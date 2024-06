GP ŠPANĚLSKA: Prohlášení po závodě - Verstappen září, Norris lituje, Hamilton je spokojen

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo:

Dnes se mi všechno podařilo a jsem opravdu rád, že jsem tady v Barceloně vyhrál. Podařilo se mi dostat se dopředu ve druhém kole, čímž jsem mohl jet svůj závod; tým odvedl skvělou práci, zvolili jsme agresivní strategii a zvládli všechny patřičné výzvy. Poté, co jsem předjel Russella a vedl závod, musel jsem přejít na defenzivní strategii a pořádně tlačit až do konce. Chybělo mi něco rychlosti, McLaren byl dnes na měkkých pneumatikách lepší než my, takže je třeba se na tento problém podívat a snažit se ho zlepšit. Potřeboval jsem trochu zrychlit, protože Lando zezadu tlačil naplno, aby se na mě dotáhl. Musel jsem maximalizovat náš výkon a co nejlépe spravovat pneumatiky. To znamená, že je skvělé dosáhnout vítězství; jako tým jsme dnes fungovali opravdu dobře. Byli jsme opravdu silní, neudělali jsme žádné chyby a tým také zvládl letos nejrychlejší zastávky v boxech, což je skvělý poznatek. Takže celkově silný víkend!

Sergio Pérez, 8. místo:

Trochu jsem bojoval s tempem a v prvním stintu bylo velmi těžké někoho předjet, zvláště ve špinavém vzduchu a v DRS vláčku. Myslím, že to nakonec ohrozilo můj závod, měl jsem nějaké problémy s vyvážením na měkké směsi, což proti předpokladu věci ztížilo. Přešli jsme na strategii tří zastávek a to znamenalo, že se nám podařilo zachránit výsledek, dnes vzhledem k mé výchozí pozici považovaný za maximum. Mým hlavním problémem byla sobota a jsem docela zklamaný, protože jsem tento víkend nedokázal maximalizovat potenciál vozu. Max dnes odvedl obrovskou práci, aby vyhrál. Tento víkend jsem se dobře poučil pro nadcházející týdny, doufám, že budu konkurenceschopnější a vrátím se v Rakousku silný. Musím být nápomocný při dosažení perfektních týmových víkendech, protože sezóna se stává hodně konkurenční.

Christian Horner, šéf týmu

Max dnes odjel brilantní závod a strategicky jsme ho zvládli tak akorát. První kolo bylo klíčové, start byl jedním z jeho prvků, ale Max také potřeboval předjet Mercedes ve správnou chvíli a pak rychle dostat pneumatiky pod kontrolu, což je pod tlakem velmi obtížné. Checo dnes jel strategii tří zastávek a zvládl složitý závod s dobrými souboji, aby dovezl body, takže při tomto víkendu mohl získat trochu sebevědomí. McLaren odvádí skvělou práci, Ferrari není daleko a Mercedes také udělal pokrok, ale my se držíme vpředu a je důležité, abychom stále tlačili, protože před námi je ještě mnohem více závodů.

McLaren

Lando Norris, 2. místo:

Frustrující začátek, takhle zaváhat. Trochu jsem ztratil s Maxem, nebyl úplně vedle mě, ale s George na vnější straně mi nedal prostor k manévrování a tím jsem skončil. Je to zklamání, ale existují pozitiva, která si z Barcelony musíme odnést. Odjíždíme se spoustou bodů a auto bylo dnes úžasné, myslím, že jsme byli nejrychlejší, takže velké díky celému týmu za jeho úsilí po celý víkend. Nyní se soustředím na Rakousko a Silverstone, dva z mých oblíbených okruhů a trati, kde máme dobré výsledky, takže jsem nadšený. Jsme na dobrém místě a každý týden se nám daří, jen si potřebuji udělat pořádek v několika drobnostech v nadcházejících závodech.

Oscar Piastri, 7. místo:

Umístění završilo náročný víkend. Myslím, že dnešní závod byl pozitivní, ale celkově šlo o několik náročných dní ve Španělsku. Kvalifikace byla samozřejmě největší frustrace a velmi ztížila můj vstup do závodu. Myslím, že jsme udělali jsme pár dobrých strategických věcí, snažil jsem se dostat nahoru, ale nakonec jsem tento víkend úplně nezvládal rychlostně, ale příští týden v Rakousku začínám nanovo.

