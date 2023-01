Ocon kritizuje nové vozy, do minulosti by se ale nevracel

Jedním ze skeptiků je současný jezdec Alpine Esteban Ocon. Francouz doslova říká, že jízda s vozy staré generace byla působivější. Nová auta každopádně nezatracuje a věří, že postupný vývoj posune celou věc správným směrem. A navíc už teď vidí i klady. Chválí si například nižší opotřebení pneumatik, což podle něj F1 prospělo.

„Není to příliš zábavné. Auta jsou zase o něco těžší a mají méně přilnavosti, takže si to moc neužívám. Je ale pravdou, že jsme s nimi zatím absolvovali jen jeden rok, takže doufám, že náš vůz pro rok 2023 bude krokem směrem dopředu. Pozitivní je, že máme nižší opotřebení pneumatik, což je pro závody dobré," popisuje Ocon.

Vysmátý Esteban Ocon | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

A dodává: „V Monze jsem testoval vůz z roku 2021 a tuhle jízdu jsem si užil mnohem víc. Byl to větší zážitek. Každopádně si nestěžuju, protože všichni jsme na tom stejně," líčí Ocon, který se zároveň zamýšlí nad minulostí.

„O F1 jsem začal snít v letech 2005 a 2006, byla to skvělá doba. Auta byla lehká, měli jsme válku výrobců pneumatik, skvěle znějící motory a souboje Ferrari s Renaultem. Jako divák jsem si tohle všechno užíval. Pokud bych si ale měl vybrat, ve kterém období bych chtěl závodit, byla by to současnost," uzavírá Esteban Ocon.