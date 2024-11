Druhý trénink v Las Vegas noční můrou pro Williams, v čele opět Hamilton

Povětrnostní podmínky prakticky stejné, 10°C dokonce přimělo Jamese Vowlese (Williams) nasadit vlněnou čepici, trať také nebyla bůhvíjak teplá (13°C), vlhkost vzduchu (28 %) a vítr (3,6 km/h jižním směrem) byly prakticky identické s předchozí částí.

Opět si na trať pospíšili piloti Alpine následovaní Bottasem, jehož čas 1:39,493 měl ale pouze archivní hodnotu. Záhy ho překonal Magnussen (1:37,711) a poté se do akce vrhli i ostatní piloti na středně tvrdých pneu. Russell a Pérez si stěžovali, že jim do přileb proniká příliš chladný vzduch, Alonso po prvním výjezdu a 12 minutách instruoval boxy, že bude třeba změnit nastavení. Verstappen si stěžoval na nulový přítlak.

Žluté pneumatiky na vozech vydržely první třetinu tréninku, nejlepším časem se blýskl Leclerc (1:34,476), ale bylo zřejmé, že tendence zrychlujících se výkonu bude pokračovat i na měkkých směsích. Tato sada se prozatím netýkala Albona, na jehož voze v garáži se usilovně pracovalo - jak uvedli komentátoři, mělo jít o problémy s palivovým systémem.

První nasadil měkkou směs Colapinto (1:36,234), ale ani na ní nepřekonal nejlepší časy pilotů na středně tvrdých pneumatikách. Spolu s ním vyjeli Saubery a Stroll, poté už se do červené obléklo celé startovní pole. Opět se o nejlepší časy přetahovala stejná pětice jako v prvním tréninku, byť poněkud odlišně poskládaná - navíc Verstappen doplatil na vlastní chybu a poté na nepříznivý souběh okolností: třiadvacet minut před koncem druhé části závodního víkendu se konečně dostal na trať Albon, ale hned bylo jasné, že vůz nefunguje správně. Alex také dojel jen do zatáčky 6, kde musel zastavit - učinil tak naštěstí natolik chytře, že byl jeho williams ihned odtlačen do únikové zóny za svodidla a červená vlajka neměla dlouhého trvání. Jenže kvůli ní vlastně Red Bully nezaregistrovaly pokusy na měkké směsi a zůstaly v hloubi pole. Poté, co se znovu mohlo jezdit naplno, už vsadily týmy na závodní simulace - jen Magnussen si ještě zlepšil čas, než také on nasadil středně tvrdou směs a zajížděl časy o 3 - 5 vteřin pomalejší.

Opět bylo rušno v zatáčkách 1, 5, 7 a 14. V první měli problémy Norris, Leclerc a hned dvakrát Hamilton, ten ještě v samotném závěru nezkrotil „pětku“ a na trať se musel vrátit efektním smykem. V zatáčce 7 volili průjezd mimo vyznačenou trať Pérez, Alonso, v závěru i Verstappen a Piastriho rozhodila tato pasáž natolik, že se lehce otřel o zeď. Ve „čtrnáctce“ piloti často nezvládli brzdný bod a museli se otáčet ve slepé uličce - větší či menší potíže tu měli Magnussen, Leclerc, Verstappen, Pérez a v závěru Colapinto - krátce poté v tu svedl souboj s Norrisem a Brit si musel také vypomoci únikovou zónou.

Celkové shrnutí prvních dvou tréninků: poměrně hodně chyb a přes úspěch Mercedesu vyrovnaná pětka - možná by sem patřil i Verstappen, ale z výše uvedených důvodů nezajel měřitelný výkon. Naopak Piastri se zdá být trochu nejistý, čehož využili Gasly a Haasy.

GP Las Vegas (Las Vegas) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,825 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:33,836 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,015 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:34,105 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:34,313 6. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:34,651 7. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:34,686 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:34,798 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:34,818 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:34,997 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:35,020 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:35,221 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:35,251 14. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:35,440 15. 30 Liam LAWSON nzl Visa Cash App RB Formula One T 1:35,671 16. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:35,765 17. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:35,834 18. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:35,868 19. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:36,055 20. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:39,629

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