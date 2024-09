Proč McLaren stále nenasadil to největší vylepšení a díky čemu předčí při vývoji své soupeře?

Na vedoucí tým ztrácí už jen osm bodů, a to do konce sezóny schází 8 velkých cen a 2 sprinty - po dlouhých letech má tedy dobře našlápnuto k úspěšné bitvě o konstruktérský titul. Mezi piloty je situace méně příznivější - tam Lando Norris na Maxe Verstappena ztrácí 62 bodů. Velká porce, s trochou štěstí by ale i to mohlo vyjít, pokud si udrží svou rychlost.



Poslední novinky: jen detaily, podlaha stále chybí

Stáj z Wokingu přitom letos moc novinek nenasazuje - poslední větší balík přišel v Miami, o něco menší potom po letní přestávce v Zandvoortu. Ale i u něj chyběl velký díl, který může přinést velké zrychlení: podlaha. Jenže s ní je spojeno určité riziko.

"Od Miami jsme žádné významné vylepšení nepřivezli. Další vylepšení, které stojí za zmínku, ale nebylo tak velké jako v Miami, přišlo v Zandvoortu. Nezahrnovalo však podlahu. Šlo jen o detaily. Týkaly se určitých ostatních částí auta," přiznává šéf týmu Andrea Stella.

"Má to nicméně svůj důvod, proč jsme některá vylepšení na auto nenasadili. Vidíme, že pokud bychom to udělali, tak bychom mohli mít určité pochybnosti, pokud bychom tyto díly testovaly v plném měřítku na skutečném voze," pokračuje. S novinkami se trápili u Aston Martinu, Ferrari, Mercedesu či u Red Bullu, kde museli udělat krok zpět ke starším dílům.

Novinky McLarenu fungují, s nazazením nové podlahy ale otálí | foto: McLaren

"Proto si dáváme na čas, abychom se přesvědčili, že tyto vývojové věci jsou dostatečně vyspělé, abychom je přivezly na trať," vysvětluje Stella opatrnější přístup ve snaze vyhnout se výkonnostním propadům, které jsme v posledních měsících pozorovali u jejich rivalů.



Klíč k úspěch McLarenu

A přidává ještě jednu zajímavou věc, která jim pomáhá stahovat soupeře a neustále se zlepšovat: "Pokud jde o aerodynamický tunel, pomáhá to, že se můžeme opřít o nový tunel vybavený posledními technologiemi, protože máme co do činění s komplexní aerodynamikou."

McLaren totiž nedávno dokončil obrovskou investici - vlastní aerodynamický tunel přímo ve Wokingu. V předchozích letech své závodní monoposty vyvíjel u Toyoty v německém Kolíně.

"Myslím, že vývoj těchto aut vedl k určitým výzvám ve fyzice obtékání. A to je to, kde se ostatní týmy včetně McLarenu trápí při tvorbě věcí ve vývoji," dodává šéf McLarenu, který by se již tento víkend v Ázerbájdžánu mohl dostat do vedení v šampionátu konstruktérů.