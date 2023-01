Loňský Williams FW44 mohl být se správným vyvážením mnohem rychlejším, lituje Albon

Thajský pilot se loni vrátil po jednoleté přestávce k závodění poté, co sezónu 2021 strávil v roli rezervního a vývojového pilota u Red Bullu. U Williamsu se po boku Nicholase Latifiho brzy vypracoval na jedničku, která vedla vývoj monopostu FW44.

V Miami vybojoval dva body, kromě toho skóroval také v Austrálii či v Belgii a za své výkony si napříč padokem vysloužil chválu. Ani to však nestačilo k posunu výše, Williams skončil mezi konstruktéry na poslední příčce. S vozem FW44 často nedokázal bojovat ani s týmy středu pole.

Největší slabinou jeho loňského auta byla příliš citlivá aerodynamika a s tím související nesnáze při jeho vyvažování. Nebýt toho, tak mohli podle Albona bojovat podstatně výše.

"Je to složité, protože auto mohlo být mnohem rychlejší se správným vyvážením. Teď mi přijde, že jsme byli docela omezeni ve výkonnosti jen kvůli tomu, jak jsme byli v určitých místech svázáni. Některé tratě to zcela odhalily - jako Brazílie nebo Mexiko," popisuje pilot Williamsu, který po sezóně opustil jeho šéf Jost Capito i technický ředitel Francois-Xavier Demaison.

Dva body z celkových osmi pro tým vybojoval Nyck de Vries, jenž v Monze zaskočil za hospitalizovaného Albona | foto: Williams F1 Team

"Ale opravdu vím, co musíme s vozem udělat. Musíme ho zkrátka najít. Není to jednoduché, protože nestačí říct, že něco potřebujeme, a hned to budeme mít. Spousta korelace musí být správně. V továrně existuje mnoho oddělení, která se musí společně posunout tím správným směrem. A to je cílem pro zimu," pokračuje Albon.

Když loni stáj z Grove poznala, že nebude mít šanci ani na devátou příčku, ukončila vývoj FW44 předčasně, aby mohla dříve zahájit práce na voze pro sezónu 2023. S tím bude kromě Albona letos závodit Logan Sargeant, který vystřídal nekonkurenceschopného, byť bohatého Latifiho.

"Chci, abychom společně pracovali na urychlení vývoje. K tomu potřebujete, aby se také Logan dostal do tempa, pokud jde o jeho vývoj, a mohl poskytovat zpětnou vazbu a tlačit na to v oblastech, ve kterých to potřebujeme. Když dva lidé tlačí na stejnou věc, tak vzniká synergie. Týmu se dostává dobré dynamiky, když všichni táhneme za jeden provaz," dodává optimisticky Albon.