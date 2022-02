Williams předvádí nové auto FW44 i zbarvení + FOTO

Nápisy Bremont (hodinky) a Duracell (baterie) bude i součástí oblečení a závodních kombinéz nové posily Alexandera Albona, jenž působil u Red Bullu, a jeho týmového kolegy Nicholase Latifiho. Počítačové rendery toho však stejně jako u Red Bullu mnoho neodhalují (pouze nové barvy na loňském předváděcím konceptu FIA).

Monopost FW44 postavený podle zcela nových pravidel bude i letos pohánět motor Mercedesu. "Celý aerodynamický koncept vozu je velmi, velmi odlišný. Mělo by to umožnit vozům jezdit těsněji za sebou. Teorie je jedna věc, ale realita musí prokázat, že to je pravda," komentuje šéf týmu Jost Capito.

"Williams je ve Formuli 1 přes 40 let. Veškeré ty zkušenosti za ta léta se sešly. Máme v týmu skvělé talenty a teď vidíme, co vytvořili," pokračuje šéf stáje z Grove, jež nese název po svém zakladateli Frankovi Williamsovi, který loni v listopadu zemřel.

Welcome to the new era. Introducing the FW44 💪 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022

"Fakt se těším, že budu stavět a využívat zkušenosti z prvních dvou let s týmem, obzvlášť při vstupu do nového roku s novými pravidly, novými vozy - pro všechny jde o čerstvý start," uvádí pilot Nicholas Latifi.

"Je čistý, je modrý. Vypadá opravdu dobře. Cítím, že vypadá chytře a jako rychlé závodní auto," libuje si Albon. Kromě odlišné aerodynamiky se změnila i kola, týmy přešly z 13" na 18" úzkoprofilové pneumatiky Pirelli, které slibují větší výdrž.