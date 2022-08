Montoya předpovídá vývoj druhé části sezóny F1 2022

"Povídá se, že Mercedes pro svá auta chystá velké vylepšení. A pokud k tomu dojde, tak víte, co se stane," popisuje kolumbijský pilot, jenž ve svých 46 letech pořád závodí v americké IMSA sérii sportovních vozů ve třídě LMP2 za stáj DragonSpeed.

"Je to něco, co je fakt skvělé vidět u Mercedesu, že zůstávají u svého konceptu auta. Všichni sledují to, co dokázal Red Bull, a upírají pozornost k tomu, jak Red Bull a Ferrari staví vozy. Mercedes zůstal u svého způsobu práce s autem, což bylo velmi zajímavé," popisuje Montoya.

Red Bull s Maxem Verstappenem mají v šampionátu velký náskok, přesto podle něj nemůže usínat na vavřínech a musí dál pracovat na vývoji svého vozu RB18: "Red Bull se nemůže uspokojit s tím, jak mu to teď dobře jde a jak se věci ubírají jeho směrem."

Mercedes chystá velké vylepšení, dostane se před Ferrari? | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Když se podíváte na Budapešť, startovali 10. a nikdo si nemyslel, že vyhrají závod. Ferrari se v závodě mělo bránit Mercedesu, a když si uvědomili co se stalo, tak si říkali: 'Můj Bože, opět nás porazil Red Bull. Jak se to jen mohlo stát?' Sami se dostávají do špatných situací," všímá si Montoya.



I když Ferrari vstoupilo do sezóny s nejrychlejším autem, v závodech se mu tolik nedařilo. Charles Leclerc sice ovládl 7 kvalifikací, ale do cíle dojel jako první pouze dvakrát a jeho týmový kolega Carlos Sainz jen jednou, v Silverstone.

Ferrari podle Montoyi zahazuje jednu šanci za druhou. Kdy se zmátoří? | foto: Scuderia Ferrari

"Ferrari přišlo s nejrychlejším autem a moc dobře ho nevyužilo. Musíte uznat, že udělali spoustu chyb a všichni se diví: 'Dají se dohromady? A až k tomu dojde, budou pořád nejrychlejší?'" táže se pilot, jenž v letech 2001 až 2006 v F1 závodil za Williams a McLaren.

"Pokud pochopí a přijdou na to, co mají dělat, jak na to nahlížet a zlepší své strategie, mohou vyhrát mnoho závodů. Podívejte se na Monako, na poslední závod v Maďarsku - je tolik závodů, kde si řeknete, že to zahazovali jednu příležitost za druhou," pokračuje.

"Podle mě se bojí rozhodovat. A na to opravdu doplácejí," uzavírá Montoya, jenž během své kariéry v F1 vyhrál 13. kvalifikací, 7 velkých cen a nasbíral celkem 307 bodů.