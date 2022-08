"Nevyhráli bychom ani s lepší strategií," tvrdí Ferrari po závodu v Maďarsku

O tom, jak Ferrari prokaučovalo minulý závod na Hungaroringu se bude ještě nějakou dobu mluvit. Většina týmů věděla, že je důležité se vyhnout tvrdým pneumatikám, které bylo problém za chladnějších podmínek zahřát - ostatně šlo to vidět na rychlosti vozů Alpine, které na ně brzy přešly. Scuderia se však nepoučila a nyní ještě bagatelizuje význam správné strategie.

Leclerc chvíli v závodě vedl, po přezutí na tvrdou směs se však jeho tempo propadl a Max Verstappen si jej dvakrát za sebou bez potíží podal, i když mezitím skončil v 360° smyku. Ferrari s Charlesem mohlo pomýšlet se správnou strategií na podstatně lepší výsledek a zřejmě si i dojet pro vítězství před Red Bullem.

"Nemyslím si," oponoval Binotto, který před cestou do Maďarska hrdě ohlašoval útok na první a druhé místo ve všech zbývajících podnicích letošní sezóny. "To, co nám dnes scházelo, byla opravdu rychlost a tempo. Nemyslím si, že bychom dnes mohli vyhrát, a důvody pro to neznám."

Pneumatikové strategie GP Maďarska 2022 | zdroj: Pirelli

"Protože to je poprvé v prvních 13 závodech, kdy jsme neměli rychlost na vítězství. Musíme se na to nejprve podívat z výkonnostního hlediska, abychom to pochopili. Jsem si docela jistý tím, že tomu porozumíme a že porozumíme tomu, proč pneumatiky nefungovaly řádně," slibuje šéf Ferrari.

V pátek to přitom ještě s jejich rychlostí vypadalo výborně, když ovládli oba tréninky. V neděli ale přišel nečekaný propad. "Kdybych se nechal vést páteční rychlostí, pak bychom měli v závodě snadno skončit na 1. a 2. místě. Jenže v neděli to byl boj v každém kole, auto nebylo vyvážené," přibližuje Sainz.

"Nemohl jsem na to tlačit, protože jsem začínal nadměrně opotřebovávat přední pneumatiky. Zkrátka jsem se s autem hodně trápil. Nepřekvapuje mě, že jsem dojel čtvrtý, protože pocit ve voze byl hodně bídný," pokračuje španělský pilot.

Carlos Sainz a Charles Leclerc po závodě v Maďarsku | foto: Scuderia Ferrari

Výkonnost podle něj byla tím prvořadým problémem, nikoliv strategie: "Srovnejte mé tempo na měkkých pneumatikách se Lewisovým. Je jasné, že jsme se dnes byli pomalejší proti pátku, kdy jsme jezdili mnohem rychleji," odkazuje na Hamiltona, který dojel po startu ze sedmého místa druhý.

"Nakonec jsme stavěli brzy, protože nám odcházely přední pneumatiky. A nakonec, ano, tempo možná nebylo špatné, ale 15 kol jsme se trápili s degradací. Musíme zanalyzovat, proč na nás měly teploty takový dopad," popisuje zasmušile Sainz.

"V pátek jsme na to tlačil a nedocházelo k žádné degradaci. A dnes jsem na to nemohl tlačit, přitom ty přední degradovaly šíleně. Za mě šlo tedy spíše o rychlost. Nevím, jak to bylo u druhého auta. U mě šlo dnes o teploty a obrovskému výkonnostnímu propadu, který jsem nečekal," dodává Španěl.

Ztráta Ferrari na Red Bull před letní přestávkou narostla na 97 bodů, naopak náskok na třetí Mercedes se ztenčil o dalších 14 bodů: nyní činí už jen 30 bodů. Manko Leclerca v šampionátu jezdců se navýšilo na 80 bodů, do konce sezóny zbývá už jen 9 podniků.