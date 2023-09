McLaren má pro Singapur speciální zbarvení, díly pro rok 2024 chce testovat ještě na letošním voze

Návrh zbarvení pro nadcházející dvě velké ceny zachovává tradiční oranžovou s nápisem hlavního sponzora OKX na bočnicích, mizí však další barvy a zůstává jen černá. McLaren v odlišném zbarvení nastoupil ve Španělsku a Monaku, v Británii a v Maďarsku nastupoval v chromovaných barvách.

"Neviditelný mód obrací naše závodní barvy, přináší něco vzrušujícího a odlišného pro tyto dva závody v Singapuru a v Japonsku. Doufáme, že ho fanoušci budou mít rádi tolik, co my, a využijí fanouškovské zóny pro spojení s naším týmem," popisuje výkonný ředitel Zak Brown.

Ve vývoji se dějí taky zajímavé věci. Po nasazení velkého balíku vylepšení v Rakousku a v Silverstone došlo k velkému skoku v konkurenceschopnosti týmů - v podobný nyní doufají u Mercedesu či u Williamsu.

Odlišné zbarvení McLarenu v Monaku | foto: Formula1.com

Ve Wokingu se už plně soustředí na příští monopost a doufají, že do sezóny vstoupí mnohem lépe než loni, kdy s vozem MCL60 nesplnili své výkonnostní cíle. Kvůli tomu zvažují, že by efektivitu některých budoucích dílů otestovali ještě letos.

"Existuje několik oblastí, které na příštím voze můžete vyvíjet a myslet si o nich: 'Když jsou úspěšné, neměli bychom je uvolnit pro letošní auto?'" pokládá řečnickou otázku šéf závodního týmu Andrea Stella.

"Nechci říkat, o které oblasti jde, ale rozhodně jich několik, kde máme tento přístup k vývoji. V tomto případě se musíme podívat na to, zda si to můžeme dovolit, protože to jde nad to, co jsme z hlediska rozpočtu plánovali. Bude tedy záležet na nákladech a na projektovém týmu," dodává Stella.