pokroku," podotýká Norris.

"Samozřejmě u nich nešlo o štěstí, ale maximálně využili novou éru, novou sadu pravidel pro Formuli 1 s novými vozy, což jim umožnilo učinit větší skok než obvykle. Pro nás však pořád existuje spousta možností, abychom dosáhli něčeho podobného. A k tomu musíme vztahovat své cíle," pokračuje pilot McLarenu.

McLaren chce opět porážet Ferrari | foto: Pirelli

S pokrokem nechce čekat až na nový aerodynamický tunel, který stejně neovlivní ani přípravu vozu pro sezónu 2024. Podle něj ve Wokingu můžou udělat dostatečný pokrok i se současnými zdroji.

"Faktem je, že musíme odvést lepší práci a tým musí odvést lepší práci při stavbě lepšího auta. Myslím, že už v příští sezóně musíme udělat pokrok. Mám velkou víru v to, že to můžeme dosáhnout. Máme spoustu toho, co v těch správných oblastech potřebujeme, a ty správné lidi," domnívá se 23letý Brit.

"Jde jen o tu poslední překážku, poslední věc, abychom se dostali na stejnou úroveň a neměli žádnou výmluvu proti Red Bullu, Mercedesu a Ferrari. Tým ví, že musí odvést lepší práci," dodává Norris, jenž má s McLarenem smlouvu až do konce roku 2025.