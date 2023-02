Williams předvedl nové zbarvení pro letošní sezónu, FW45 bude mít více přítlaku a lepší ovladatelnost + FOTO

"Jsme hrdi, že můžeme odhalit zbarvení, které bude zdobit FW45... a jsme také nadšení z toho, že můžeme ukázat naše hlavní partnery včetně Gulf Oil, Stephens, Michelob ULTRA a PureSteam, kteří se od sezóny 2023 přidávají k našemu týmu," uvádí slavná britská stáj.

Zbarvení vychází z loňského návrhu, zachovává tmavěmodrou s černými prvky s kontrastním tvarem diamantu a záblesky červené a světlemodré, čímž chce zdůraznit "vzrušující novou éru Williamsu." Zakončení povrchu je matné, což by mělo pomoci k lepší viditelnosti na trati.

Samotný vůz FW45 je stále v přípravě, poprvé by se měl objevit na trati 13. února. "Jde o evoluci FW44. Okraje podlahy byly zvýšeny tak, aby vyhovovaly upraveným technickým pravidlům pro rok 2023, a tým využil příležitost hodně rozvinout koncept bočnic, což bylo umožněno optimalizaci chlazení pohonné jednotky," popisuje Williams.

Upraveno bylo i přední zavěšení stejně jako hlavní externí aerodynamické povrchy. "Díky tomu je FW45 aerodynamicky efektivnější než FW44, má celkově více přítlaku a lepší jízdní vlastnosti," vysvětluje zástupce týmu. To přijde pouze vhod závodním jezdcům Alexanderovi Albonovi a nováčkovi Loganovi Sargeantovi.





