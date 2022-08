Williams si jistí Albona, oznamuje uzavření nové smlouvy. Kdo k němu přijde místo Latifiho?

Alex přišel do Williamsu letos jako náhrada za Georgea Russella, jenž zamířil k Mercedesu. Předtím s ním Red Bull ukončil smlouvu a místo závodního jezdce plnil roli pouze rezervního pilota a své umění ukazoval v DTM. Do F1 přitom vstoupil v sezóně 2019 s Toro Rosso (dnes AlphaTauri) a hned po 9 podnicích postoupil do A-týmů k Maxovi Verstappenovi.

Nyní nemá k dispozici tak konkurenceschopný vůz na to, aby mohl bojovat o pódia, přesto je spokojený: "Jsem opravdu nadšený, že v roce 2023 a dále zůstanu u Williamsu. Těším se na to, co jako tým můžeme ve zbytku této sezóny a v té příští dosáhnout," popisuje.

"Tým letos dosáhl velkých zisků a je to vzrušující pokračovat v této cestě a dále rozvíjet to, co jsme se společně naučili," pokračuje 26letý jezdce, jenž od byl od roku 2012 členem juniorského programu Red Bullu.

Vedení Williamsu si jeho výkonů váží: "Alex je báječným jezdcem a cenným členem Williamsu, proto jsme nadšeni, když můžeme potvrdil dlouholetou spolupráci s ním. Alex přináší skvělou směsici zkušeností a poznání, které týmu pomohou k větším úspěchům v budoucnu," popisuje Jost Capito.

"Je tvrdým soupeřem, stal se populárním a věrným členem týmu a nás těší, že nám poskytne stabilní základ pro to, abychom pokračovali ve vývoji v této éře Formule 1 s novými vozy," dodává šéf Williamsu.

Albon v této sezóně dojel už dvakrát na bodech a jasně převyšuje svého týmového kolegu Nicholase Latifiho, jehož smlouva s týmem vyprší na konci tohoto roku a očekává se, že v jeho případě prodloužena nebude. Na jeho místo měl původně přijít Oscar Piastri, na jehož služby si dělá nárok Alpine i přes to, že to mladý Australan popřel, mezi další kandidáty patří Logan Sargean z Formule 2 či úřadující šampion Formule E Nyck de Vries.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



😂 let’s gooo @williamsracing 💪 pic.twitter.com/NNljcXOieE