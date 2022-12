"Vidím spoustu pozitiv," hodnotí pokroky McLarenu odcházející šéf

"Když se nyní ohlédnu za sezónou, tak samozřejmě nezapomínám na těžký start, který jsme zažili v Bahrajnu, na problémy s brzdami. Ani z pohledu výkonnosti jsme nebyli na začátku nové éry Formule 1 tam, kde bychom chtěli - v podstatě jsme se nacházeli v zadní části pole," uznává Seidl, jenž od nového roku přestupuje k Sauberu na pozici výkonného ředitele.

"Ale pak rozhodně spatřuji spoustu pozitiv, protože když hodnotím reakci týmu, jak se probojovával zpět, když se podívám na vyvinuté díly, které jsme nasazovali na auto a které nás znovu dostaly do pozice, abychom bojovali o 4. místo s velmi silným týmem Alpine, tak jde samozřejmě o něco velmi pozitivního," pokračuje odstupující šéf McLarenu.

Svůj tým chválí za konzistentně výtečnou práci v boxech, kdy letos celkově zaostali pouze za Red Bullem, přičemž v Mexiku předvedli dokonce nejrychlejší zastávku celé sezóny (ve 44. kole přezuli Daniela Ricciarda za 1,98 sekundy).

Oceňuje také pokračující průběh prací na novém aerodynamickém tunelu a na simulátoru, které budou připraveny pro kalibraci na počátku příštího roku, o něco dříve než v případě Aston Martinu, jenž také buduje nová zařízení.

"Myslím, že souběžně s čistým vývojem vozu probíhala celá řada dalších velmi pozitivních věcí, které nám zkrátka dodaly důvěru, že jsme jako tým učinili další krok," pokračuje 46letý německý inženýr a manažer, jenž v minulosti vedl také hybridní program Porsche LMP1.

I když se rozhodl přejít ke konkurenci na místo uvolněné Fredericem Vasseurem, tak věří, že McLarenu dosáhne v příští sezóně dalšího pokroku: "Když se podíváte na provozní věci jako jsou zastávky v boxech, učinili jsme opět velký pokrok kupředu. Zpět v továrně šlapeme na plný plyn se všemi infrastrukturními projekty, jež by měly být všechny dokončeny někdy příští rok."

But the fastest stop of the year went to @McLarenF1, who kitted out @danielricciardo in just 1.98s in Mexico - the only sub-2 second stop of the year 🤯🥇#F1 #MomentsThatDeliver @DHL_Motorsports pic.twitter.com/0MnWrSPiVd