Andrea Stella, šéf týmu

Když startujete ze zaslouženě vybojovaného pole-position, je vždy trochu zklamáním, že ho nedokážete proměnit ve vítězství, ale ve skutečnosti dnešní závod rozhodly některé detaily, zejména skutečnost, že jsme nedokázali udržet první pozici v první zatáčce; ale Lando byl opatrný a s Verstappenem a Russellem, který přilétl do zatáčky, jsme nemohli nic dělat. V prvním stintu jsme ztratili trochu času, ale ve skutečnosti jsme se díky silnému tempu vozu a velmi dobré strategii většinou dokázali vzpamatovat a ke konci jsme Maxovi opět přiblížili. U Oscara je dobré, že mohl získat zpět některé pozice a pro naše tažení Pohárem konstruktérů vybojoval důležité body.

Rád bych využil příležitosti a poděkoval všem týmům, FIA, F1 a místním službám, které projevily velký smysl pro podporu a poskytly nám svou pomoc, když jsme během závodního víkendu ztratili přístup k Team Hub. To bylo velmi důležité, oceňuji silný smysl pro komunitu a určitě podobnému přístupu tleskám.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3. místo:

Byl to opravdu skvělý víkend. Už je to nějaký čas, co jsem stál na stupních vítězů, takže jsem velmi šťastný! Ještě nejsme úplně nahoře, ale v posledních závodech jsme udělali obrovský krok. Ještě nám něco rychlosti chybí, abychom mohli bojovat s dvěma týmy před námi, ale pokud dokážeme podávat konzistentnější výkony, pak budeme v silné pozici, abychom je dostihli, což bude fantastické.

Měl jsem opravdu špatný start, což bylo neštěstí. Závod mohl být trochu jiný, kdybych lépe vyrazil, ale nakonec si myslím, že dnes jsem dosáhl maxima. Potěšil mě i můj před Sainze; dal jsem mu dostatek prostoru a oba jsme projeli zatáčkou; byl to důležitý krok pro můj závod, takže jsem rád, že ho mám za sebou a těšíme se na další.

George Russell, 4. místo:

Dnes nastalo bohužel několik věcí, které hrály proti nám. První zastávka v boxech byla pomalá a v závěrečném stintu jsem se na tvrdých pneumatikách necítil dobře. Nicméně naším cílem jako týmu bylo maximalizovat, co se dalo, a to jsme dokázali. Lewis dnes odjel skvělý závod a z posledních několika vydařených závodů si odnášíme pozitiva. Snil jsem o manévru, který se mi v první zatáčce pvedl. Nemyslel jsem si, že by se to takhle podařilo! Pamatuji si, že Fernando v roce 2013 začal podobně. Jeli jsme proti větru, takže jsem věděl, že mohu brzdit docela pozdě. Byl to velmi uspokojivý krok a měl jsem dobrý pocit, že vedu závod. Bohužel, Max byl na nás dnes příliš rychlý, stejně jako Lando, ale do Rakouska míříme dost povzbuzeni.

Toto Wolff, šéf Mercedes-Benz Motorsport

Z dneška si můžeme odnést spoustu pozitivních věcí. V několika předchozích závodech jsme udělali několik kroků vpřed a je dobré vidět, že se to tady ve Španělsku potvrdilo. Ještě nejsme docela nahoře a musíme udělat víc, abychom se soupeřům vyrovnali. Nicméně jsme na pozitivní trajektorii vývoje a je dobré být zpět ve hře.

Bylo také fantastické sledovat asi nejlepší předjíždění, jaké jsem za dlouhou dobu viděl. George měl mega start a pozdě brzdil, aby získal vedení. Lewisovo předjetí Sainze bylo dalším skvělým soubojem a důležitým momentem pro jeho závod. Uplynula už nějaká doba, kdy jsme s Lewisem zažili stupně vítězů, takže bylo fantastické ho na nich zase vidět. Nyní se těšíme na další dva závody v trojvíkendu, který nás čeká.

Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo:

Bylo to dnes těsné a chybělo mi pouhé kolo v boji o čtvrté místo, ale naši konkurenti byli stále vepředu, co se rychlosti týče. Myslím, že s naší strategií jsme udělali dobře, nezaostali jsme na vozy kolem nás. Možná jsme při vzájemném souboji na začátku závodu trochu ztratili. Do budoucna se zaměříme na naše závodní tempo, abychom z našeho balíčku v příštím závodě vytěžili maximum.

Carlos Sainz jr., 6. místo:

Byl to těžký závod, ale dali jsme do toho maximum. Brzká zastávka a poslední stint na tvrdé pneumatice se dnes neukázal jako optimální strategie, ale to víme až s odstupem po konci závodu. V každém případě nám tento víkend celkově chybělo něco rychlosti; musíme zapracovat na zlepšení pro příští víkend v Rakousku.

Velké poděkování patří každému jednomu fanouškovi, který dnes přišel na trať, a také těm, kteří nás sledovali a podporovali z domova. Domácí závod pro jezdce je vždy jedinečný a Barcelona pro mě není výjimkou.

Fred Vasseur, šéf týmu

Začali jsme stejně jako skončili. Závěr, který z toho vyvozuji, je ten, že musíme odvést lepší práci v kvalifikaci. Udělat malý krok vpřed, abychom nezačínali pozadu, protože nás to tlačí do riskantní strategie. Včera byl rozdíl na ty vpředu asi dvě desetiny, dnes to bylo podobné a když vše převedete na závod, tak to byl stále stejný rozdíl.

Co se týče kontaktu mezi našimi jezdci, byl to velmi lehký a myslím, že nás nic nestál. Víc nás ovlivnilo, že po našich zastávkách jsme vyjeli za některými auty; bylo to velmi těsné a ztratili jsme dvě resp. tři sekundy u Carlose ve snaze pokrýt Russella; proto dostal středně tvrdé, protože jsme měli v plánu prodloužit stint, aby jel o něco déle, a mohli jsme vyzkoušet softs.

Při tak malých mezerách mezi týmy se může všechno změnit: jsou tu čtyři týmy ve dvou až dvou a půl desetinách, takže pořadí od trati k trati se může promíchat. Příští týden závodíme v Rakousku, kde nás čeká další sprint a já očekávám, že tamní uspořádání trati nám bude vyhovovat lépe.

Alpine

Pierre Gasly, 9. místo:

Byl to zatím náš nejlepší závod sezóny jako týmu, takže z tohoto pohledu jsem s dneškem velmi spokojený. V sobotu jsem měl silnou kvalifikaci a ta mi zajistila dobrý výsledek pro závod. Zvládl jsem dobře strategii dvou zastávek a stejně tak každý stint. Až do posledního kola jsem držel osmé místo a jel opravdu na maximum. I tak jsem spokojený s tak povedeným závodem, v němž jsme bojovali se dvěma rychlými auty – na začátku s McLarenem a na konci s Red Bullem – takže to je pro nás pozitivní. Musíme porozumět tomu, proč byl balíček zde silný, a využít znalostí pro další posun vpřed. Postupujeme dobrým směrem, máme další tři body a musíme v tom pokračovat!

Esteban Ocon, 10. místo:

Je dobré dostat oba vozy na body ve druhé Grand Prix po sobě. Byl to náročný závod ohledně vyvážení vozu s několika záludnými stinty, ale přesto se nám podařilo dostat se zpět do první desítky, což je zadostiučinění. S Nicem to bylo ke konci těsné, ale dokázal jsem udržet tempo a vybojovat bod na trati. Musíme analyzovat věci, například proč se auto hůře řídí v závodních podmínkách, protože jsem dost klouzal. I tak jsme tento víkend byli mnohem konkurenceschopnější a dokončili ho patřičně odměněni. Budeme se snažit pokračovat v zisku bodů příští víkend v Rakousku, kde nás navíc čeká sprint.

