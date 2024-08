Skončí Alonso v F1 v roce 2026? Briatore promlouvá o budoucnosti svého svěřence

Španělský pilot dříve v tomto roce podepsal prodloužil svůj kontrakt s Aston Martinem až do roku 2026, kdy v F1 začnou platit nová technická pravidla a on bude mít za zády opět motor Hondy. To mu už bude 45 let s 23 sezónami v F1 na svém kontě. Půjde o jeho poslední rok?

"Nevím. Věřím, že například v Belgii se zachoval velmi chytře. Jel pouze na jednu zastávku, a to byla tou správnou cestou. Díky svým zkušenostem," oceňuje Briatore chytrost, s jakou své soupeře Alonso dokáže během velkých cen stále překvapovat.

"Pokud byste se mě zeptali, jestli bude chtít Fernando pokračovat po vypršení smlouvy, naším posledním rokem má být momentálně rok 2026. Co bude chtít dělat potom, to nevím. Bude chtít pokračovat ještě jeden rok?" pokládá Briatore řečnickou otázku.

Zatím víme jen to, že Alonsův hlad po úspěchu nikterak neklesá - spíše naopak, i když letos s Aston Martinem prožívá náročnou sezónu. Stáj se ve vývoji trochu ztrácí a nedaří se ji stáhnout náskok na soupeře vpředu. To nicméně není chyba španělského jezdce.

"Výkonnost má. Vidíte jeho výkony, má na to. Není to otázka toho, že by ztrácel koncentraci, během závodu je stále na výši. Když je jedenáctý, chce skončit desátý. Když je desátý, chce být devátý. Chce auto, které bude konkurenceschopné. Dobře se kvalifikuje, dobře závodí," popisuje Briatore formu jezdce, kterého jako manažer pořád zastupuje.

"Upřímně nevím, jestli chce skončit v roce 2026 nebo jestli bude chtít pokračovat, to fakt netuším. Záleží na tom, jak bude vnímat závodění a načasování. Nevím, jestli v té době nebude mít rodinu a podobné věci," pokračuje italský podnikatel.

"Ale určitě je někým, kdo je jedinečný. Nikdy jsem nikoho takového neviděl: tak odhodlaného každý den, každý den. Nikdy se nevzdává. Je to neuvěřitelné," kroutí hlavou Briatore.