Albonovi selhávalo dýchání, skončil na jednotce intenzivní péče. Nastoupí De Vries i v Singapuru?

U thajského pilota začalo vše zdánlivě banální operaci slepého střeva. Jenže po ní se u něj objevily komplikace, které vedly k selhání dýchání, proto muselo dojít k opětovné intubaci a rychlému převozu na jednotku intenzivní péče v nemocnici San Gerano, což teprve včera večer prozradil. Jeho stav se naštěstí v zlepšuje.

"Po diagnóze zánětu slepého střeva u Alexe Albona v sobotu 10. září byl převezen k ošetření do nemocnice San Gerano. Během sobotního poledne podstoupil úspěšnou laparoskopickou operaci," uvádí se v oficiální zprávě britského týmu.

"Po zákroku se u Alexe objevily nečekané pooperační anesteziologické potíže, které vedly k selhání dýchání, což je známá, ale ne příliš častá komplikace. Byla u něj provedena reintubace a byl převezen na jednotku intenzivní péče," stojí dále v prohlášení.