Bruno Famin, šéf týmu

Je potěšující, že máme tady ve Španělsku opět oba vozy na bodech a že jsme v posledních třech Grand Prix jako tým rovněž dovezli body. Je to pozitivní trend, ve kterém musíme pokračovat. Na této trati jsme byli lepší a musíme analyzovat důvody proč, abychom mohli nadále zlepšovat náš celkový balíček. Závod na dvě zastávky byl náročný pro oba vozy. Oba jezdci odvedli dobrou práci, zejména v oblasti pneumatik, energie a paliva. Další na řadě je sprintový víkend v Rakousku, kde chceme pokračovat v naší pozitivní bodové sérii.

Haas

Nico Hulkenberg, 11. místo:

Celkově pro nás byla neděle více pozitivní než negativní. Během závodu jsme měli docela dobré konkurenční tempo, což mě těší. Je to povzbuzení do dalších týdnů a měsíců. Závod jsem si užil, něco málo chybělo, nakonec jsem včera potřeboval lepší kvalifikaci a začít s větším náskokem, abych měl šanci na body. V příštích dvou závodech potřebujeme optimalizovat naši kvalifikaci.

Kevin Magnussen, 17. místo:

Bohužel jsem ulil start a to je samozřejmě na mě. Měl jsem impuls a nechal se trochu strhnout, takže jsem dostal penalizaci, pak ještě první zastávka byla pomalá, prostě těžký den. Nebyl to nijak skvělý víkend, takže doufám, že se nám v Rakousku povede lépe.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Celkově si myslím, že z hlediska výkonu je tu spousta pozitiv a myslím, že jsme v závodě byli silnější, než jsem očekával. Samozřejmě, Nicovo místo je z hlediska bodů to nejhorší, takže je to docela frustrující. Nico měl dobrý start a rychlost v prvním stintu – zůstal před Red Bullem – takže to bylo nadějné. Ve druhém stintu na středních pneumatikách nebyl spokojený ani jeden z jezdců, ale Nicovo tempo bylo opět docela slušné; v posledním stintu byl bohužel stižen trestem v podobě pětisekundové penalizace za překročení rychlosti. Věděli jsme, že musíme tlačit, abychom dostihli Ocona, a pak smazat pětisekundovou ztrátu, ale pro tento cíl nebyly pneumatiky nijak skvělé. Navzdory všemu závodil velmi dobře a prokázal výkon vozu – slušný, ale ne dost dobrý. Pokud jde o Kevina, kvůli své výchozí pozici ztratil spoustu času v provozu, a když měl pneumatiky na hraně, zejména v druhém stintu, a ztrácel pozice, je to velmi obtížné. Kevin třetí stint strávil také uprostřed skupiny pilotů a nedokázal maximalizovat potenciál vozu.

Aston Martin

Fernando Alonso, 12. místo:

Je zklamáním, že jsem nezískal před domácími fanoušky žádné body. Celý víkend jsem bojoval s rychlostí a v dnešním závodě jsem trpěl značnou degradací pneumatik. Během několika příštích závodních víkendů to bude pravděpodobně těžké, ale sklopíme hlavy, budeme pracovat ještě tvrději a budeme se snažit zlepšit.

Lance Stroll, 14. místo:

Věděli jsme, že dnešek bude výzvou, ale pořád to byl těžký závod. Vsadili jsme na strategii dvou zastávek a podle očekávání jsem velkou část závodu strávil bojem s degradací pneumatik. Tento víkend jsme nebyli dostatečně konkurenceschopní, takže máme před Rakouskem co dělat, abychom zlepšili náš výkon.

Mike Krack, šéf týmu

Frustrující víkend pro tým, ale ne zcela nečekaný. Byl to závod určený k zapomenutí na trati, která odhalila naše známé slabiny. Chápeme oblasti, které je třeba napravit, ale musíme být trpěliví, protože progres nepřijde přes noc. Lance a Fernando udělali to nejlepší, co se dnes dalo. Rád bych poděkoval fanouškům za podporu, kterou jsme tento týden měli, a buďte si jisti, že tvrdě pracujeme na tom, abychom dosáhli dalšího zlepšení.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 13. místo:

