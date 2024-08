"Poskakování nelze simulovat, dosáhli jsme obrovského pokroku," tvrdí šéf Ferrari

Scuderia přivezla nový balík aerodynamických vylepšení do Španělska, jenže s ním začal monopost SF-24 divoce poskakovat. Proto musela udělat krok zpět a v Maďarsku nasadila novou podlahu, která měla pomoci řešit problémy. A po Belgii je jasné, že se jí daří vůz zklidnit a výkonnostně se držet soupeřů.

"Jsme v tomto opravdu na hraně. V aerodynamickém tunelu to nedokážete simulovat," hovoří Vasseur o poskakování. "Máme určitou metriku, abychom si udělali představu o tom, zda jsme v lepším stavu či nikoliv, ale nakonec vás tlačí tvrdá výkonnost, kterou bychom mohli někdy získat s o něco vyšší mírou přítlaku."

"Navíc je to dobré cvičení pro všechny naše nástroje, protože jsme si museli nějak představit, jak simulovat tento druh nestabilní situace... Myslím, že jsme dosáhli obrovského pokroku, jenže všichni v tomto ohledu udělali obrovský pokrok," uvědomuje si šéf Ferrari, jež v šampionátu konstruktérů ztrácí 21 bodů na druhý McLaren.

"Problémem je, že jsme ve vývoj podstatně blíže limitu a poskakováním vždy platíme za to, abychom zůstali blízko. A pokud to přestřelíte, musíte udělat krok zpět - a my jsme opravdu na limitu," zdůrazňuje 56letý Francouz.

V aerodynamickém tunelu poskakování nelze simulovat | foto: McLaren

Ferrari muselo zahodit svůj nový balík vylepšení, který poskakování zhoršoval. V Belgii jsme viděli, že tento problém trápil i Mercedes - ten se musel po pátku vrátit ke starší verzi podlahy a v neděli dokázal zvítězit. Novinky nakonec odstranili také u Aston Martinu či u Visa Cash App RB týmu.

"Jsme přesvědčení a je jasné, že kvůli 1,5 desetiny se zcela změní vize víkendu. Všechny nás to vede k tomu, že tlačíme na nasazování dílů. Víte přitom, že korelace mezi tím, co děláte v továrně, a tím, co se děje na dráze, není jednoduchá," pokračuje Vasseur.

"Nebylo to jednoduché pro Mercedes, nebylo to jednoduché pro nás, nebylo to od začátku sezóny jednoduché pro ostatní týmy. A my jsme také na hraně vývoje. Myslím, že máme čtyři roky stejná pravidla a je to stále těžší nalézt ty poslední desetiny sekundy," uvažuje šéf Ferrari.

"Znamená to, že když získáte jednu desetinu díky přítlaku, pak ztrácíte tři desetiny v důvěře jezdců či v jejich konzistenci. A to je pak celkově negativní," shrnuje problémy s letošním vývojem vozů, jejichž aerodynamika je založena na přísavném efektu.

"Jsou tak na limitu, že když následujete jiné auto, tak je celá aerodynamika rozhozená. To by také případ Maxe, který jezdil v těsném závěsu v druhém sektoru. Přední pneumatiky trpěly a opět přišel o vyvážení... Nedalo se předjíždět. A nechápu, proč zkracovali DRS zónu, když to nebylo potřeba. Předjíždění se přitom stává tak obtížné!" přidává po Belgii svůj poznatek odborný poradce Red Bullu Helmut Marko.