Williams opouštějí dvě klíčové osobnosti, Seidl na cestě z McLarenu k Sauberu

Williams do nové sezóny vstoupí s novým vedením poté, co jeho Jost Capito po dvou letech odstupuje z pozice šéfa závodního týmu a výkonného ředitele. Totéž se týká také technického ředitele FX Demaisona, jenž do Grove přišel v roce 2021. Stáj nové vedení oznámí "v patřičném čase."

"Byla to ohromná přednost vést Williams v posledních dvou závodních sezónách a položit základy pro obrat tohoto skvělého týmu. Těšíme se na to, že jej budu sledovat v pokračování na jeho cestě k budoucím úspěchům," komentuje Capito.

Matthew Savage, předseda správní rady společnosti Dorilton Capital, jež tým vlastní, k tomu říká: "Chtěli bychom Jostovi poděkovat za jeho tvrdou práci a odhodlání, když zahájili proces velké transformace, abychom zahájili cestu oživení Williamsu."

"Jsme Jostovi vděční za to, že odložil svůj plánovaný odchod do důchodu, aby čelil této výzvě a nyní předá otěže před další částí tohoto procesu. Také bychom chtěli poděkovat FX za jeho příspěvek a popřát mu vše nejlepší do jeho budoucnosti, v níž se bude posouvat dále," dodává Savage.

Andreas Seidl přechází k Sauberu | foto: Porsche

Seidla zlanařilo Audi k Sauberu

Již třetím šéfem týmu, které ve své pozici končí (po Mattiovi Binottovi a Jostovi Capitovi) je Andreas Seidl, který brzy nastoupí k Sauberu. Ten zřejmě nakonec přijde o Frederica Vasseura, o jehož služby má obrovský zájem Ferrari. Ten se zpočátku nabídku z Maranella zdráhal přijmout, nyní na ni však kývl.

Seidl již dříve vedl sportovní program u Volkswagenu, jakožto týmový šéf Porsche vyhrál tři tituly v Le Mans v letech 2015 - 2017, vedení Audi, které převezme Sauber, jej tedy velmi dobře zná.

Zatím není jasné, kdo by jej ve Wokingu mohl nahradit, o návratu Capita se však dle zákulisních informací nejedná. Jost u McLarenu v roce 2016 působil jako výkonný ředitel, po 4 měsících jej tam ale nahradil Zak Brown.



Aktualizace: McLaren v průběhu dopoledne potvrdil odchod Seidla, na jeho místo jmenuje dosavadního výkonného ředitele Andrea Stellu, jenž v roce 2015 posílil tým společně s Fernandem Alonsem po 15leté kariéře u Ferrari..

We can confirm the appointment of Andrea Stella as our new F1 Team Principal with immediate effect, with Andreas Seidl leaving the team for a new challenge.



Read more. 👇 — McLaren (@McLarenF1) December 13, 2022