Dnes jsem jel dobrý závod, zvláště ve srovnání s posledními dvěma podniky. Po většinu dne jsem byl docela silný – nečekal jsem, že budu bojovat s Haasem – a mám pocit, že jsme rozhodně udělali krok vpřed. Jedinou skvrnou bylo první kolo: snažil jsem se jet zvenku, abych získal nějaká místa, ale málem skončil v šotolině; přesto jsem se dokázal vzpamatovat a mám pocit, že v závodě, který všichni dokončili, byl můj výsledek maximem, kam jsem mohl vystoupat. Jsem šťastný, že jsme udělali krok kupředu, cítím to jako malý průlom, možná ne z hlediska výsledků, ale z hlediska pocitu s autem: cítil jsem se mnohem pohodlněji; Mohl jsem manévrovat, jak jsem chtěl, a ovládat vůz jako dřív. Je to velký krok a dává nám všem motivaci pokračovat v práci a stahovat mezeru. Doufejme, že budeme moci pokračovat v této trajektorii a brzy se vrátíme na body. Myslím, že jsme k nim mnohem blíže než na začátku sezóny, kdy jsme byli na špici středu pole, takže se budu těšit na návrat do Rakouska.

Valtteri Bottas, 16. místo:

Rozhodli jsme se pro rozdělené strategie a u mě zvolili agresivní. Pocit na měkké směsi byl zpočátku docela v pořádku, protože jsme si mysleli, že by to mohly být nejlepší pneumatiky pro dnešní závod, ale bohužel se ukázalo, že tomu tak není, protože rychle začaly degradovat. Byli jsme nuceni zastavit brzy a poslední stint byl nakonec příliš dlouhý – musel jsem také udělat nějakou úpravu kvůli životnosti pneumatik a nemohl jsem využít naše skutečné tempo. Pozitivum, které si z tohoto víkendu odvážíme, je dojem, že náš celkový výkon byl tento víkend ve srovnání s nedávnými akcemi lepší, což dokazuje zejména Zhouovo umístění – máme z toho dobrý pocit. Tento víkend jsme udělali slušný pokrok, ale stále musíme udělat víc. V Rakousku bude uspořádání tratě jiné, ale doufejme, že budeme moci být znovu uprostřed startovního pole po dobré kvalifikaci: jede se sprint, takže bude důležité získat ten správný pocit od začátku.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní podmínky byly pro všechny závodníky trochu výzvou, protože se od pátku dramaticky změnily, takže všechny odkazy na simulace závodu byly sporné. Degradace pneumatik zůstala otazníkem, což vytvořilo několik zajímavých scénářů pro strategii: snažili jsme se co nejlépe podpořit naše jezdce a umožnit jim, aby se vyrovnali se dvěma různými plány, vyměnili si místa z důvodu co nejlepší šance bojovat. Valtteriho druhý stint na měkkých pneumatikách však zaznamenal větší zhoršení, než jsme očekávali, což znamenalo, že jsme ho museli stáhnout do boxů dříve. Proto jeho poslední stint na tvrdých pneumatikách byl příliš dlouhý a jeho závodní tempo na těchto pneumatikách mu nedovolovalo soupeřit s piloty na středně tvrdé směsi. Zhou předvedl velmi dobrý závod a až do konce dne jezdil velmi silná kola, i když Alonso byl příliš tvrdým oříškem, než aby ho zdolal. Cítili jsme, že jsme v kvalifikaci udělali krok vpřed, ale v neděli je stále co zlepšovat, abychom byli tak konkurenceschopní, jak potřebujeme pro zisk bodů, a to i v závodě bez odstoupení, Safety Caru nebo čehokoli, co promíchá pořadí. Samozřejmě jsme skončili před Williamsem a RB, ale to nemůže být naším cílem: tím je umístění v první desítce. Už teď se musíme v Rakousku zlepšovat ve všech oblastech, protože se naskytnou příležitosti, kterých je třeba využít, a musíme to být my, kdo to dokáže.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 15. místo:

Skončit tak hluboko v poli je samozřejmě zklamáním, ale jsem spokojený se svým závodem se dvěma zastávkami a s tím, jak jsme ho jako tým zvládli. Myslím, že včera mi v kvalifikaci jen chyběl kousíček, ale upřímně, dnes mám pocit, že jsem vše maximalizoval dobrým závodem. Zvládl jsem pneumatiky a tlačil, když to bylo potřeba, proto si bohužel myslím, že jsme tento víkend neměli nic víc, co bychom mohli ukázat. Z víkendů, jako je tento, se určitě dá hodně naučit. Bereme pár malých pozitiv a pár dalších věcí, na nichž musíme zapracovat, protože se zdá, že nám na novém balíčku něco chybí. Jde o rychlý obrat, takže na tom dnes večer zapracujeme a pokusíme v přípravě na Rakousko pochopit více.

Juki Cunoda, 19. místo:

Byl to těžký závod, kterým jsem se protrápil. Manipulace s autem rozhodně nebyla jednoduchá a necítil jsem se tak pohodlně jako normálně. Něco nebylo úplně v pořádku; budeme analyzovat vše, co se stalo, abychom pochopili, co nefungovalo dobře, a v Rakousku se mohli vrátit silnější.

Laurent Mekies, šéf týmu

Přijeli jsme sem s velkými nadějemi na modernizace, na jejichž návrhu, součásti naší agresivní vývojové strategie a výrobě všichni v továrně tak tvrdě pracovali. Bohužel hned od začátku nám chybělo tempo v každém tréninku. Nemá smysl popírat, že to pro nás byl špatný víkend, a přestože mezery byly velmi malé, nebudeme se vymlouvat jen na to, že jsme prostě nebyli konkurenceschopní. Vzhledem k našim výchozím pozicím by to vyžadovalo nějaké neobvyklé okolnosti – déšť, safety car – ale závod byl docela lineární, a zatímco oba jezdci dělali, co bylo v jejich silách, Španělsko určitě nebylo to nejlepší, co jsme předvedli.

Pokud se podíváme na pozitiva, provedli jsme mnoho testů napříč s oběma vozy, abychom získali co nejvíce dat. Nyní celá naše skupina čelí zásadní zkoušce, aby se během několika málo dnů pokusila dosáhnout určitého pokroku, než se vrátíme na trať Red Bull Ring. Sezóna je velmi dlouhá, takže určitě přijdou náročné víkendy. Tohle prostě musíme hodit za hlavu, nesmíme být zklamaní, místo toho je třeba dívat se dopředu a soustředit se na to, abychom za pár dní v Rakousku okamžitě zaútočili.

Williams

Alex Albon, 18. místo:

Od tohoto víkendu jsme čekali víc. Na jedné straně ve srovnání s minulým rokem udělalo auto obrovský krok vpřed a během závodu jsme dělali správná rozhodnutí. Zároveň je tato trať tak trochu prověrkou reality. Na tradičnější trati nás zdržel náš nedostatek přítlaku, extra váha v kombinaci s vysokým větrem a teplotami na trati. Se sílící kvalitou středu pole je jasné, že před sebou pro Rakousko a Silverstone další práci, tyto okruhy by nám měly vyhovovat mnohem víc.

Logan Sargeant, 20. místo:

Byl to jeden z nejtěžších závodů roku. Degradace narůstala tak rychle, že jsem měl pocit, jako bych s pneumatikou bojoval od prvního kola každého stintu. Pro tým to byl těžký víkend. Stejně jako loni jsme v Barceloně měli problémy, ale chceme předvést dobré výkony v Rakousku a Silverstone, takže se budeme snažit odrazit se ve zbývajících závodech tohoto trojvíkendu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Velmi těžké odpoledne, protože nám chybělo tempo, abychom mohli bojovat o dobré umístění. Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom pochopili, proč nám chybělo tempo, protože některé volné tréninky ve srovnání s minulým rokem vykazovaly známky zlepšení. Trať byla teplejší, než jsme čekali, a na našem slabém výkonu se podepsal vítr.

Od zítřka se zaměříme na Spielberg, protože by to měla být trať, která nám bude lépe vyhovovat. Ve středu pole je to velmi těsné a každý bod se počítá, takže v každém závodě až do konce sezóny musíme mít navrch.